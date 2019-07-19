Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну прокомментировал ситуацию на Украине после президентских выборов, которые прошли весной этого года. Текст интервью размещён на сайте Кремля. По мнению российского лидера, пока ситуация не изменилась.

Путин оценил ситуацию на Украине после президентских выборов

Политика США заявили, что не намерены снабжать продуктами лагерь Эр-Рукбан Соединенные Штаты не намерены обеспечивать продовольствием беженцев в лагере Эр-Рукбан, расположенном в подконтрольном США районе на юге Сирии, сообщил в пятницу спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на ежегодном форуме по безопасности в городе Аспен, штат Колорадо.

Армия и оружие Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США.

Политика Путин устроил разнос иркутским чиновникам Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области идёт неудовлетворительно. Владимир Путин заявил об этом на совещании в Братске.

Политика Украинский министр назвал указ Зеленского «цирком» Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал "цирком" подписанный президентом Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог в стране.

Экономика S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-» Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».

Политика Трех генералов Росгвардии заменили сотрудниками ФСБ По указу президента в отставку были отправлены сразу три генерал-лейтенанта. Одного из них заменил сотрудник, служивший в ФСБ.

Авто Chevrolet показал новый среднемоторный Corvette C8 Шпионские фото позволили почитателям автобренда получить представление о модели, которая сменит Corvette C7.

Армия и оружие Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57 Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.

Общество Названы российские города с самым загрязненным воздухом Кстати, самые загрязненные города на сегодняшний день расположены в азиатской части страны, которая считается наиболее неблагоприятной для рассеивания различных примесей в воздухе.

Футбол Писарро завершит карьеру после 20-го сезона в бундеслиге Нападающий Клаудио Писарро сообщил, что следующий сезон станет последим в его игровой карьере.

Политика Путин разрешил иностранцам ехать в Петербург с электронной визой Президент России Владимир Путин распорядился создать указ, по которому принимать туристов в Петербурге будут и с электронными визами.

Авто Эффектные спорткупе всего за 500 000 рублей Soarer не устареет никогда; даже на фоне «сестрёнки» Supra это гранд-купе не теряет спортивного «моджо».

Космос Величайшая тайна. Как возникла жизнь на Земле Некоторые РНК уже удалось синтезировать (Эмиль Фишер и Оскар Пилоти), воспроизводя предполагаемые условия существования Земли миллиарды лет назад.

Политика Бывший топ-менеджер ЮКОСа заявил об участии в попытке сместить Мэй Подданный Великобритании Александр Темерко, бывший зампред правления ЮКОСа, в декабре 2018 года участвовал в попытке группы консерваторов сместить Терезу Мэй с поста премьер-министра, пишет Reuters.

Политика Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Политика Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду Лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили сообщил, что его партия не будет участвовать в выборах в Верховную раду Украины.

Политика Новая глава Еврокомиссии призывает говорить с Россией с позиции силы "Наша привилегия как демократических стран – отвечать прозрачностью, свободой прессы и открытым обсуждением", - цитирует слова Урсулы фон дер Ляйен РИА "Новости".

Футбол Эд Ширан спел на стадионе «Спартака» в футболке сборной России Известный британский поп-музыкант Эд Ширан во время выступления на «Открытие Арене» исполнил одну из песен в футболке сборной России.

Происшествия СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.

Политика Путин запустил в эксплуатацию вторую очередь новой аглофабрики ММК Президент России Владимир Путин запустил в эксплуатацию вторую очередь агломерационной фабрики №5 - нового подразделения горно-обогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината (ММК).