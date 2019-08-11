Театры

Путин оценил спектакль «Грифон» по пьесе митрополита ТихонаРБК вчера в 20:53

«Подумайте», — сказал на это Путин врио губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву. Спектакль «Грифон» поставили по мотивам пьесы митрополита Тихона. Его премьерный показ прошел 27 июля также на новой сцене заповедника.
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Севастопольский спектакль «Грифон» показали Владимиру Путину

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Происшествия

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Число погибших в результате тайфуна "Лекима" выросло до 28 человек, 20 человек числятся пропавшими без вести, сообщает в воскресенье агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.
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Политика

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Авто

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Достоинством центральной консоли является рычаг переключения передач 6-ступенчатой механической трансмиссии, который является подтверждением того, что Sentra будет продолжать предлагать свои собственные опции в Штатах.
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия

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Политика

Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму

Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено вчера в 11:59
Армия и оружие

В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии

Председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч ответил на слова посла США Ричарда Гренелла о том, что Вашингтон может передислоцировать часть американских военных из Германии в Польшу.
Обновлено вчера в 06:56
Происшествия

Возгорание на складе боеприпасов под Ачинском ликвидировали

Руководитель ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин сообщил, что возгорание на складе боеприпасов под Ачинском ликвидировали.
Обновлено в 01:38
Общество

Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис

Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено вчера в 05:29
Футбол

«Барселона» разгромила «Наполи» в контрольном матче

Испанская «Барселона» одержала разгромную победу над итальянским «Наполи» в контрольном футбольном матче.
Обновлено в 01:03
Общество

Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика

Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
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Армия и оружие

Автор «стрелки осциллографа»: Похоже, что взорвался «Буревестник»

Речь идёт о небезызвестной Юлии Латыниной, у которой накануне в «Новой газете» вышла статья «Маленький летающий Чернобыль», приводящая размышления об аварии в районе посёлке Нёнокса под Северодвинском.
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Ненужного Роскосмосу робота отправят в коммерцию

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Общество

Названы самые распространённые фамилии в России и Екатеринбурге

Председатель Археографической комиссии УрО РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые популярные фамилии в России и Екатеринбурге.
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Армия и оружие

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Обновлено вчера в 08:21
Общество

Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей

Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей.
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Происшествия

В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой

Обновлено вчера в 12:20
Армия и оружие

В Йемене сепаратисты захватили дворец президента

Обновлено вчера в 13:57
Политика

В Госдуме не исключили применения против РФ климатического оружия

Депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлев заявил, что плохие погодные условия в стране могли быть спровоцированы климатическим оружием.
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Армия и оружие

Ким Чен Ын понаблюдал за испытанием нового оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытании "нового оружия", сообщает РИА "Новости".
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Бандформирования в Идлибской зоне деэскалации пытаются прирастить подконтрольные территории силовым путем, сообщил руководитель Российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
Обновлено вчера в 15:50
Политика

Украинские силовики обыскали танкер из-за посещения Севастополя

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Авто

Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж

Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.
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Армия и оружие

СМИ КНР: Китай намерен покорить «Авиадартс» новой моделью JH-7AII

Среди других машин фигурирует новая модель JH-7AII.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия

Москалькова распорядилась помочь задержанному режиссеру Васильеву

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в ее аппарат обратились правозащитники в связи с делом госпитализированного режиссера телеканала "Доктор" Дмитрия Васильева.
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Авто

Остановка на обочине за городом и езда по лесу: как не стать нарушителем?

Часто при виде машины на обочине трассы или в чаще леса, возникает ощущение, что ее нахождение там не совсем легитимно.
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Религия

В чем и кому помогает святитель Николай Чудотворец

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