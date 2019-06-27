Политика

Путин оценил результаты сотрудничества РФ и Саудовской АравииNewInform вчера в 15:12

Президент РФ Владимир Путин накануне саммита G20 в интервью Financial Times рассказал о положительных результатах в результате сотрудничества РФ и Саудовской Аравией.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин дал откровенное интервью газете Financial Times

Piter.tvвчера в 15:39

Путин оценил результаты сотрудничества РФ и Саудовской Аравии

NewInformвчера в 15:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 03:10, Вашингтон
Интернет

Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект

Обновлено в 00:46
Происшествия

ФПК сообщила о сбое в движении поездов на Октябрьской железной дороге

Обновлено в 02:34
Политика

Трамп пошутил на встрече с Путиным

Обновлено в 02:15
Происшествия

В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона

В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

Путин назвал имена мировых лидеров, которые его восхищают

Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times заявил, что из мировых лидеров его больше всех восхищает Петр I. На замечание представителя СМИ о том, что российский император уже умер, Путин с улыбкой сказал: "Он будет жить до тех пор, пока будет жить его дело, так же как дело каждого из нас".
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия

Два человека стали жертвами паводка в Иркутской области

Два человека погибли во время дождевого паводка в деревне Евдокимовка в Иркутской области, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Задержан один из руководителей «Рольфа»

В Москве задержан директор департамента развития компании "Рольф" Анатолий Кайро.
Обновлено в 02:54
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА в предсезонном матче

«Краснодар» одержал победу над московским ЦСКА в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:20
Политика

Верховный суд Украины закрыл дело о лишении Саакашвили гражданства

Верховный суд на Украине закрыл дело экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили относительно лишения его украинского гражданства в 2017 году.
Обновлено в 02:01
Культура

Руководителем Пермской оперы может стать финский дирижер

Новым руководителем Пермского театра оперы и балета может стать 33-летний финский дирижер Сантту-Матиас Роували.
Обновлено вчера в 23:40
Общество

Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановления, в которых утвержден список запрещенных к содержанию животных и определены исключения из этого запрета.
Обновлено в 01:24
Хоккей

Панарин провёл встречи с представителями «Рейнджерс» и «Флориды»

Российский форвард Артемий Панарин провёл переговоры с представителями клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз».
Обновлено в 02:12
Происшествия

Петербуржец напал с мачете на охранника из-за места на парковке

Вечером 27 июня в Петербурге произошел конфликт из-за нехватки парковочного места.
Обновлено вчера в 23:50
Политика

Меркель снова затрясло на официальной встрече

Обновлено вчера в 03:40
Происшествия

В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24

В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».
Обновлено вчера в 01:12
Происшествия

В Волгограде потушили крупный пожар на складе

В четверг в Советском районе Волгограда около 17.00 по местному времени (16.00 мск) загорелся склад с керамическими изделиями на оптовом рынке стройматериалов, площадь пожара составила, по данным МЧС, 5 тысяч квадратных метров, спустя три часа пожар удалось локализовать, в 20.04 по местному времени было ликвидировано открытое горение.
Обновлено в 00:27
Шоу-бизнес

Врач Бари Алибасова боится рассказывать о состоянии продюсера

Врач Бари Алибасова Михаил Поцхверия рассказал, что боится рассказывать о состоянии продюсера, поскольку любой комментарий будет использован против него.
Обновлено в 02:30
Происшествия

В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП

В России ужесточили наказание для пьяных водителей, по вине которых погибли или пострадали люди в ДТП.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие

Российских журналистов обстреляли в Донбассе

Обновлено вчера в 18:07
Экономика

ПФР пересчитал доплаты к пенсиям

Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия

Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

Туск ответил на слова Путина о либеральной идее

Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.
Обновлено в 01:03
Общество

Туристка объяснила, за что украинцев выселили из отеля в Греции

Обновлено вчера в 04:12
Экономика

Глава «Сургутнефтегаза»: кабмин обещал не продлевать заморозку цен на бензин после 1 июля

Правительство на совещании с участием первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака обещало нефтяным компаниям не продлевать заморозку цен на бензин на второе полугодие 2019 года.
Обновлено в 02:32
Происшествия

В Токио арестовали россиянина за граффити у дворца императора Японии

Обновлено вчера в 23:52
Авто

Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров

Обновлено вчера в 04:05
Общество

В России сократилось развитие гипермаркетов

В России сворачивается развитие гипермаркетов.
Обновлено вчера в 18:54
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено вчера в 04:11
Общество

Повар-виртуоз показал, как за пару движений идеально очистить чеснок

Обновлено вчера в 21:39
Происшествия

Найден мертвым пропавший 7-летний мальчик в Башкирии

Волонтеры «Лиза Алерт» сообщили о завершении поисков 7-летнего мальчика из деревни Новые Ябалаклы Чишминского района.
Обновлено в 02:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное