Политика
Путин оценил ситуацию на Украине после президентских выборовRT на русском вчера в 15:34
Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну прокомментировал ситуацию на Украине после президентских выборов, которые прошли весной этого года. Текст интервью размещён на сайте Кремля. По мнению российского лидера, пока ситуация не изменилась.
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Экономика
Банк «Траст» стал акционером крупнейшего производителя вагонов
Банк "Открытие" (находится под контролем ЦБ РФ) является крупнейшим владельцем ОВК с долей 24,3%. Вместе с тем, представитель банка "Открытие" отмечал, что банк не планирует приобретать принадлежащие "Открытие холдингу" акции ОВК.
Обновлено вчера в 12:28
Политика
Украинский министр назвал указ Зеленского цирком
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком указ президента страны Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 01:36
Экономика
Россиян предупредили о росте безработицы из-за предпенсионеров
Минтруд прогнозирует рост безработицы в 1,6 раза в 2020 году за счет граждан предпенсионного возраста, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 07:00
Энергетика
Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо
Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.
Обновлено вчера в 13:44
Футбол
«Локомотив» заключил новое соглашение с Гильерме
Вратарь «Локомотива» и сборной России Гильерме продлил соглашение с «железнодорожниками» на 3 года.
Обновлено вчера в 11:04
Политика
Режиссер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери
Обновлено вчера в 18:28
Общество
Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле
Обновлено вчера в 11:14
Политика
Иммиграционная служба США пересмотрит тест на получение гражданства
"Целью является создание содержательного, единообразного и эффективного теста, который оценит знание и понимание истории, правительства и ценностей США соискателями", - говорится в документе.
Обновлено вчера в 22:57
Армия и оружие
Иран опубликовал видео со «сбитого» США беспилотника
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что американский десантный корабль USS Boxer сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено вчера в 16:31
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Обновлено вчера в 19:46
Происшествия
Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России
Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия
В Приамурье в ДТП пострадали девять человек
Обновлено в 00:54
Кино
Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 00:54
Здоровье
Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара
Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.
Обновлено вчера в 10:20
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал фото 10-летней дочери с сигаретой
41-летний Алексей Панин не скрывает, что позволяет своей дочери многое.
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Обновлено вчера в 22:41
Футбол
Сборная Алжира выиграла Кубок африканских наций
Обновлено вчера в 17:12
Политика
США отказались участвовать в переговорах по Сирии в Нур-Султане
Соединенные Штаты не станут "ни в какой форме" участвовать в переговорах по урегулированию сирийского конфликта в рамках астанинского процесса.
Обновлено вчера в 20:37
Футбол
Месут Озил: «У меня очень хорошие отношения с Эмери»
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил опроверг информацию о том, что он не ладит с главным тренером команды Унаи Эмери.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:02
Общество
Во Франции зафиксирована самая высокая температура в истории страны
Во французском городе Верарг зафиксировали самую высокую температуру в истории страны.
Обновлено вчера в 11:56
Политика
В МИД России прокомментировали «винные» санкции в отношении Грузии
По словам представителя МИД, после событий в Грузии в Госдуме на самом деле выносилась на обсуждение идея использования ограничительных мер против "соседа".
Обновлено вчера в 05:59
Технологии
Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк»
Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия
Хакеры взломали электронную почту и Twitter Скотланд-Ярда
Электронная почта и страница Скотланд-Ярда в Twitter были взломаны хакерами, пишет BBC.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Зеленский рассказал, на кого обменяет Вышинского
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обменять российского журналиста Кирилла Вышинского на украинского режиссёра Олега Сенцова, который в РФ осуждён за терроризм.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Названа стоимость кроссовок, в которых Путин приезжал на Валаам
Обновлено вчера в 07:13
Политика
Петербург разделит с Челябинском саммиты ШОС и БРИКС
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Туристов проведут по «путинским» местам в Дрездене
Германия планирует привлечь российских туристов экскурсиями по местам президента РФ Владимира Путина, сообщает 19 июля РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:12