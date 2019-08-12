Политика
Путин оценил работу Аксенова на посту главы Республики КрымАргументы недели 07:10
Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 12 августа, оценил работу главы Республики Крым Сергея Аксенова. В Кремле сообщили, что президент РФ провел встречу с руководством полуострова. Путину доложили об общей обстановке в Крыму в различных сферах.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 16:32, Вашингтон
Политика
Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве
Муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на согласование протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено в 03:08
Футбол
Валерий Карпин: «После перерыва играли абсолютно неправильно»
В конце второго тайма, особенно последние минут десять, пришлось терпеть.
Обновлено в 15:28
Футбол
«Краснодар» отправился на ответный матч Лиги чемпионов с «Порту»
Футболисты «Краснодара» отправились на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту».
Обновлено в 07:11
Экономика
Въездной турпоток в Россию вырос на 25%
В Россию за шесть месяцев 2019 года с целью туризма въехали 1 967 221 человек, что почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 05:47
Космос
Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter видео о подготовке робота "Федора" к полету на МКС, ролик сопровождает песня авторства самого Рогозина.
Обновлено в 15:50
Происшествия
Траур объявлен в Сарове по пяти погибшим сотрудникам ВНИИЭФ
Обновлено вчера в 10:30
Общество
Кенгуру на юго-востоке Австралии впервые за 35 лет увидели снег
На юго-востоке Австралии впервые за 35 лет выпал снег, сообщили в национальном бюро гидрометеорологии.
Обновлено в 15:55
Происшествия
В Анапе пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой
В Анапе пьяный мужчина напал на работницу тира и разбил ей лоб. Видео с камер наблюдения опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 15:01
Шоу-бизнес
Дочь отдалилась от Любови Успенской после страшной аварии
Королева русского шансона Любовь Успенская еще год-полтора назад хвалилась подписчикам, насколько теплые и доверительные отношения у нее сложились с ее взрослой дочерью Татьяной.
Обновлено в 12:38
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено в 12:44
Футбол
Малком отреагировал на слухи об уходе из «Зенита»
Полузащитник "Зенита" Малком прокомментировал слухи, согласно которым он может сменить клубную прописку грядущей зимой из-за проявления расизма со стороны болельщиков.
Обновлено в 04:36
Футбол
Бывший футболист «Спартака» Шишкин подписал контракт с «Торпедо»
Защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским "Торпедо", выступающим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Обновлено в 11:11
Общество
В России изменились правила использования электронной подписи
В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Политика
Зеленский назвал незаконную добычу янтаря «войной против государства»
Зеленский отметил, что из-за незаконной добычи янтаря тысячи гектаров леса Житомирской, Ровенской и Волынской областей Украины превращены в пустыню.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы
Спасатели эвакуировали на вертолете туриста из Армавира, упавшего с 30-метровой скалы в горах Кубани, и доставили на базу в Сочи, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.
Обновлено в 15:39
Экономика
Россиянина оштрафовали на 128 миллионов за кредит в зарубежном банке
В Москве налоговая инспекция оштрафовала на 127,5 млн рублей бизнесмена Алексея Ермакова из-за кредита, взятого в зарубежном банке.
Обновлено в 02:37
Здоровье
Роспотребнадзор: дети в России потребляют слишком много сахара
Interfax-Russia.ru - Суточное потребление сахара в рационе детей в России превышает нормативы до полутора раз, поэтому родителям следует изучить маркировку готовых завтраков для ребенка на предмет лишних сахаров, рекомендует Роспотребнадзор.
Обновлено в 07:47
Политика
Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым
Обновлено в 13:47
Общество
Ко Дню города в Москве вокруг «Ямы» на Хохловской площади может появиться трехметровый забор
Заказчик проекта попросил, чтобы забор был интерактивным и народ не интерпретировал его как ограничение свободы.
Обновлено в 15:59
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Общество
Долг в два миллиарда рублей обнаружился у дворника из Подмосковья
Женщина, работающая дворником в компании ЖКХ в подмосковном Воскресенске, оказалась крупным должником.
Обновлено вчера в 04:11
Культура
Фестиваль «Цари и музы: опера при русском дворе» стартует в Москве
Музыкальный фестиваль «Цари и музы: опера при русском дворе» стартует в Музеях Московского Кремля 11 сентября.
Обновлено в 10:05
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено в 11:55
Общество
Versace принес извинения за выпуск футболок с ошибочной картой Китая
Обновлено вчера в 22:57
Здоровье
Диагноз владимирской медицине ставят пациенты
Какова сегодня ситуация со здравоохранением во Владимирской области, на что жалуются жители.
Обновлено в 10:01
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Футбол
«Валенсия» объявила о переходе Мангала
Французский защитник Элиаким Мангала перешел из «Манчестер Сити» в «Валенсию».
Обновлено в 15:48
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 16:08