Президент России в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну прокомментировал ситуацию на Украине после президентских выборов, которые прошли весной этого года. Текст интервью размещён на сайте Кремля. По мнению российского лидера, пока ситуация не изменилась.

Путин оценил ситуацию на Украине после президентских выборов

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