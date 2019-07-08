с чего всё началось

«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов постановляю: провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы», — говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовых актов.

Путин объявил о проведении Года памяти и славы в 2020 году

Происшествия Суд продлил домашний арест Майкла Калви "Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.

Общество Агент Медведевой высказался об оскорблениях ведущего из Грузии в адрес Путина Ведущий начал один из своих эфиров с оскорблений в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, ныне уже покойных.

Происшествия Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.

Политика Трамп заявил, что США больше не будут иметь дело с послом Британии Ранее СМИ передавали, что МИД Британии организует внутреннее расследование в связи с утечкой содержания писем Дэррока, в которых он называет представителей администрации Трампа некомпетентными и беспомощными.

Шоу-бизнес Лолита Милявская призналась, что муж Дмитрий Иванов ее «послал» Лолита Милявская вышла замуж за тренера по йоге в 2010 году, чему не помешала даже 11-летняя разница в возрасте.

Музыка Музыканты записали песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия» Телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала на своей странице в Facebook песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия», которым вменяют организацию экстремистского сообщества.

Политика Российские туристы начали массово отменять брони в гостиницах Грузии Российские туристы начали массово отменять брони в гостиницах в Батуми, Кутаиси, и районе Кахетия после отмены полетов российских авиакомпаний в Грузию, заявила глава Национального агентства туризма Грузии Мариям Квривишвили.

Культура Керамику Пикассо и картины Поленова выставят на ВДНХ Керамику с росписью Пабло Пикассо и картины знаменитых русских живописцев можно будет увидеть на ВДНХ, в павильоне "Рабочий и колхозница", сообщается на сайте мэра Москвы.

Футбол Набиуллин продолжит карьеру в «Сочи» «Зенит» объявил о переходе защитника Эльмира Набиуллина в «Сочи».

Политика Зейналова отреагировала на выходку ведущего на грузинском ТВ Автор и ведущая программы «Итоги недели» на НТВ Ирада Зейналова прокомментировала «поступок» грузинского журналиста Георгия Габунии, который в прямом эфире оппозиционного канала «Рустави 2» допустил нецензурную брань в адрес президента РФ Владимира Путина.

Общество Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.

Наука Хамелеонная гравитация наравне с ОТО объяснила формирование галактик Британские физики численно смоделировали формирование галактик в f(R)-гравитации хамелеонного типа, которая естественным образом объясняет ускоренное расширение Вселенной.

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Происшествия Суд прекратил дело жителя Архангельска Александра Пушкина о неуважении к власти из-за комментария про судей Октябрьский районный суд Архангельска прекратил административное дело в отношении жителя Архангельска Александра Пушкина по статье о неуважении к власти в интернете (часть 3 статьи 20.1 КоАП) из-за его комментария о судьях, сообщает в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

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Политика Украина и ЕС призвали Россию к ответу по делу MH17 Украина и Евросоюз призвали Россию признать свою ответственность в деле о крушении Boeing-777 рейса МН17.

Происшествия На сына экс-главы волгоградского СК завели дело о неповиновении Сын Михаила Музраева, арестованного по подозрению в покушении на главу Волгоградской области Андрея Бочарова обвиняется в неповиновении сотрудникам ФСБ.

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Политика Зеленский назвал условие снятия блокады с Донбасса Украина может снять экономическую блокаду с Донбасса, но только после возвращения «незаконно национализированных» предприятий, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина – ЕС в Киеве.

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Шоу-бизнес 45-летняя Юлия Высоцкая появилась на обложке глянца в одном пиджаке Около недели назад Высоцкая вернулась в Москву и снова вернулась к рабочей рутине.