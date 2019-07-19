Политика

Путин оценил ситуацию на Украине после президентских выборовРБК 16:52

Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о фактическом отсутствии изменений на Украине после президентских выборов. Расшифровка беседы опубликована на сайте Кремля. По словам Путина, прошедшие президентские выборы на Украине были «явно протестными».
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Владимир Путин
Пока нет. Ведь то голосование, которое прошло, было явно протестным голосованием. Достаточно много людей вновь избранного президента поддержали в центральных районах Украины, на востоке, на юге. А это все люди, которые действительно искренне стремятся и желают, во всяком случае, урегулирования.
— Владимир ПутинРЕН ТВ 15:26

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