Экономика

Путин оценил тенденции развития в Кабардино-БалкарииРИА Новости 07:34

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио главы Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым, обсудив с ним текущее социально-экономическое положение в регионе и охарактеризовав тенденции в республике как положительные.
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