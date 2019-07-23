Экономика
Путин оценил тенденции развития в Кабардино-БалкарииРИА Новости вчера в 07:34
Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио главы Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым, обсудив с ним текущее социально-экономическое положение в регионе и охарактеризовав тенденции в республике как положительные.
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Руководство Кабардино-Балкарии просит Путина помочь с водоснабжением
Московский Комсомолецвчера в 16:09
Президент России оценил тенденции развития в Кабардино-Балкарской Республике
Татар-информвчера в 08:28
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 00:33, Вашингтон
Политика
Лукашенко пригласили в Польшу на годовщину начала Второй мировой
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
Обновлено вчера в 18:12
Экономика
Минтруд установил прожиточный минимум за I квартал 2019 года
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10 тыс. 753 рубля, для трудоспособного населения - 11 тыс. 653 рубля, пенсионеров - 8 тыс. 894 рубля, детей - 10 тыс. 585 рублей", - говорится в приказе министерства.
Обновлено вчера в 15:58
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России
Обновлено вчера в 18:09
Общество
Крановщики Казани грозят парализовать стройки общей забастовкой
Обновлено вчера в 12:44
Экономика
Mapna может поставить оборудование для «Технопромэкспорта»
ООО «ВО "Технопромэкспорт"» (ООО ТПЭ, входит в «Ростех»), строящее ТЭС «Ударная» в Тамани на 500 МВт, планирует закупить две турбины иранской компании Mapna, производящей оборудование по лицензии Siemens.
Обновлено вчера в 18:39
Армия и оружие
Самолёты России и КНР провели первое совместное патрулирование в АТР
«23 июля 2019 года ВКС России и ВВС НОАК провели первое совместное воздушное патрулирование самолётами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сообщили в оборонном ведомстве.
Обновлено вчера в 07:08
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено вчера в 12:16
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
Обновлено вчера в 18:32
Армия и оружие
Китай выступает за полный запрет ядерного оружия
КНР выступает за полный запрет ядерного оружия, говорится в Белой книге по национальной обороне.
Обновлено вчера в 22:55
Авто
Kia представил новый глобальный кроссовер Kia Seltos
Корейская компания Kia анонсировала выход на российский рынок нового компактного кроссовера Kia Seltos.
Обновлено вчера в 18:00
Футбол
Асенсио получил травму в матче с «Арсеналом». Игрока увезли на скорой
По информации СМИ, игрока увезли со стадиона на машине скорой помощи.
Обновлено вчера в 21:47
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено вчера в 08:09
Происшествия
На место падения вездехода в ущелье на Камчатке направили вертолёт
Пострадавших в результате падения вездехода в ущелье на Камчатке эвакуируют вертолётом в Петропавловск-Камчатский для госпитализации.
Обновлено вчера в 19:37
Общество
Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля
"Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 13:28
Общество
Эксперт рассказала о пользе листьев салата с горьким привкусом
При выборе салата важно обращать внимание на листья, советует Зайцева.
Обновлено вчера в 20:27
Шоу-бизнес
Наталья Подольская получила травму спины на отдыхе в Испании
О своей травме 37-летняя супруга Владимира Преснякова рассказала в микроблоге Instagram.Подольская с мужем и сыном Артемием решили провести летний отпуск в Испании.
Обновлено в 00:14
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
Требования к палаточным лагерям разработают после трагедии в «Холдоми»
МЧС начало разработку единых требований безопасности в палаточных лагерях после пожара на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае, в результате которого погибли четыре ребенка, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 23:08
Футбол
«Краснодар» предложил 10 млн евро за хавбека «Сент-Этьена»
Краснодарский клуб выразил готовность приобрести права на футболиста за сумму, превышающую 10 миллионов евро, утверждает But Football Club.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия
В Пакистане при взрыве погибли два человека
Обновлено вчера в 22:53
Общество
Совфед предложил ограничить использование электронной почты
Карен Казарян отмечает, что требование законопроекта не распространяется на корпоративную электронную почту и иностранные сервисы, то есть их пользователей, как и раньше, никто не будет контролировать, что делает инициативу депутатов неэффективной.
Обновлено вчера в 12:18
Авто
Bugatti покажет преемника EB110 SS
Дилерский центр Girado & Co, специализирующийся на продаже одних из самых дорогих коллекционных автомобилей в мире, опубликовал на своей странице в Instagram информацию о том, что Bugatti готовится представить духовного преемника модели SS EB110 на собрании The Quail во время автомобильной недели моды в Монтерее.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
Сирийские СМИ сообщили об ударе Израиля по провинции Дераа
Израиль нанес удар по сирийскому району Тель-Хара в провинции Дераа, сообщает государственный телеканал Alikhbaria Syria на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 20:12
Политика
Украина установила комплексы ядерного контроля на границе с Россией
Госпогранслужба Украины установила на пропускных пунктах новые автоматизированные комплексы для контроля за контрабандой радиоактивных веществ и ядерных материалов.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Италии
Обновлено вчера в 11:39
Спорт
Российские саблистки завоевали золото на чемпионате мира по фехтованию
Российские саблистки Софья Великая, Яна Егорян, Ольга Никитина и София Позднякова завоевали золотые медали командного турнира на чемпионате мира по фехтованию, который проходил в венгерском городе Будапешт.
Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 04:51
Политика
Определены шансы Украины на сближение с Россией
Аналитики рейтингового агентства Moody’s оценили шансы Украины на сближение с Россией после выборов в Верховую Раду.
Обновлено вчера в 21:18
Политика
Опубликован перечень поручений Путина
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено вчера в 11:11