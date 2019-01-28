Экономика
Путин оценил систему электронной сертификации продуктовНТВ вчера в 08:47
Система электронных сертификатов работает в России с июля прошлого года. Она значительно упростила оформление ветеринарных справок, одновременно усилив контроль за качеством мяса и рыбной продукции. Теперь без труда можно отслеживать, где и из чего сделан готовый продукт.
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Путин поддержал систему контроля продовольствия с помощью электронной ветсертификации
Финмаркетвчера в 07:51
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Политика
Захарова отреагировала на запись Болтона о войсках США в Колумбии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на запись «5 тыс. солдат в Колумбию», обнаруженную в блокноте советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона.
Обновлено в 02:23
Политика
Минюст предложил не наказывать за «вынужденную» коррупцию
Минюст России представил проект, направленный на совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения.
Обновлено вчера в 22:23
Гаджеты
Приложение FaceTime позволяло подслушивать пользователей
Популярное приложение FaceTime позволяло подслушивать пользователей. Компания Apple уже признала наличие бага.
Обновлено в 02:16
Авто
В Россию скоро приедет пикап JAC T6
Базовая комплектация JAC T6 получит колесные диски размером 17 дюймов, систему ABS, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, аудиосистему, а также задние парктроники и другое.
Обновлено вчера в 08:29
Общество
Минтруд предложил отменить медосмотры у офисных работников
Минтруд РФ предлагает отменить медосмотры у офисных работников, поскольку работа за компьютером не относится к вредным и опасным условиям труда.
Обновлено вчера в 22:11
Авто
SsangYong показал дизайн нового поколения кроссовера SsangYong Actyon
Кроссовер SsangYong Korando/Actyon нового поколения, наконец, напомнил о себе.
Обновлено вчера в 09:06
Интернет
Роскачество выбрало лучшие приложения для изучения английского языка
Центр цифровой экспертизы Роскачества исследовал наиболее популярные мобильные приложения для изучения английского языка и определил тройку лучших для iOs и Android.
Обновлено в 01:51
Транспорт
Власти Москвы могут установить запретные зоны для неэкологичных машин
Обновлено вчера в 19:13
Общество
В Бурятии опоздавших на урок детей заставили сидеть в противогазах
В Улан-Удэ родители семиклассников одной из школ пожаловались детскому омбудсмену, что преподаватель ОБЖ заставил их детей сидеть в противогазах в течение урока.
Обновлено в 00:43
Авто
Представлен обновленный хэтчбек Suzuki Baleno
Baleno индийского производства (но без приставки Maruti) поставляются и в Европу, так что локальный дебют обновленной версии не за горами — и у нее турбомотор наверняка сохранится.
Обновлено вчера в 08:39
Авто
Названы самые популярные автомобильные цвета 2018 года
Обновлено вчера в 08:10
Общество
В работе Instagram произошел сбой
В работе приложения Instagram наблюдаются неполадки, следует из данных портала Downdetector. Сообщения о сбоях начали поступать в 03:21 мск.
Обновлено вчера в 20:07
Происшествия
В иркутской школе 14 учеников попали в больницу после распыления газа
Четырнадцать учеников школы Тулуна в Иркутской области госпитализированы после того, как в здании распылили баллончик с газом, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Стали известны мотивы подозреваемого в краже картины Куинджи
Как заявил подозреваемый, он решился на преступление спонтанно.
Обновлено в 02:17
Общество
Роскомнадзор внес мессенджер «Сбербанка Онлайн» в свой реестр
Мессенджер сервиса «Сбербанк Онлайн», предоставляющий возможность обмена текстовыми сообщениями, аудио-, фото-, видеоинформацией между клиентами банка, внесен в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия
Виталий Кличко госпитализирован в Австрии
Обновлено вчера в 15:21
Экономика
Миноритарный акционер Evraz продал акции на $500 млн
Verocchio Enterprises Александра Вагина продала все принадлежащие ей акции Evraz – 5,63%, сообщила горно-металлургическая компания.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
Полиция Хьюстона ликвидировала двух подозреваемых после перестрелки
В США правоохранительные органы ликвидировали двух подозреваемых, которые участвовали в перестрелке с полицейскими в Хьюстоне.
Обновлено вчера в 22:30
Авто
Renault показал салон нового Clio
Сегодня Renault рассекретил интерьер нового хэтчбека Clio и судя по изображению у пятой генерации модели будет полностью цифровая панель приборов, а также 9,3-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.
Обновлено вчера в 07:15
Здоровье
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию об ограничениях госпитализаций
В департаменте добавили, что в случаях отказов пациентов от госпитализации «обеспечивается их динамическое наблюдение бригадами „скорой“, бригадами отделений неотложной медицинской помощи или врачами поликлиник».
Обновлено в 02:32
Политика
Власти Китая призвали США отозвать ордер на арест финдиректора Huawei
Власти Китая призвали Соединенные Штаты отозвать ордер на арест финансового директора Huawei и дочери основателя компании Мэн Ваньчжоу, сообщил официальный представитель китайского МИДа Гэн Шуан.
Обновлено в 00:38
Общество
Ледяной дождь предсказали москвичам
Главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что к концу текущей недели жителей Московского региона ждет оттепель и ледяной дождь.
Обновлено в 00:09
Шоу-бизнес
Екатерина Архарова сообщила о бесследном исчезновении мужа-бизнесмена
Актриса Екатерина Архарова обратилась к подписчикам в соцсети с просьбой о помощи в розыске бесследно пропавшего мужа — бизнесмена Артема Илясова.
Обновлено вчера в 04:14
Происшествия
В Воскресенском районе полицейский заблокировал проезд «скорой помощи»
Полиция проводит проверку информации, размещенной в Интернете, о том, что якобы сотрудник полиции заблокировал дорогу автомобилю «скорой помощи», сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 02:20
Происшествия
В Волгоградской области под тяжестью снега обрушилась крыша дома
В Волгоградской области крыша двухэтажного дома обрушилась под тяжестью снега. Никто не пострадал, эвакуация жильцов не понадобилась.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Подросток арестован в Москве по подозрению в поджоге сверстника
Суд в Москве арестовал подростка, задержанного по подозрению в поджоге 15-летнего юноши, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия
Открытое горение на одном из танкеров в Черном море прекратилось
На терпящем бедствие в Черном море танкере «Маэстро» открытое горение прекратилось, 29 января сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:20