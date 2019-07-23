Экономика

Путин оценил тенденции развития в Кабардино-БалкарииРИА Новости 07:34

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио главы Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым, обсудив с ним текущее социально-экономическое положение в регионе и охарактеризовав тенденции в республике как положительные.
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Работа на повышение

Российская газета08:01

Врио главы КБР попросил Путина помочь с водоснабжением населенных пунктов

РИА Новости14:57

Президент России оценил тенденции развития в Кабардино-Балкарской Республике

Татар-информ08:28

Путин оценил тенденции развития Кабардино-Балкарии

РЕН ТВ10:25

Руководство Кабардино-Балкарии просит Путина помочь с водоснабжением

Московский Комсомолец16:09

Путин рассчитывает на успехи в развитии Кабардино-Балкарии

ТАСС07:41

Путин позитивно оценил тенденции развития Кабардино-Балкарии

Интерфакс - Россия07:23
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 22:01, Вашингтон
Армия и оружие

Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено в 00:12
Здоровье

Московский ученый назвал возможные причины массовой гибели пчел

Напомним, ранее в Россельхознадзоре основной причиной массовой гибели пчел назвали бесконтрольное использование пестицидов в процессе обработки полей.
Обновлено в 20:58
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено в 18:32
Политика

Евросоюз пригрозил США ответными пошлинами на 35 млрд евро

Евросоюз приготовил документ, который предусматривает ответные меры против США в случае ввода Вашингтоном пошлин на автомобили, произведенные в ЕС.
Обновлено в 21:00
Технологии

Facebook свел детей с незнакомцами

Как выяснилось, в чатах с незнакомцами в итоге состояли тысячи детей.
Обновлено в 05:05
Происшествия

В хабаровском лагере «Холдоми» после пожара остаются около 250 детей

Обновлено в 11:02
Политика

От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией

Путин ввел запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, он начал действовать 8 июля.
Обновлено в 15:37
Политика

Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Обновлено в 08:53
Здоровье

Названы регионы с самым высоким уровнем заболеваемости детской астмой

Наивысший показатель заболеваемости среди детей до 14 лет в 2017 году зафиксирован в Республике Марий Эл – 783 случая на 100 тысяч детского населения.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Северная Корея задержала российское судно

Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".
Обновлено в 17:21
Культура

Книжная ярмарка Non/fiction впервые пройдет в Гостином дворе

Международная московская выставка-ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction 5-9 декабря впервые пройдет в Гостином Дворе, сообщили во вторник в пресс-службе Министерства культуры.
Обновлено в 05:36
Политика

Новым главой Пентагона стал Марк Эспер

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил Эсперу стать исполняющим обязанности главы Пентагона после того, как в конце июня 2019 года предыдущий и.о. Патрик Шанахан взял самоотвод.
Обновлено в 13:02
Политика

Константин Боровой попросил политического убежища в США

Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
Политика

В США решили ускорить процедуру высылки мигрантов

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США решило ускорить процедуру выдворения из страны нелегальных мигрантов.
Обновлено в 20:23
Общество

В Приамурье уровень воды в реках превысил норму

Обновлено в 21:54
Политика

Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса

Министр юстиции Латвии Янис Борданс выразил крайнее недовольство, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале.
Обновлено в 20:12
Происшествия

На место падения вездехода в ущелье на Камчатке направили вертолет

Вездеход с геологами упал в ущелье глубиной порядка 100-140 метров в Камчатском крае, в результате чего два человека погибли и трое пострадали.
Обновлено в 19:21
Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США

Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции.
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес

Ксения Собчак не скрывает своих чувств к Константину Богомолову

Ксения Собчак поделилась с подписчиками своей странички в Instagram романтичным видео с Константином Богомоловым, которому 23 июля исполнилось 44 года.
Обновлено в 11:00
Происшествия

БМВ протаранил столб на Суздальском проспекте

Ночью с 23 на 24 июля автомобиль марки БМВ на большой скорости протаранил столб на Суздальском проспекте и опрокинул его.
Обновлено в 17:51
Экономика

Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию

Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие

В Сирии сообщили об атаке Израиля по провинции Дераа

Никаких других подробностей инцидента пока не приводится. 1 июня в армии Израиля сообщили об обстрелах территории страны со стороны Сирии.
Обновлено в 19:23
Общество

В России хотят повысить штрафы за экологические нарушения

Светлана Радионова заявила, что штрафы за экологические нарушения необходимо значительно повысить.
Обновлено в 19:25
Музыка

Клип Queen получил рекордное число просмотров на YouTube

Обновлено в 15:05
Общество

«Дачная амнистия» продлевается до 1 марта 2021 года

Один из авторов инициативы, глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, сообщил, что в законопроект внесены компромиссные параметры «амнистии» – рассматривались даты между 1 марта 2020 года и 1 марта 2022 года.
Обновлено в 05:34
Здоровье

В кемеровском областном кардиоцентре появился Wi-Fi

В кемеровском областном клиническом кардиологическом диспансере, который носит имя выдающегося российского кардиохирурга Леонида Барбараша, завершились работы по оснащению медицинского учреждения доступом в интернет по технологии Wi-Fi.
Обновлено вчера в 05:14
Происшествия

Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом

В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
Обновлено в 06:40
Футбол

Гризманн: «Дебют за „Барселону“ получился смазанным»

Обновлено в 10:13
Происшествия

В Пакистане два человека погибли в результате взрыва

По меньшей мера два человека погибли, ещё 16 получили ранения в результате взрыва бомбы в пакистанском городе Кветта.
Обновлено в 21:00
Гаджеты

Процессор для Xbox Project Scarlett протестировали в бенчмарке

В бенчмарке UserBenchmark были обнародованы результаты тестирования и характеристики инженерного образца процессора AMD с кодовым названием Flute, который может быть использован в грядущей игровой консоли Microsoft Xbox Project Scarlett.
Обновлено в 14:01
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