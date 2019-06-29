Политика
Путин рассказал о встрече с ТрампомBFM.ru 04:26
Президент РФ Владимир Путин назвал встречу с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20 деловой и прагматичной. Глава государства считает полезными консультации с президентом США.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:19, Вашингтон
Общество
Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов
Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
Обновлено в 03:11
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию на этапе «Формулы-1» в Австрии
Обновлено в 10:24
Политика
Путин помог растерявшейся Меркель
Обновлено в 09:42
Единоборства
Мамедов завоевал серебро Европейских игр в соревнованиях по боксу
Россиянин Габил Мамедов занял второе место в соревнованиях по боксу в весовой категории до 60 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.
Обновлено в 10:49
Авто
УАЗ рассказал о микроавтобусе «Десна» на базе «буханки»
Ульяновский автомобильный завод продолжает серию воспоминаний о давно забытых моделях.
Обновлено в 11:05
Общество
В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе
Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено в 11:00
Общество
Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире
Обновлено в 09:57
Происшествия
В США расстреляли известного рэпера
Обновлено в 10:35
Происшествия
Замкомандира Приволжского округа Росгвардии поймали нетрезвым за рулем
Заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина уличили в пьяном вождении автомобиля.
Обновлено в 10:12
Музыка
Алибасов позвал в группу «На-На» трансгендеров
Обновлено в 10:09
Политика
Немецкий политик призвала отказаться от санкций против России
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, одна из руководителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мануэла Швезиг раскритиковала санкции против России.
Обновлено в 10:12
Политика
«Победа» сообщила о проблемах с поставками Boeing
Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.
Обновлено в 10:28
Спорт
Загитова и Трусова посоревновались на мячах перед шоу в Японии
Российские фигуристки Александра Трусова и Алина Загитова показали разминку с теннисными мячами перед шоу в Японии Dreams On Ice.
Обновлено в 10:35
Футбол
Шарлия перешел в ЦСКА на правах аренды
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Красноярском крае загорелся торговый комплекс
Обновлено в 09:56
Политика
Кремль рассказал о передаче Турции технологий С-400
Обновлено в 07:39
Политика
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Политика
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Кожевникова высмеяла хейтеров, которые предрекали ей развод
«Даже предположить не могла с какой болью в сердце переживают за меня мои благодетели, как не спят они ночами от мыслей, с какой скоростью и на сколько километров сбежит от меня мой муж», - пошутила Мария Кожевникова.
Обновлено вчера в 18:21
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Политика
В Осаке прошла встреча Трампа и Путина
Сегодня в Осаке в рамках саммита G20 прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
Два человека стали жертвами стрельбы в Торонто
В результате стрельбы погибли два человека.
Обновлено в 11:07
Наука
В Китае обнаружено 5000-летнее кладбище «гигантов»
Обновлено в 00:35
Происшествия
На Курском вокзале произошло убийство
Обновлено в 06:35
Происшествия
В Москве найден пакет с сотнями карт Сбербанка
В одном из парков в Москве найдена упаковка банковских карт с именами владельцев.
Обновлено в 03:22
Общество
Аэропорт Ньюарка возобновил работу после чрезвычайной ситуации
Международный аэропорт Ньюарка, расположенный в американском штате Нью-Джерси, возобновил работу после чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала редкое фото со старшей сестрой
Семейное фото Лера показала в своем блоге. Нужно сказать, что телеведущая редко делится такими кадрами.
Обновлено в 06:22