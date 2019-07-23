Экономика
Путин оценил тенденции развития в Кабардино-БалкарииРИА Новости вчера в 07:34
Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио главы Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым, обсудив с ним текущее социально-экономическое положение в регионе и охарактеризовав тенденции в республике как положительные.
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Руководство Кабардино-Балкарии просит Путина помочь с водоснабжением
Московский Комсомолецвчера в 16:09
Президент России оценил тенденции развития в Кабардино-Балкарской Республике
Татар-информвчера в 08:28
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Общество
Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»
Обновлено в 00:23
Происшествия
В Хабаровском крае объявят траур по погибшим при пожаре в лагере детям
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.
Обновлено в 03:58
Экономика
Polymetal увеличил производство в 1 полугодии на 22%
"Полиметалл" увеличил производство за 1 полугодие 2019 года на 22% по сравнению с прошлым годом - до 756 тыс. унций в золотом эквиваленте.
Обновлено в 02:07
Политика
Мэра Киева Виталия Кличко вызывают на допрос
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) вызвало на допрос мэра Киева Виталия Кличко.
Обновлено вчера в 12:38
Происшествия
В Судаке туриста избили из-за фотографий с животными
Несколько человек избили туриста в Крыму из-за снимков с животными, сообщается на официальном сайте города Судак, где и произошел инцидент.
Обновлено вчера в 16:08
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено вчера в 00:11
Здоровье
В Тюмени появится больница для бедных
В здании Центра помощи «Милосердие» в городе Тюмени появится больница для бедных. Сейчас социальное учреждение готовится к открытию.
Обновлено вчера в 16:33
Единоборства
В США скончался российский боксёр Максим Дадашев
28-летний российский боксёр Максим Дадашев умер в США из-за осложнений после травм, полученных в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено вчера в 13:27
Авто
Коллекцию редких японских автомобилей продадут на аукционе
На аукционе Classic Car Auctions, будут проданы 12 культовых японских машин, наиболее редкими из них являются два экземпляра Mitsubishi Lancer Evolution, в исполнении Tommi Makinen.
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Обновлено 22 июля в 11:17
Политика
Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выразил крайнее недовольство, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:12
Экономика
Прожиточный минимум в России составил 10 753 рубля
Минтруд определил прожиточный минимум на душу населения за первый квартал 2019 года на уровне 10 753 руб.
Обновлено вчера в 15:57
Экономика
Nissan сократит 10 тысяч сотрудников в рамках реструктуризации
Японский автопроизводитель Nissan Motor планирует уволить порядка 10 тысяч сотрудников по всему миру в рамках масштабной реструктуризации, передаёт 23 июля агентство Kyodo.
Обновлено вчера в 12:22
Финансы
Рубль подешевел к доллару и вырос к евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 8 копеек – до 63,18 рубля, курс евро опустился на 6 копеек – до 70,67 рубля.
Обновлено вчера в 03:21
Общество
Назван снимающий усталость продукт
Начальник управления государственной инспекции по качеству питания Нина Зайцева рассказала о продуктах, которые снимают усталость.
Обновлено вчера в 21:40
Общество
В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными
Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
«По словам представителей МИД КНДР, судно задержано за "нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР"», — сообщило диппредставительство.
Обновлено в 01:57
Авто
Audi презентовала купеобразный кроссовер Q3 Sportback
Немецкий автопроизводитель Audi презентовал кросс-купе Q3 Sportback с широким набором стандартного оборудования.
Обновлено в 03:51
Экономика
Банки нарастили долю кредитных карт для 18-летних
Если в первые пять месяцев 2018 г. кредитные карты были выданы 18-летним на сумму в пять тысяч рублей, то в аналогичный период текущего года сумма увеличилась до 12,5 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 20:52
Политика
Украина к 2050 году потеряет треть рабочей силы
В 2030 году Украина потеряет примерно 15% рабочей силы, а в 2050 году этот показатель достигнет 30%, сообщает УНИАН со ссылкой на ТСН.
Обновлено в 03:59
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Зеленский переназначил советника из команды Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Демченко на должность советника главы государства.
Обновлено в 03:26
Общество
Названы самые редкие вакансии июля
Сервис по поиску работы и сотрудников Работа.ру составил список редко встречающихся и необычных вакансий текущего месяца.
Обновлено в 00:00
Музыка
Сын Цоя оценил исполнение «Группы крови» группой Metallica
Сын лидера "Кино" Александр Цой оценил исполнение песни отца "Группа крови" группой Metallica на концерте в Москве.
Обновлено вчера в 19:47
Гаджеты
У нового iPhone не будет разъема USB Type-C
Как проинформировал редактор портала 9to5Mac Гильермо Рамбо, новый iPhone 11 получит новый процессор, но лишится разъема USB Type-C.
Обновлено в 01:19
Общество
Россияне смогут пользоваться электронной почтой после идентификации
В скором времени в стране смогут пользоваться электронной почтой только идентифицированные пользователи.
Обновлено вчера в 07:48
Происшествия
Движение поездов через станцию Керки восстановлено
Железнодорожники открыли движение поездов по одному пути станции Керки (Коми), остановленное из-за подмыва пути и последующего схода вагонов грузового поезда.
Обновлено в 00:30