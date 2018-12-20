Политика
Путин однозначно высказался насчёт запрета доллара в России
Путин однозначно высказался насчёт запрета доллара в РоссииГазета Кемеровавчера в 21:06
Как заявил президент Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции в четверг, планы по дедолларизации экономики РФ связаны только с расчётами с хозяйствующими субъектами и не касаются граждан.
Газета Кемеровавчера в 21:06
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Дедолларизация связана исключительно с расчётами между хозяйствующими субъектами и никак не касается граждан. Запрета доллара нет и не будет. Запрет рекламы обменных курсов связан только с борьбой с нелегальными конторами по обмену денег.
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"Бешеный пес" покидает Пентагон Трамп сообщил через Twitter, что "генерал Мэттис уйдет на пенсию с отличием в конце февраля после двухлетней службы в моей администрации на посту министра обороны".
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Обновлено вчера в 19:49
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 12:02
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Обновлено вчера в 22:27
Политика
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Обновлено вчера в 10:52
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Обновлено вчера в 06:04