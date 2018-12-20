Политика

Путин оценил вероятность запрета доллара в России
Взгляд.ру
07:05

Президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции заявил, что запрета на хождение доллара в России нет и не будет, а дедолларизация экономики, в том числе российской, не коснется граждан.
Взгляд.ру07:05
Владимир Путин
Прежде всего, в расчетах между странами ЕАЭС и на постсоветском пространстве. Например, в расчетах между Россией и Беларусью он в значительной степени вырос, по-моему, уже под 60% и более в безналичном расчете. В наличных – меньше.
— Владимир ПутинМИР 24 07:04

Подробнее о событии

Путин исключил возможность запрета доллара

Коммерсантъ07:57

Запрета на хождение доллара в России нет и не будет, пообещал Путин

Вести.Ru07:42

Путин: Запрета доллара в РФ не будет, а рекламу убирают по другим причинам

Росбалт07:20

Путин: Никакого запрета на хождение доллара в России нет и не будет

Life.ru07:15

Путин заявил, что запрета на доллар в России не будет

Московский Комсомолец07:08

Путин заявил, что никакого запрета на хождение доллара в России нет и не будет

ТАСС07:04

Эксперты: дедолларизация экономики России – это пустая затея

Новые Известия18 декабря в 09:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 23:04, Ашберн
Армия и оружие

Трамп приказал сократить численность американских войск в Афганистане

Обновлено в 22:59
Политика

Песков: Штатам приходится нянчиться с Порошенко

Американские вложения в установление нынешнего режима на Украине вынуждают Вашингтон «нянчиться» с теперешним украинским лидером Петром Порошенко, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает Первый канал.
Обновлено в 18:40
Армия и оружие

С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с военным спутником

С космодрома Байконур в пятницу стартовала ракета-носитель "Протон-М" с космическим аппаратом в интересах министерства обороны России, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.
Обновлено в 19:49
Армия и оружие

Модернизированные Ту-160М2 поступят на вооружение дальней авиации РФ

В интервью газете «Красная звезда» Кобылаш отметил, что инженеры значительно улучшили характеристики самолетов, что позволит продлить срок их эксплуатации на 40–50 лет.
Обновлено в 18:45
Политика

Палата представителей США согласилась выделить деньги на стену Трампа

Палата представителей американского Конгресса одобрила выделение почти 6 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 22:41
Политика

США обвинили двух граждан Китая в хакерских атаках

США выдвинули обвинения против двух граждан КНР за хакерские атаки против США и еще 11 стран в интересах китайской разведки, сообщили в министерстве юстиции США в четверг.
Обновлено в 10:52
Политика

Цена многократных туристических виз в США для россиян увеличится вдвое

Стоимость многократной туристической и деловой американской визы для граждан России с 1 января 2019 года увеличится со 160 до 303 долларов, то есть почти вдвое.
Обновлено в 16:30
Армия и оружие

Украина перебрасывает войска к Азовскому и Черному морям

Киев перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей, заявил президент Петр Порошенко во ходе посещения части Донецкой области, подконтрольной украинским властям.
Обновлено в 14:15
Политика

В РПЦ назвали дискриминацией решение рады о переименовании УПЦ

В Русской православной церкви (РПЦ) считают дискриминацией решение Верховной рады, которая 20 декабря приняла законопроект, обязывающий каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) сменить название.
Обновлено в 08:34
Политика

В Волынской области запретили русскоязычный культурный продукт

«Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Волынской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины», — отмечается в постановлении.
Обновлено в 14:00
Политика

Более 100 человек за два дня вышли из идлибской зоны деэскалации

Обновлено в 21:03
Политика

В Европарламенте уход США из Сирии назвали «подарком» Кремлю

Комментируя решение американского президента Дональда Трампа вывести войска из Сирии, Верхофстадт написал: ИА REGNUM, комментируя решение Трампа по выводу контингента из Сирии, американский конгрессмен Эрик Суолуэлл заявил, что глава государства кладет подарок в "рождественский носок" Путину.
Обновлено в 21:22
Политика

Путин помиловал пятерых осужденных россиян

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании пятерых россиян и освобождении их от дальнейшего лишения свободы.
Обновлено в 15:31
Политика

Путин как порядочный человек пообещал когда-нибудь жениться

Обновлено в 17:33
Политика

«Момент настал». Небензя напомнил Западу о его обещаниях по Сирии

Настал подходящий момент для снятия с Дамаска западных санкций, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по политическому урегулированию в Сирии.
Обновлено в 17:35
ещё по теме
Главное