Политика

Путин объявил о проведении Года памяти и славы в 2020 годуRT на русском 10:39

«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов постановляю: провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы», — говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовых актов.
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«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов постановляю: провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы», — говорится
 в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовых актов.
RT на русском10:39

Подробнее о событии

Путин объявил о проведении Года памяти и славы в 2020 году

RT на русском10:39

Путин объявил 2020-й годом памяти и славы в честь 75-летия Победы

Коммерсантъ11:33

Путин подписал указ о проведении Года памяти и славы в 2020-м

РБК11:32

Путин подписал указ о проведении Года памяти и славы в 2020 году

Rambler News Service10:45

Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы 75-летия Победы

Новая газета11:50

В России 2020 год станет Годом памяти и славы

РИА Новости10:39

Путин подписал указ о проведении Года памяти и славы

Московский Комсомолец10:50
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 20:00, Вашингтон
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Госдеп США одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также другого соответствующего оборудования на сумму более $2 млрд.
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В Шереметьево озвучили меры для устранения неполадок при выдаче багажа

В аэропорту "Шереметьево" на пресс-брифинге подвели итоги и определили меры для устранения неполадок при выдаче багажа, сообщила глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захарова.
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