Политика

Путин очаровал супругу Макрона неожиданным комплиментомФАН 06:38

Президент РФ Владимир Путин очаровал супругу своего французского коллеги Эммануэля Макрона Брижит во время визита во Францию. Это произошло, когда между лидерами стран шла неформальная беседа.
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Брижит Макрон в небесно-голубом платье услышала комплимент от Путина

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Путин очаровал супругу Макрона неожиданным комплиментом

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Путин похвалил цвет лица Брижит Макрон

News.ru05:50

Путин похвалил лицо Брижит Макрон

Lenta.ru05:34

Путин похвалил цвет лица Брижит Макрон

РБК05:05
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 07:53, Ашберн
Армия и оружие

Турция пытается остановить наступление сирийской армии в Идлибе

Анкара предприняла в понедельник попытку остановить успешную операцию сирийской армии по восстановлению контроля над южными районами провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 16:23
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Представлены бюджетные смартфоны Realme 5 и 5 Pro с четырьмя камерами

Компания Realme представила новые бюджетные смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro, которые оснащаются камерами с четырьмя модулями.Realme 5 получил 6,5-дюймовый экран HD+ с соотношением сторон 20:9, основную камеру с датчиками разрешением 12, 8, 2 и 2 мегапикселя, фронтальную камеру на 13 мегапикселей.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео первого полёта беспилотника «Альтиус-У»

Минобороны России опубликовало видео первого полёта военного беспилотного летательного аппарата «Альтиус-У».
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Армия и оружие

В Кремле прокомментировали испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

В Кремле считают пуск США ракеты, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, доказательством того, что американцы изначально вели дело к подрыву ДРСМД, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:03
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Елизавета Боярская поделилась фотографией своих сыновей

Кадр сделан в Ленинградской области. Елизавета Боярская поделилась с поклонниками новым снимком своих сыновей.
Обновлено в 05:26
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Рогозин похвалил Илона Маска за вызов «Роскосмосу»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что появление компании SpaceX Илона Маска заставило госкорпорацию начать разработку новых ракет.
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В Кремле отреагировали на сообщения о радиоактивном облаке над Россией

По мнению Пескова, сама формулировка «карта, как радиоактивное облако могло распространяться после аварии», абсурдна.
Обновлено в 07:10
Общество

Вторник стал самым теплым днем августа в Москве

Обновлено в 06:17
Политика

Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве

Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
Обновлено вчера в 13:18
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Руку 12-летней россиянки засосало в трубу бассейна в Турции

Обновлено в 07:34
Культура

Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено вчера в 19:58
Политика

Макрон по-русски написал о европейской России

Ранее стало известно, что на пресс-конференции до начала переговоров с президентом России Владимиром Путиным Макрон заявил, что у России особые отношения с западным миром, поскольку Европа — часть русской души.
Обновлено в 07:07
Технологии

IEO недели. Стоит ли покупать токены Pledgecamp

Команда проекта Pledgecamp обещает революцию в сфере краудфандинга: с помощью блокчейна сделать более успешную площадку, чем Kickstarter.
Обновлено в 07:26
Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая

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Наука

В Китае собираются продавать клонированных котов

Приступить к продажам фирма решила после успешного теста: клонированный кот по кличке Чеснок появился во второй половине июля, но его создатели сообщили о результатах лишь через некоторое время.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Братьям Магомедовым ужесточили обвинение

Обновлено в 05:34
Армия и оружие

Эксперты: США потеряли военное превосходство в Тихом океане

Обновлено в 06:59
Происшествия

Российский самолет совершил жесткую посадку в Армении

Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту армянского города Гюмри.
Обновлено вчера в 15:33
Политика

Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии

Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Обновлено 18 августа в 12:55
Футбол

Рибери перейдет в «Фиорентину» вместо «Локомотива»

Напомним, одним из претендентов на покупку Рибери был московский «Локомотив», также игрок мог продолжить карьеру в «Эвертоне».
Обновлено в 07:22
Происшествия

В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка

Обновлено в 05:57
Политика

В Кремле оценили возможность встречи Зеленского и Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» отправляется на заключительные испытания

Корабль «Гремящий» проекта 20385 сошёл со стапелей «Северной верфи» и отправился в Балтийское море для завершения заводских испытаний.
Обновлено в 06:18
Авто

BMW показала тизер нового BMW iNext

После первых тизерных изображений электрокара BMW iNEXT, выпущенных в марте, мае и июле текущего года, экологически чистый внедорожник возвращается в серии новых тизеров и видео, демонстрирующих опытные образцы в камуфляже.
Обновлено в 06:42
Общество

ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире.
Обновлено в 06:13
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У Ефремова диагностирован разрыв крестообразной связки колена

Как сообщила пресс-служба армейцев, медицинское обследование выявило у 24-летнего футболиста разрыв двух связок правого коленного сустава – медиальной и передней крестообразной.
Обновлено в 06:33
Политика

Новым мэром Риги избран Олег Буров

Депутаты Рижской думы в понедельник в ходе внеочередного заседания избрали новым мэром столицы Латвии кандидата от партии «Честь служить Риге» Олега Бурова.
Обновлено вчера в 15:46
Общество

Рогозину в Пятигорске показали робота в папахе, танцующего лезгинку

Кроме робота-танцора Рогозину на форуме показали проект по раздельному сбору мусора из Кабардино-Балкарии, интеграционный клуб "Другой взгляд" из Ингушетии для обучения инвалидов языкам, шахматам и компьютерной грамотности, а также обучающую платформу для студентов-хирургов из Ставропольского края.
Обновлено в 05:11
Политика

Трамп обвинил Google в манипуляциях в пользу Клинтон

Президент США Дональд Трамп обвинил компанию Google в том, что она якобы прибегла к манипуляциям в период президентских выборов в 2016 году, чтобы добавить голосов Хилари Клинтон, основному сопернику Трампа.
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