Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио главы Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым, обсудив с ним текущее социально-экономическое положение в регионе и охарактеризовав тенденции в республике как положительные.

Происшествия Навальный сообщил о своем задержании Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.

Экономика Polymetal увеличил производство в 1 полугодии на 22% "Полиметалл" увеличил производство за 1 полугодие 2019 года на 22% по сравнению с прошлым годом - до 756 тыс. унций в золотом эквиваленте.

Политика Мэра Киева Виталия Кличко вызывают на допрос Государственное бюро расследований Украины (ГБР) вызвало на допрос мэра Киева Виталия Кличко.

Происшествия В Судаке туриста избили из-за фотографий с животными Несколько человек избили туриста в Крыму из-за снимков с животными, сообщается на официальном сайте города Судак, где и произошел инцидент.

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Здоровье В Тюмени появится больница для бедных В здании Центра помощи «Милосердие» в городе Тюмени появится больница для бедных. Сейчас социальное учреждение готовится к открытию.

Единоборства В США скончался российский боксёр Максим Дадашев 28-летний российский боксёр Максим Дадашев умер в США из-за осложнений после травм, полученных в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

Авто Коллекцию редких японских автомобилей продадут на аукционе На аукционе Classic Car Auctions, будут проданы 12 культовых японских машин, наиболее редкими из них являются два экземпляра Mitsubishi Lancer Evolution, в исполнении Tommi Makinen.

Политика Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса Министр юстиции Латвии Янис Борданс выразил крайнее недовольство, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале.

Экономика Прожиточный минимум в России составил 10 753 рубля Минтруд определил прожиточный минимум на душу населения за первый квартал 2019 года на уровне 10 753 руб.

Экономика Nissan сократит 10 тысяч сотрудников в рамках реструктуризации Японский автопроизводитель Nissan Motor планирует уволить порядка 10 тысяч сотрудников по всему миру в рамках масштабной реструктуризации, передаёт 23 июля агентство Kyodo.

Финансы Рубль подешевел к доллару и вырос к евро Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 8 копеек – до 63,18 рубля, курс евро опустился на 6 копеек – до 70,67 рубля.

Общество Назван снимающий усталость продукт Начальник управления государственной инспекции по качеству питания Нина Зайцева рассказала о продуктах, которые снимают усталость.

Общество В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.

Происшествия Северная Корея захватила российское судно «По словам представителей МИД КНДР, судно задержано за "нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР"», — сообщило диппредставительство.

Авто Audi презентовала купеобразный кроссовер Q3 Sportback Немецкий автопроизводитель Audi презентовал кросс-купе Q3 Sportback с широким набором стандартного оборудования.

Экономика Банки нарастили долю кредитных карт для 18-летних Если в первые пять месяцев 2018 г. кредитные карты были выданы 18-летним на сумму в пять тысяч рублей, то в аналогичный период текущего года сумма увеличилась до 12,5 тыс. рублей.

Политика Украина к 2050 году потеряет треть рабочей силы В 2030 году Украина потеряет примерно 15% рабочей силы, а в 2050 году этот показатель достигнет 30%, сообщает УНИАН со ссылкой на ТСН.

Энергетика В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».

Политика МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.

Политика Зеленский переназначил советника из команды Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Демченко на должность советника главы государства.

Общество Названы самые редкие вакансии июля Сервис по поиску работы и сотрудников Работа.ру составил список редко встречающихся и необычных вакансий текущего месяца.

Музыка Сын Цоя оценил исполнение «Группы крови» группой Metallica Сын лидера "Кино" Александр Цой оценил исполнение песни отца "Группа крови" группой Metallica на концерте в Москве.

Гаджеты У нового iPhone не будет разъема USB Type-C Как проинформировал редактор портала 9to5Mac Гильермо Рамбо, новый iPhone 11 получит новый процессор, но лишится разъема USB Type-C.

Общество Россияне смогут пользоваться электронной почтой после идентификации В скором времени в стране смогут пользоваться электронной почтой только идентифицированные пользователи.