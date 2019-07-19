Политика
Путин оценил ситуацию на Украине после президентских выборовRT на русском 15:34
Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну прокомментировал ситуацию на Украине после президентских выборов, которые прошли весной этого года. Текст интервью размещён на сайте Кремля. По мнению российского лидера, пока ситуация не изменилась.
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На Приморье надвигается тайфун «Данас»
Обновлено вчера в 05:26
Космос
Побывавший на Луне американский астронавт разочаровался
Обновлено в 20:08
Политика
США заявили, что не намерены снабжать продуктами лагерь Эр-Рукбан
Соединенные Штаты не намерены обеспечивать продовольствием беженцев в лагере Эр-Рукбан, расположенном в подконтрольном США районе на юге Сирии, сообщил в пятницу спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на ежегодном форуме по безопасности в городе Аспен, штат Колорадо.
Обновлено в 21:16
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США.
Обновлено в 19:46
Политика
Иран заявил о захвате британского танкера
Обновлено в 14:35
Политика
Путин устроил разнос иркутским чиновникам
Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области идёт неудовлетворительно. Владимир Путин заявил об этом на совещании в Братске.
Обновлено в 11:01
Кино
Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»
Обновлено в 18:46
Политика
Украинский министр назвал указ Зеленского «цирком»
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал "цирком" подписанный президентом Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог в стране.
Обновлено в 20:08
Экономика
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
Обновлено в 18:10
Политика
Трех генералов Росгвардии заменили сотрудниками ФСБ
По указу президента в отставку были отправлены сразу три генерал-лейтенанта. Одного из них заменил сотрудник, служивший в ФСБ.
Обновлено в 11:00
Авто
Chevrolet показал новый среднемоторный Corvette C8
Шпионские фото позволили почитателям автобренда получить представление о модели, которая сменит Corvette C7.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57
Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
Обновлено в 01:36
Общество
Названы российские города с самым загрязненным воздухом
Кстати, самые загрязненные города на сегодняшний день расположены в азиатской части страны, которая считается наиболее неблагоприятной для рассеивания различных примесей в воздухе.
Обновлено в 12:23
Футбол
Писарро завершит карьеру после 20-го сезона в бундеслиге
Нападающий Клаудио Писарро сообщил, что следующий сезон станет последим в его игровой карьере.
Обновлено в 12:32
Политика
Путин разрешил иностранцам ехать в Петербург с электронной визой
Президент России Владимир Путин распорядился создать указ, по которому принимать туристов в Петербурге будут и с электронными визами.
Обновлено вчера в 11:30
Авто
Эффектные спорткупе всего за 500 000 рублей
Soarer не устареет никогда; даже на фоне «сестрёнки» Supra это гранд-купе не теряет спортивного «моджо».
Обновлено в 15:52
Космос
Величайшая тайна. Как возникла жизнь на Земле
Некоторые РНК уже удалось синтезировать (Эмиль Фишер и Оскар Пилоти), воспроизводя предполагаемые условия существования Земли миллиарды лет назад.
Обновлено в 16:45
Политика
Бывший топ-менеджер ЮКОСа заявил об участии в попытке сместить Мэй
Подданный Великобритании Александр Темерко, бывший зампред правления ЮКОСа, в декабре 2018 года участвовал в попытке группы консерваторов сместить Терезу Мэй с поста премьер-министра, пишет Reuters.
Обновлено в 12:41
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено в 12:24
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Футбол
Анчелотти: «„Наполи“ до конца лета может купить не одного, а двух больших игроков»
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти сообщил, что до конца трансферного окна в клубе могут появиться несколько больших игроков.
Обновлено в 20:56
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду
Лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили сообщил, что его партия не будет участвовать в выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 20:17
Политика
Новая глава Еврокомиссии призывает говорить с Россией с позиции силы
"Наша привилегия как демократических стран – отвечать прозрачностью, свободой прессы и открытым обсуждением", - цитирует слова Урсулы фон дер Ляйен РИА "Новости".
Обновлено в 12:38
Футбол
Эд Ширан спел на стадионе «Спартака» в футболке сборной России
Известный британский поп-музыкант Эд Ширан во время выступления на «Открытие Арене» исполнил одну из песен в футболке сборной России.
Обновлено в 16:50
Шоу-бизнес
Вика Цыганова рассказала, почему у нее нет детей
Обновлено в 10:28
Происшествия
СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Политика
Путин запустил в эксплуатацию вторую очередь новой аглофабрики ММК
Президент России Владимир Путин запустил в эксплуатацию вторую очередь агломерационной фабрики №5 - нового подразделения горно-обогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината (ММК).
Обновлено в 12:56
Наука
Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов
Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.
Обновлено в 02:17