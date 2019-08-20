Политика
Путин очаровал супругу Макрона неожиданным комплиментомФАН 06:38
Президент РФ Владимир Путин очаровал супругу своего французского коллеги Эммануэля Макрона Брижит во время визита во Францию. Это произошло, когда между лидерами стран шла неформальная беседа.
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Армия и оружие
Турция пытается остановить наступление сирийской армии в Идлибе
Анкара предприняла в понедельник попытку остановить успешную операцию сирийской армии по восстановлению контроля над южными районами провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 16:23
Гаджеты
Представлены бюджетные смартфоны Realme 5 и 5 Pro с четырьмя камерами
Компания Realme представила новые бюджетные смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro, которые оснащаются камерами с четырьмя модулями.Realme 5 получил 6,5-дюймовый экран HD+ с соотношением сторон 20:9, основную камеру с датчиками разрешением 12, 8, 2 и 2 мегапикселя, фронтальную камеру на 13 мегапикселей.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полёта беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны России опубликовало видео первого полёта военного беспилотного летательного аппарата «Альтиус-У».
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
В Кремле считают пуск США ракеты, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, доказательством того, что американцы изначально вели дело к подрыву ДРСМД, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская поделилась фотографией своих сыновей
Кадр сделан в Ленинградской области. Елизавета Боярская поделилась с поклонниками новым снимком своих сыновей.
Обновлено в 05:26
Технологии
Рогозин похвалил Илона Маска за вызов «Роскосмосу»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что появление компании SpaceX Илона Маска заставило госкорпорацию начать разработку новых ракет.
Обновлено в 06:11
Политика
В Кремле отреагировали на сообщения о радиоактивном облаке над Россией
По мнению Пескова, сама формулировка «карта, как радиоактивное облако могло распространяться после аварии», абсурдна.
Обновлено в 07:10
Общество
Вторник стал самым теплым днем августа в Москве
Обновлено в 06:17
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
Обновлено вчера в 13:18
Футбол
Рэшфорд: «Нападая на него, вы нападаете на всех нас»
Нападая на него, вы нападаете на всех нас, - написал Рэшфорд в Твиттере.
Обновлено в 07:31
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Макрон по-русски написал о европейской России
Ранее стало известно, что на пресс-конференции до начала переговоров с президентом России Владимиром Путиным Макрон заявил, что у России особые отношения с западным миром, поскольку Европа — часть русской души.
Обновлено в 07:07
Технологии
IEO недели. Стоит ли покупать токены Pledgecamp
Команда проекта Pledgecamp обещает революцию в сфере краудфандинга: с помощью блокчейна сделать более успешную площадку, чем Kickstarter.
Обновлено в 07:26
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Наука
В Китае собираются продавать клонированных котов
Приступить к продажам фирма решила после успешного теста: клонированный кот по кличке Чеснок появился во второй половине июля, но его создатели сообщили о результатах лишь через некоторое время.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Обновлено в 05:34
Происшествия
Российский самолет совершил жесткую посадку в Армении
Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту армянского города Гюмри.
Обновлено вчера в 15:33
Политика
Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии
Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Обновлено 18 августа в 12:55
Футбол
Рибери перейдет в «Фиорентину» вместо «Локомотива»
Напомним, одним из претендентов на покупку Рибери был московский «Локомотив», также игрок мог продолжить карьеру в «Эвертоне».
Обновлено в 07:22
Политика
В Кремле оценили возможность встречи Зеленского и Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» отправляется на заключительные испытания
Корабль «Гремящий» проекта 20385 сошёл со стапелей «Северной верфи» и отправился в Балтийское море для завершения заводских испытаний.
Обновлено в 06:18
Авто
BMW показала тизер нового BMW iNext
После первых тизерных изображений электрокара BMW iNEXT, выпущенных в марте, мае и июле текущего года, экологически чистый внедорожник возвращается в серии новых тизеров и видео, демонстрирующих опытные образцы в камуфляже.
Обновлено в 06:42
Общество
ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире.
Обновлено в 06:13
Футбол
У Ефремова диагностирован разрыв крестообразной связки колена
Как сообщила пресс-служба армейцев, медицинское обследование выявило у 24-летнего футболиста разрыв двух связок правого коленного сустава – медиальной и передней крестообразной.
Обновлено в 06:33
Политика
Новым мэром Риги избран Олег Буров
Депутаты Рижской думы в понедельник в ходе внеочередного заседания избрали новым мэром столицы Латвии кандидата от партии «Честь служить Риге» Олега Бурова.
Обновлено вчера в 15:46
Общество
Рогозину в Пятигорске показали робота в папахе, танцующего лезгинку
Кроме робота-танцора Рогозину на форуме показали проект по раздельному сбору мусора из Кабардино-Балкарии, интеграционный клуб "Другой взгляд" из Ингушетии для обучения инвалидов языкам, шахматам и компьютерной грамотности, а также обучающую платформу для студентов-хирургов из Ставропольского края.
Обновлено в 05:11
Политика
Трамп обвинил Google в манипуляциях в пользу Клинтон
Президент США Дональд Трамп обвинил компанию Google в том, что она якобы прибегла к манипуляциям в период президентских выборов в 2016 году, чтобы добавить голосов Хилари Клинтон, основному сопернику Трампа.
Обновлено вчера в 13:49