с чего всё началось

«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов постановляю: провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы», — говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовых актов.

Путин объявил о проведении Года памяти и славы в 2020 году

Политика В Киеве у здания телеканала NewsOne собрались протестующие В Киеве несколько сотен человек митингуют у здания телеканала NewsOne, который ранее планировал провести телемост «Киев — Москва».

Авто За 10 лет петербургский завод Nissan выпустил 370 тысяч авто Компания Nissan отмечает десятилетие завода в Петербурге. За время своей работы это предприятие успело выпустить 370 000 машин.

Экономика Васильев доложил Путину о жизни рядового жителя Дагестана Сегодня, 8 июля, глава Республики Дагестан Владимир Васильев доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе и, что меняется для рядового жителя Дагестана, сообщается на сайте Кремля.

Авто Культовый Ford GT выставили на продажу Аукционный дом RM Sotheby's выставил на торги спортивное купе Ford GT 2006 года выпуска.

Политика Саакашвили прокомментировал выходку ведущего «Рустави 2» Экс-президент Грузии, ныне украинский политический деятель Михаил Саакашвили прокомментировал поведение грузинского ведущего телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии, оскорбившего в прямом эфире президента России Владимира Путина.

Общество Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

Армия и оружие «Рособоронэкспорт» презентует иностранцам «Каракуртов» и «Мангустов» Будут проведены презентации фрегата «Гепард-3.9» и малого сторожевого корабля проекта 20382 «Тигр», скоростного патрульного катера проекта 12150 «Мангуст».

Общество В Смоленске обнаружили возможные останки соратника Наполеона Во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске ученые обнаружили захоронение с останками, которые могут принадлежать французскому генералу Гюдену, который был ближайшим соратником императора Наполеона Бонапарта.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон надела на крестины малыша Арчи «старое» платье Крестины малыша Арчи, сына принца Гарри и Меган Маркл, стали настоящим праздником для всех поклонников британской королевской семьи.

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Общество На слова об умственных способностях женщин отреагировали в РПЦ Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ не стремится сравнивать умственные способности мужчин и женщин.

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Политика «Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста Руководство грузинского телеканала «Рустави-2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.