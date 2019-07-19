Политика

Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской областиГазета.Ru 22:41

Российский лидер Владимир Путин заявил, что ему не нравится, как идет темп устранения последствий наводнений, накрывших Иркутскую область. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области

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