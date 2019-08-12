Политика

Путин оценил работу Аксенова на посту главы Республики КрымАргументы недели 07:10

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 12 августа, оценил работу главы Республики Крым Сергея Аксенова. В Кремле сообщили, что президент РФ провел встречу с руководством полуострова. Путину доложили об общей обстановке в Крыму в различных сферах.
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Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский государственный деятель, политик, предприниматель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014 года. Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 года. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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