Армия и оружие
Путин оценил значение известного только по фантастике лазерного оружияРБК 08:00
Президент России Владимир Путин назвал типы вооружений, которые, по его мнению, «практически весь XXI век» будут определять потенциал российской армии и флота. Таким оружием, считает глава государства, должны стать боевые лазерные комплексы тактического уровня.
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Хоккей
Сборная Чехии разгромила команду Италии в матче чемпионата мира
Хоккеисты сборной Чехии разгромили команду Италии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии.
Обновлено в 16:41
Происшествия
«Аэрофлот»: пилоты SSJ-100 не нарушали инструкций
"Аэрофлот" опроверг сообщения СМИ о нарушении инструкций экипажем сгоревшего в Шереметьево 5 мая самолета SSJ-100, передает "Интерфакс".
Обновлено в 14:31
Происшествия
Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы
Обновлено в 16:09
Экономика
Baring Vostok обязали продать Аветисяну 9,99% банка «Восточный»
АС Амурской области удовлетворил иск компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» к кипрской Evison Holdings Limited (EHL), представляющей интересы инвестиционного фонда Baring Vostok (дело № А04-1784/2019).
Обновлено в 04:59
Происшествия
Поступило сообщение об угрозе взрыва у метро «Сокол»
Источник в экстренных службах проинформировал о поступлении сообщения об угрозе взрыва у метро "Сокол" в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 17:41
Хоккей
Сборная Словакия одержала победу над командой Франции на ЧМ по хоккею
Хозяева чемпионата мира сумели забросить шесть шайб в ворота французской команды и добыть победу в матче группы А. Итоговый счёт встречи — 6:3 в пользу словаков.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
ВСУ обстреляли окраины Горловки
Обновлено в 15:09
Происшествия
Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани
Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.
Обновлено в 16:44
Авто
Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа
Новую модель Skoda Octavia, которая будет выпущена до конца текущего года, показали без камуфляжа.
Обновлено в 17:18
Футбол
РФС обсудит лимит на легионеров 23 мая
Исполком РФС обсудит вопрос лимита на легионеров на заседании 23 мая.
Обновлено в 16:34
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
"Уже сегодня вы можете узнать, кто выиграет по версии пользователей Google Поиска, если бы баллы начислялись странам за то, насколько активно их участников ищут жители других стран", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:57
Экономика
В АСВ рассказали о схеме вывода активов из банка «Югра»
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назвало редкой и масштабной схему вывода средств из лишенного лицензии банка "Югра".
Обновлено в 15:22
Музыка
Сердючка раскритиковала организацию «Евровидения» в Израиле
Известный украинский артист Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, подверг критике организацию конкурса «Евровидение» в израильском Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 18:15
Футбол
Федерация футбола Азербайджана пообещала Мхитаряну безопасность
Генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов заявил, что армянскому полузащитнику лондонского "Арсенала" Генриху Мхитаряну будет гарантирована безопасность во время пребывания в Баку, где пройдет финал Лиги Европы, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:28
Армия и оружие
Атаку на корабль показали с ракеты
Полет и атаку на условную цель в виде вражеского корабля турецкой противокорабельной ракеты Atmaca показали на видео, полученном с камеры, установленной на боеголовке.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес
Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным
Шоумен и сам выкрикивал слова поддержки Юдашкину. Кроме того Галкин выложил в своем Instagram-аккаунте снимок с Примадонной.
Обновлено в 07:32
Музыка
Первый канал аннулировал результаты финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:37
Путешествия
Конюхов рассказал о трудностях своей экспедиции через океан
Штормовые ветра сопровождали Федора Конюхова большую часть его экспедиции на весельной лодке через океан.
Обновлено в 16:12
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли, где именно родился их сын
Родители опубликовали свидетельство о рождении малыша, в котором местом, где Арчи появился на свет, указан частный роддом Portland Hospital в центре Лондона, принадлежащий Американской госпитальной корпорации.
Обновлено в 12:02
Футбол
ЦСКА победил «Реал» и вышел в финал Евролиги
У «Реала» лидером нападения был Фабьен Казер, набравший 18 очков. В финале ЦСКА сыграет с турецким «Анадолу Эфесом».
Обновлено в 17:10
Общество
Какие знаки зодиака преуспеют в бизнесе?
Козероги хорошо обращаются с деньгами, но они слишком любят стоять на своем и для предпринимательской деятельности им явно не хватает гибкости и сговорчивости.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес
Стало известно, кто выкупил имя Егора Крида у Black Star
Лейбл диктовал ему собственные условия, а генеральный директор Пашу прямо заявил, что Булаткин может стать кем угодно, но его псевдоним как товарный знак принадлежит продюсерскому центру Тимати.
Обновлено в 15:00
Авто
Самый большой пикап Great Wall получил бюджетную версию
Китайский автогигант Great Wall готовит к старту продаж бюджетную модификацию флагманского пикапа Wingle 7. Патентные фотографии новинки уже появились в открытом доступе.
Обновлено в 09:33
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Кино
Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру фильма «Рокетмен»
16 мая на 72-ом Канском фестивале состоялась премьера трейлера нового фильма Декстера Флетчера «Рокетмен», картина повествует о жизни и пути к славе Элтона Джона.
Обновлено в 00:10
Авто
BMW M5 получил юбилейную версию M5 Edition 35 Years
В честь 35-летнего юбилея модели BMW M5 немецкий автопроизводитель анонсировал выход эксклюзивной, лимитированной версии модели, отделанной золотом.
Обновлено в 03:37
Экономика
Доля безналичных платежей в России выросла до 49,4%
Доля безналичных расчетов в России в первом квартале 2019 года увеличилась на 5,2 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 49,4% от общих расходов граждан, сообщает пресс-служба Сбербанка.
Обновлено в 04:17
Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.
Обновлено в 16:20