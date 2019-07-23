Экономика
Путин оценил тенденции развития в Кабардино-БалкарииРИА Новости 07:34
Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио главы Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым, обсудив с ним текущее социально-экономическое положение в регионе и охарактеризовав тенденции в республике как положительные.
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Авто
Автозаводы Санкт-Петербурга удержали производство от падения
В июне 2019 года три петербургских автозавода — Hyundai/Kia, Nissan и Toyota — выпустили 30,9 тысячи легковых автомобилей, сообщает «Auto-Dealer-СПб».
Обновлено в 10:40
Происшествия
Подросток на квадроцикле врезался в иномарку в поселке Мга
Подросток на квадроцикле попал в дорожную аварию в поселке Мга в Кировском районе Ленинградской области, сообщает УГИБДД по Петербургу и Леноблсти.
Обновлено в 17:03
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Наука
Следы доисторического метеоритного дождя нашли в раковинах моллюсков
Проводя исследования моллюсков, ученые обнаружили в раковинах следы доисторического метеоритного дождя.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Суд продлил арест экс-министру Абызову до октября
Басманный суд Москвы продлил арест экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову до 25 октября.
Обновлено в 14:07
Армия и оружие
Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами
Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Обновлено в 07:34
Происшествия
На съемках «Форсажа 9» разбился дублер Вина Дизеля
Дублер американского актера Вина Дизеля разбился во время съемок "Форсажа 9".
Обновлено в 10:28
Музыка
Лоза раскритиковал исполнение Metallica песни «Группа крови»
Обновлено в 16:23
Происшествия
В Петербурге жестоко убили ЛГБТ-активистку Елену Григорьеву
В Петербурге убили гражданскую активистку демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений Елену Григорьеву.
Обновлено вчера в 10:57
Космос
Рогозин рассказал о новом имени робота «Федора»
Обновлено в 09:14
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
Авто
Volkswagen выпустил миллионный Touareg
С конвейера завода Volkswagen в Братиславе сошел миллионный Touareg; по этому случаю производитель представил специальную версию модели — One million.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия
Обновлено в 08:24
Политика
Лидер партии Зеленского высказался о русском языке для Донбасса
Лидер партии сторонников президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает возможным диалог о более широком использовании русского языка в Донбассе и других регионах страны.
Обновлено в 10:43
Футбол
«Астана» не смогла обыграть клуб из Андорры
В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы Астана на выезде сыграла вничью с Санта-Коломой из Андорры 0:0.
Обновлено в 15:53
Политика
Государственное бюро расследований вызвало Кличко на допрос
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало мэра Киева Виталия Кличко на допрос.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Италии
Обновлено в 11:39
Политика
От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией
Путин ввел запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, он начал действовать 8 июля.
Обновлено в 15:37
Космос
«Роскосмосу» направили обоснование безопасности космотуризма
Обновлено вчера в 19:03
Общество
Соловьев и Навальный несколько часов ругались в Twitter о ВНЖ в Италии
Znak.com пересказывает содержание диалога.
Обновлено в 00:55
Авто
Audi A7 Sportback получил новую модификацию в России
Audi A7 Sportback получил новую модификацию в России с двухлитровым бензиновым двигателем, мощность которого составляет 245 лошадиных сил при 370 Нм крутящего момента.
Обновлено в 09:54
Футбол
Сборная России по пляжному футболу разгромила Молдавию в отборе к ЧМ
Россия очень уверенно обыграла Молдавию в отборе к чемпионату мира по пляжному футболу и пробилась в восьмерку сильнейших.
Обновлено в 14:03
Футбол
РФС вынес вердикт по поводу инцидента с фанатами «Спартака»
Обновлено в 14:06
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено вчера в 07:51
Экономика
Россельхознадзор разрешил поставки белорусских яблок
Обновлено в 08:58