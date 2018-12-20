Дедолларизация связана исключительно с расчётами между хозяйствующими субъектами и никак не касается граждан. Запрета доллара нет и не будет. Запрет рекламы обменных курсов связан только с борьбой с нелегальными конторами по обмену денег.

Как заявил президент Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции в четверг, планы по дедолларизации экономики РФ связаны только с расчётами с хозяйствующими субъектами и не касаются граждан.

Политика Политика Глава Пентагона уходит в отставку "Бешеный пес" покидает Пентагон Трамп сообщил через Twitter, что "генерал Мэттис уйдет на пенсию с отличием в конце февраля после двухлетней службы в моей администрации на посту министра обороны".

Армия и оружие Армия и оружие Небензя усомнился в выводе войск США из Сирии Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции.

Политика Политика Песков: Штатам приходится нянчиться с Порошенко Американские вложения в установление нынешнего режима на Украине вынуждают Вашингтон «нянчиться» с теперешним украинским лидером Петром Порошенко, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает Первый канал.

Армия и оружие Армия и оружие С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с военным спутником

Политика Политика Лукашевич рассказал, что послужило стимулом для создания армии Косова Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич полагает, что безответственное покровительство США и ЕС стало стимулом для Приштины к созданию армии Косова.

Армия и оружие Армия и оружие Модернизированные Ту-160М2 поступят на вооружение дальней авиации РФ В интервью газете «Красная звезда» Кобылаш отметил, что инженеры значительно улучшили характеристики самолетов, что позволит продлить срок их эксплуатации на 40–50 лет.

Политика Политика Конгрессмены одобрили выделение $5 млрд на стену на границе с Мексикой Палата представителей США (нижняя палата американского конгресса) одобрила выделение $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

Армия и оружие Армия и оружие Украина перебрасывает войска к побережью Азовского и Черного морей Украина перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей, заявил президент Петр Порошенко во время посещения подконтрольной Киеву части Донецкой области.

Политика Политика Национальное собрание Франции одобрило ответ Макрона на протесты Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции одобрило законопроект, содержащий предложения президента страны Эммануэля Макрона в ответ на массовые акции протесты.

Политика Политика Кремль заявил о готовности взять ракеты США под прицел России придется взять под прицел американские ракетные системы в Европе, если Вашингтон их там разместит после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДЛРСМ).

Политика Политика Экспертное управление Рады отклонило закон о переименовании УПЦ Парламентские эксперты подчеркивают, что депутатские нововведения недостаточно мотивированы и аргументированы, п также выходят за рамки положения статьи 35 украинской Конституции и закон "О свободе совести и религиозных организациях".

Политика Политика Сенатором в Совете Федерации от Приморья осталась Светлана Горячева

Политика Политика США обвинили двух граждан Китая в хакерских атаках США выдвинули обвинения против двух граждан КНР за хакерские атаки против США и еще 11 стран в интересах китайской разведки, сообщили в министерстве юстиции США в четверг.

Политика Политика Венесуэла «по принципу взаимности» выслала колумбийского дипломата В заявлении Министерства иностранных дел Венесуэлы говорится, что власти страны, принимая такое решение, руководствовались «принципом взаимности».