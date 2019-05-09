Политика
Путин оценил прошедший в Москве парад ПобедыИзвестия 09:23
Президент России Владимир Путин заявил в четверг, 9 мая, что парад Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел замечательно и без сбоев. Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Россия 24».
Читать в источнике
Оценить
Жалко только, что погода не позволила пролететь авиации. В данном случае рисковать нет никакой необходимости и безопасностью летчиков, и тех людей, которые находятся на земле, прежде всего.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 09:56, Ашберн
Авто
Появились первые изображения универсала Toyota Camry
Обновлено в 05:48
Происшествия
В Иркутской области водитель перепутал педали и сбил пять человек
Местный житель устранял неполадку в автомобиле. Он открыл капот, сел за руль и перепутал педали - нажал на газ вместо тормоза.
Обновлено в 04:32
Политика
Праздничное шествие «Никто не забыт, ничто не забыто» началось в Киеве
Тысячи участников шествия "Никто не забыт, ничто не забыто", которое является аналогом проводимой по всему миру акции "Бессмертный полк", начали движение организованной колонной по центру Киева по случаю Дня Победы.
Обновлено в 04:24
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы в Москве
Американский актер и спецпредставитель МИД по российско-американским связям Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади в Москве.
Обновлено в 07:47
Политика
Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Политика
Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка»
Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Москве. Президент принял участие в этой акции уже в пятый раз.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Никита Пресняков обрадован результатами МРТ
Молодой человек сделал МРТ, и оно показало, что травма уже практически залечена.
Обновлено в 05:21
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Авто
Стартовали продажи обновленного кроссовера Honda BR-V
Компания Honda начала продажи обновленного бюджетного кроссовера BR-V, представленного на мотор-шоу в Джакарте пару недель назад.
Обновлено вчера в 22:35
Хоккей
Илья Воробьев: «У Малкина и Кучерова не кликает»
Главный тренер сборной России Илья Воробьев ответил на вопросы журналистов перед стартом чемпионата мира.
Обновлено в 08:40
Недвижимость
Названы страны с самым дешевым жильем у моря
Топ-5 стран с самой доступной приморской недвижимостью по итогам первого квартала 2019 года составили Болгария, Турция, Черногория, Греция и Испания.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Татьяна Арнтгольц объединилась с бывшим мужем ради ребенка
В браке у актеров родилась дочь Маша, и ради нее бывшие супруги стараются поддерживать теплые отношения.
Обновлено в 04:13
Общество
Шествие «Бессмертного полка» началось в Москве
Ранее Агентство "Москва" сообщало, что организаторы "Бессмертного полка" ожидают 1 млн участников шествия в Москве 9 мая 20119 г. "Бессмертный полк" - общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День Победы.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес
Дочь Олега Ефремова: «Папа всегда любил только Нину Дорошину»
«Папа сказал, что он всегда любил только Нину», — рассказала Анастасия в документальном фильме «Женщины Олега Ефремова».
Обновлено в 02:00
Общество
В Новосибирске открыли памятник Сталину
В Новосибирске прошла церемония открытия памятника Иосифу Сталину, который расположен на территории обкома КПРФ.
Обновлено в 07:11
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 и диспетчеров
Обновлено 07 мая в 23:09
Кино
В Сети ожидают появление нового дракона в «Игре престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" гадают, что может означать пост Йохана Филипа Асбека, который исполнил роль Эурона Грейджоя.
Обновлено в 09:05
Общество
Синоптики объяснили отмену воздушной части парада в Москве
Обновлено в 06:39
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Обновлено в 05:53
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию с ядерной сделкой по Ирану
Президент России Владимир Путин в четверг, 9 мая, обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:29
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Обновлено в 08:40
Политика
Саммит Евросоюза одобрил декларацию о будущем сообщества
Главы государств и правительств Евросоюза на неформальном саммите одобрили Декларацию Сибиу о стратегии ЕС на ближайшие пять лет.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес
Старшая дочь Милы Йовович растет копией знаменитой мамы
Фолловеры звезды наперебой начали писать о том, что девочка — копия Милы, и вспомнили ее первую роль в фильме «Возвращение в голубую Лагуну», где Йовович всего 15 лет.
Обновлено в 07:51
Футбол
Букмекеры назвали «Челси» фаворитом в матче с «Айнтрахтом»
Перед ответной встречей с "Челси" в полуфинале ЛЕ "Айнтрахт" потерпел разгромное поражение от "Байера" со счетом 1:6.Специалисты букмекерских контор явным фаворитом матча называют "Челси", предлагая на их победу коэффициент 1.41.
Обновлено в 07:18
Политика
Дональд Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки
Обновлено вчера в 22:41
Общество
На Невском проспекте проходит «Бессмертный полк»
Сегодня, 9 мая, в честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне по Невскому проспекту проходит «Бессмертный полк».
Обновлено в 08:08
Политика
На Украине завели дела за использование георгиевской ленты 9 мая
На Украине полиция составила 13 административных протоколов в связи с использованием георгиевской ленты 9 мая.
Обновлено в 08:31
Космос
Во владимирском ТЦ Орбита открылась выставка Твой космос
Интерактивная выставка открыта в торговом центре «Орбита» до 27 июня, время работы с 10 утра до 10 вечера.
Обновлено вчера в 10:36