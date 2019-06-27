Политика
Путин оценил результаты сотрудничества РФ и Саудовской АравииNewInform вчера в 15:12
Президент РФ Владимир Путин накануне саммита G20 в интервью Financial Times рассказал о положительных результатах в результате сотрудничества РФ и Саудовской Аравией.
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Политика
Трамп пошутил на встрече с Путиным
Обновлено в 02:15
Происшествия
В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона
В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Путин назвал имена мировых лидеров, которые его восхищают
Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times заявил, что из мировых лидеров его больше всех восхищает Петр I. На замечание представителя СМИ о том, что российский император уже умер, Путин с улыбкой сказал: "Он будет жить до тех пор, пока будет жить его дело, так же как дело каждого из нас".
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
Два человека стали жертвами паводка в Иркутской области
Два человека погибли во время дождевого паводка в деревне Евдокимовка в Иркутской области, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Задержан один из руководителей «Рольфа»
В Москве задержан директор департамента развития компании "Рольф" Анатолий Кайро.
Обновлено в 02:54
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА в предсезонном матче
«Краснодар» одержал победу над московским ЦСКА в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:20
Политика
Верховный суд Украины закрыл дело о лишении Саакашвили гражданства
Верховный суд на Украине закрыл дело экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили относительно лишения его украинского гражданства в 2017 году.
Обновлено в 02:01
Культура
Руководителем Пермской оперы может стать финский дирижер
Новым руководителем Пермского театра оперы и балета может стать 33-летний финский дирижер Сантту-Матиас Роували.
Обновлено вчера в 23:40
Общество
Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановления, в которых утвержден список запрещенных к содержанию животных и определены исключения из этого запрета.
Обновлено в 01:24
Хоккей
Панарин провёл встречи с представителями «Рейнджерс» и «Флориды»
Российский форвард Артемий Панарин провёл переговоры с представителями клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз».
Обновлено в 02:12
Происшествия
Петербуржец напал с мачете на охранника из-за места на парковке
Вечером 27 июня в Петербурге произошел конфликт из-за нехватки парковочного места.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Меркель снова затрясло на официальной встрече
Обновлено вчера в 03:40
Происшествия
В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24
В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».
Обновлено вчера в 01:12
Происшествия
В Волгограде потушили крупный пожар на складе
В четверг в Советском районе Волгограда около 17.00 по местному времени (16.00 мск) загорелся склад с керамическими изделиями на оптовом рынке стройматериалов, площадь пожара составила, по данным МЧС, 5 тысяч квадратных метров, спустя три часа пожар удалось локализовать, в 20.04 по местному времени было ликвидировано открытое горение.
Обновлено в 00:27
Шоу-бизнес
Врач Бари Алибасова боится рассказывать о состоянии продюсера
Врач Бари Алибасова Михаил Поцхверия рассказал, что боится рассказывать о состоянии продюсера, поскольку любой комментарий будет использован против него.
Обновлено в 02:30
Происшествия
В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП
В России ужесточили наказание для пьяных водителей, по вине которых погибли или пострадали люди в ДТП.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
Российских журналистов обстреляли в Донбассе
Обновлено вчера в 18:07
Экономика
ПФР пересчитал доплаты к пенсиям
Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Туск ответил на слова Путина о либеральной идее
Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.
Обновлено в 01:03
Общество
Туристка объяснила, за что украинцев выселили из отеля в Греции
Обновлено вчера в 04:12
Экономика
Глава «Сургутнефтегаза»: кабмин обещал не продлевать заморозку цен на бензин после 1 июля
Правительство на совещании с участием первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака обещало нефтяным компаниям не продлевать заморозку цен на бензин на второе полугодие 2019 года.
Обновлено в 02:32
Происшествия
В Токио арестовали россиянина за граффити у дворца императора Японии
Обновлено вчера в 23:52
Авто
Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров
Обновлено вчера в 04:05
Общество
В России сократилось развитие гипермаркетов
В России сворачивается развитие гипермаркетов.
Обновлено вчера в 18:54
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено вчера в 04:11
Общество
Повар-виртуоз показал, как за пару движений идеально очистить чеснок
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
Найден мертвым пропавший 7-летний мальчик в Башкирии
Волонтеры «Лиза Алерт» сообщили о завершении поисков 7-летнего мальчика из деревни Новые Ябалаклы Чишминского района.
Обновлено в 02:47