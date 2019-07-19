Пока нет. Ведь то голосование, которое прошло, было явно протестным голосованием. Достаточно много людей вновь избранного президента поддержали в центральных районах Украины, на востоке, на юге. А это все люди, которые действительно искренне стремятся и желают, во всяком случае, урегулирования.

Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о фактическом отсутствии изменений на Украине после президентских выборов. Расшифровка беседы опубликована на сайте Кремля. По словам Путина, прошедшие президентские выборы на Украине были «явно протестными».

Путин оценил ситуацию на Украине после президентских выборов

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