Экономика

Путин оценил тенденции развития в Кабардино-БалкарииРИА Новости вчера в 07:34

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио главы Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым, обсудив с ним текущее социально-экономическое положение в регионе и охарактеризовав тенденции в республике как положительные.
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Врио главы КБР попросил Путина помочь с водоснабжением населенных пунктов

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Интерфакс - Россиявчера в 07:23
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 05:40, Вашингтон
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Двое людей пострадали после стрельбы в центре Хельсинки. Об этом 23 июля рассказала полиция города в своем «Твиттере».
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Политика

На Украине начнут продавать бюсты Зеленского

Один из популярных на Украине сайтов интернет-аукционов в четверг начнет продажу бюстов президента страны Владимира Зеленского, передает в среду агентство "Украинские новости", не уточняя название сайта.
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Общество

Тысячи россиян потребовали ввести режим ЧС в Сибири из-за пожаров

Более 40 тыс. россиян оставили подписи под петицией с требованием ввести режим ЧС на территории Сибири из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.
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В Санкт-Петербурге 22-летняя байкерша выпала из окна и погибла во время обыска в ее квартире на Шуваловском проспекте.
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Обновлено в 05:09
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Российский боксёр Максим Дадашев скончался в США от травм, полученных на ринге в ходе боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, сообщил 23 июля журналистам генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
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Шоу-бизнес

Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
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«Краснодар» купил игрока «Сент-Этьенна» Кабелла

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Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
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По сообщению пресс-службы компании, мировые продажи нового кроссовера KIA Seltos стартуют в 3 квартале нынешнего года.
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