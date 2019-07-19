Политика
Путин оценил ситуацию на Украине после президентских выборовRT на русском 15:34
Президент России в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну прокомментировал ситуацию на Украине после президентских выборов, которые прошли весной этого года. Текст интервью размещён на сайте Кремля. По мнению российского лидера, пока ситуация не изменилась.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 16:41, Вашингтон
Общество
В Екатеринбурге закрасили граффити художника Покраса Лампаса
Обновлено в 03:54
Политика
На задержанном Ираном британском танкере находятся россияне
На борту задержанного в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero есть россияне, сообщил РИА Новости по телефону представитель компании-владельца Stena Bulk & Northern Marine Management.
Обновлено в 16:14
Происшествия
Грузовик с нетрезвыми бойцами «Айдар» подорвался в Донбассе
Грузовик, который перевозил бойцов нацбатальона «Айдар», подорвался 18 июля на мине в Донбассе.
Обновлено в 14:50
Происшествия
Дезертир с гранатой задержан у Верховной Рады в Киеве
У здания Верховной Рады в Киеве полицейские задержали мужчину с гранатой в сумке.
Обновлено в 14:12
Происшествия
Адвокат рассказал о первом допросе Абызова
Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов впервые за четыре месяца ареста дал показания по делу об инкриминируемых ему создании организованного преступного сообщества (ОПС) и мошенничестве на 4 млрд руб. Об этом РБК рассказал его адвокат Александр Аснис.
Обновлено в 13:03
Политика
Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери
В ходе интервью Стоун попросил Путина стать крестным его дочери.
Обновлено в 15:45
Общество
Росстандарт отправил ГОСТ на фотосессии для младенцев на доработку
ГОСТ на фотоуслуги для новорожденных по приказу Росстандарта возвращен на доработку в профильный технический комитет.
Обновлено в 04:44
Экономика
Росстат: зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей
Например, в Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана— 66 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 14:19
Шоу-бизнес
Россияне просят Леонардо Ди Каприо спасти Байкал
Обновлено в 08:25
Армия и оружие
Танковый бой Abrams и Т-72М сняли на видео в Польше
Бой между американским боевым танком Abrams и советским Т-72М на учениях сняли на видео.
Обновлено в 14:48
Гаджеты
Xiaomi выпустит сверхдешёвый смартфон без селфи-камеры
Что касается камер смартфона, то фронтальной, например, у него вообще нет. Основная представлена датчиком всего на 5 Мп.
Обновлено в 11:00
Кино
Умер актер сериала «Государственная граница» Август Милованов
Актер снимался в трех сериях этого фильма. Кроме того, Милованов является народным артистом и лауреатом государственной премии Белоруссии.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал фото 10-летней дочери с сигаретой
41-летний Алексей Панин не скрывает, что позволяет своей дочери многое.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
Людмилу Максакову перестали узнавать из-за пластики
Практически все сошлись на том, что Максакова себя изуродовала, став очередной возрастной (78 лет) пластической куклой.
Обновлено в 04:57
Политика
Трамп: власти США успешно решат вопрос о повышении потолка госдолга
Администрация и Конгресс США успешно договорятся о повышении потолка госдолга.
Обновлено в 14:54
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено в 12:24
Энергетика
В МИД оценили разговоры о компенсации Минску по налоговому маневру
Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что некорректно говорить о какой-то компенсации для Минска, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:21
Футбол
«Монако» уступил «Эвертону» в товарищеском матче
В товарищеском матче между «Монако» и английским «Эвертоном» победу праздновал клуб из Ливерпуля.
Обновлено в 14:26
Космос
Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж очередной экспедиции на МКС
Корпорация «Роскосмос» сообщила, что госкомиссия на космодроме Байконур утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля «Союз МС-13».
Обновлено в 08:37
Энергетика
Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо
«С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.
Обновлено в 14:21
Космос
NVIDIA обновила техно-демку высадки на лунную поверхность
В NVIDIA сообщили, что эффект освещения воссоздан со всей тщательностью, и полностью соответствует световым эффектам, которые космонавты могли наблюдать в тот день, стоя на поверхности Луны.
Обновлено в 15:29
Спорт
Матч сборных России и Грузии по регби в Тбилиси отменили
Обновлено в 11:08
Происшествия
Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе в Китае
Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе в центральной части Китая, сообщает в пятницу агентство Associated Press.
Обновлено в 08:05
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
В центре украинского города Черновцы, в 40 км к северу от румынской границы, хозяева пиццерии New York Street Pizza заявили, что отказываются обслуживать "русскоязычных свиней" - они повесили наклейку на входе с перечеркнутым изображением свиньи, раскрашенной в цвета российского флага.
Обновлено в 15:10
Футбол
Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года
Обновлено в 10:50
Экономика
Минфин опроверг возникновение ипотечного кризиса в России
Исследование агентства АКРА было опубликовано накануне под заголовком «Как избежать ипотечного кризиса в России».
Обновлено в 09:53