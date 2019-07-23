Экономика
Путин оценил тенденции развития в Кабардино-БалкарииРИА Новости 07:34
Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио главы Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым, обсудив с ним текущее социально-экономическое положение в регионе и охарактеризовав тенденции в республике как положительные.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 22:01, Вашингтон
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено в 00:12
Здоровье
Московский ученый назвал возможные причины массовой гибели пчел
Напомним, ранее в Россельхознадзоре основной причиной массовой гибели пчел назвали бесконтрольное использование пестицидов в процессе обработки полей.
Обновлено в 20:58
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено в 18:32
Политика
Евросоюз пригрозил США ответными пошлинами на 35 млрд евро
Евросоюз приготовил документ, который предусматривает ответные меры против США в случае ввода Вашингтоном пошлин на автомобили, произведенные в ЕС.
Обновлено в 21:00
Технологии
Facebook свел детей с незнакомцами
Как выяснилось, в чатах с незнакомцами в итоге состояли тысячи детей.
Обновлено в 05:05
Политика
От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией
Путин ввел запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, он начал действовать 8 июля.
Обновлено в 15:37
Здоровье
Названы регионы с самым высоким уровнем заболеваемости детской астмой
Наивысший показатель заболеваемости среди детей до 14 лет в 2017 году зафиксирован в Республике Марий Эл – 783 случая на 100 тысяч детского населения.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".
Обновлено в 17:21
Культура
Книжная ярмарка Non/fiction впервые пройдет в Гостином дворе
Международная московская выставка-ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction 5-9 декабря впервые пройдет в Гостином Дворе, сообщили во вторник в пресс-службе Министерства культуры.
Обновлено в 05:36
Политика
Новым главой Пентагона стал Марк Эспер
Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил Эсперу стать исполняющим обязанности главы Пентагона после того, как в конце июня 2019 года предыдущий и.о. Патрик Шанахан взял самоотвод.
Обновлено в 13:02
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
Политика
В США решили ускорить процедуру высылки мигрантов
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США решило ускорить процедуру выдворения из страны нелегальных мигрантов.
Обновлено в 20:23
Общество
В Приамурье уровень воды в реках превысил норму
Обновлено в 21:54
Политика
Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выразил крайнее недовольство, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале.
Обновлено в 20:12
Происшествия
На место падения вездехода в ущелье на Камчатке направили вертолет
Вездеход с геологами упал в ущелье глубиной порядка 100-140 метров в Камчатском крае, в результате чего два человека погибли и трое пострадали.
Обновлено в 19:21
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США
Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции.
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес
Ксения Собчак не скрывает своих чувств к Константину Богомолову
Ксения Собчак поделилась с подписчиками своей странички в Instagram романтичным видео с Константином Богомоловым, которому 23 июля исполнилось 44 года.
Обновлено в 11:00
Происшествия
БМВ протаранил столб на Суздальском проспекте
Ночью с 23 на 24 июля автомобиль марки БМВ на большой скорости протаранил столб на Суздальском проспекте и опрокинул его.
Обновлено в 17:51
Экономика
Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию
Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие
В Сирии сообщили об атаке Израиля по провинции Дераа
Никаких других подробностей инцидента пока не приводится. 1 июня в армии Израиля сообщили об обстрелах территории страны со стороны Сирии.
Обновлено в 19:23
Общество
В России хотят повысить штрафы за экологические нарушения
Светлана Радионова заявила, что штрафы за экологические нарушения необходимо значительно повысить.
Обновлено в 19:25
Музыка
Клип Queen получил рекордное число просмотров на YouTube
Обновлено в 15:05
Общество
«Дачная амнистия» продлевается до 1 марта 2021 года
Один из авторов инициативы, глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, сообщил, что в законопроект внесены компромиссные параметры «амнистии» – рассматривались даты между 1 марта 2020 года и 1 марта 2022 года.
Обновлено в 05:34
Здоровье
В кемеровском областном кардиоцентре появился Wi-Fi
В кемеровском областном клиническом кардиологическом диспансере, который носит имя выдающегося российского кардиохирурга Леонида Барбараша, завершились работы по оснащению медицинского учреждения доступом в интернет по технологии Wi-Fi.
Обновлено вчера в 05:14
Происшествия
Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом
В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
Обновлено в 06:40
Футбол
Гризманн: «Дебют за „Барселону“ получился смазанным»
Обновлено в 10:13
Происшествия
В Пакистане два человека погибли в результате взрыва
По меньшей мера два человека погибли, ещё 16 получили ранения в результате взрыва бомбы в пакистанском городе Кветта.
Обновлено в 21:00
Гаджеты
Процессор для Xbox Project Scarlett протестировали в бенчмарке
В бенчмарке UserBenchmark были обнародованы результаты тестирования и характеристики инженерного образца процессора AMD с кодовым названием Flute, который может быть использован в грядущей игровой консоли Microsoft Xbox Project Scarlett.
Обновлено в 14:01