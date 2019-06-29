Политика

Путин рассказал о встрече с ТрампомBFM.ru 04:26

Президент РФ Владимир Путин назвал встречу с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20 деловой и прагматичной. Глава государства считает полезными консультации с президентом США.
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Владимир Путин оценил встречу с Дональдом Трампом в Осаке

URA.Ru03:49

Путин оценил встречу с Трампом на G20

РБК03:27

Путин назвал встречу с Трампом хорошей, деловой и прагматичной

Вести.Ru04:13

Путин назвал деловой и прагматичной встречу с Трампом

Интерфакс03:44

Путин оценил встречу с Трампом

RT на русском04:19

Путин оценил встречу с Трампом как деловую и прагматичную

Life.ru03:24

Путин высказался о встрече с Трампом

Газета.Ru03:22
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Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.
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Российские фигуристки Александра Трусова и Алина Загитова показали разминку с теннисными мячами перед шоу в Японии Dreams On Ice.
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В Осаке прошла встреча Трампа и Путина

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