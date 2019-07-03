Политика

Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуациейИзвестия вчера в 12:08

Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования. Указ опубликован на сайте Кремля.
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Президент России подписал указ о ликвидации последствий наводнения в Иркутской области

Областная газета (г. Иркутск)вчера в 21:23

Путин объявил наводнение в Приангарье ЧС федерального масштаба

ИрСитивчера в 17:27

Зона действий: иркутский паводок объявлен ЧС федерального характера

Известиявчера в 17:01

Наводнению в Приангарье присвоили статус чрезвычайной ситуации федерального характера

IrkutskMediaвчера в 13:35

Путин объявил паводок в Иркутской области чрезвычайной ситуацией

РБКвчера в 12:42

Ущерб от наводнения в Иркутской области оценили в 29 млрд рублей

Дождьвчера в 12:31

Путин объявил наводнение в Иркутской области ЧС федерального масштаба

Интерфаксвчера в 12:11
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:57, Вашингтон
Политика

Премьер Нидерландов рассказал о разговоре с Путиным по MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке крушение в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.
Обновлено вчера в 03:14
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Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»

Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
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Смартфон Vivo Z1 Pro представили официально

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Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Глава Красноярского края Александр Усс принес извинения жительнице Канска за резкий разговор.
Обновлено 02 июля в 08:01
Политика

Венесуэла предупредила граждан США о невозможности защиты их интересов

«Перед фактом отказа и отсутствия интереса правительства США принять Турцию как государство-защитника дипломатических объектов, собственности и интересов венесуэльцев в своей стране, граждане США, которые живут на венесуэльской территории, не смогут обладать защитой», — говорится в заявлении министра иностранных дел Венесуэлы на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 22:34
Авто

Tesla Model 3 установил новый рекорд на краш-тестах Euro NCAP

Европейская организация Euro NCAP вновь провела серию независимых краш-тестов.
Обновлено вчера в 05:38
Политика

Путин рассказал о планах после президентского срока

Президент России Владимир Путин рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera о своих планах по истечении президентского срока в 2024 году.
Обновлено вчера в 23:21
Здоровье

Главврачей больниц Кубани накажут за рост смертности среди пациентов

Главным врачам больниц Краснодарского края грозит дисциплинарное взыскание за рост смертности среди пациентов.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия

В торговом центре в Тюмени открыли стрельбу

Обновлено вчера в 06:39
Экономика

«Северсталь» выкупит у «Силовых машин» долю в СП с немецкой Linde

«Северсталь» выкупит у «Силовых машин» долю в совместном предприятии с немецкой Linde Group по производству спиральновитых теплообменников (СВТО) для сжижения природного газа.
Обновлено вчера в 09:11
Политика

Минобороны опубликовало имена погибших подводников

Обновлено вчера в 14:56
Происшествия

Лодка с пятью пассажирами перевернулась на Волге под Саратовом

Обновлено вчера в 15:37
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия

В Италии при извержении вулкана погиб турист

Турист погиб при извержении вулкана на итальянском острове Стромболи около Сицилии.
Обновлено вчера в 17:51
Политика

Опрос: почти половина американцев выступает за импичмент Трампа

Почти половина американцев считает, что президент США Дональд Трамп должен быть отстранен от занимаемой должности.
Обновлено вчера в 22:49
Армия и оружие

Приехавшие на парад в Вашингтоне БМП оказались ржавыми и без стволов

Первые единицы бронированной техники доставили в среду к мемориалу Авраама Линкольна на Национальной аллее в центре Вашингтона в преддверии празднования Дня независимости 4 июля, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 14:16
Происшествия

Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области

Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 07:52
Шоу-бизнес

Ольге Бузовой объяснили, почему она никогда не выйдет замуж

Ольге посоветовали перестать выставлять напоказ «пятую точку», потому что, публикуя такие снимки, она может так никогда и не выйти замуж.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Россияне стали чаще умирать в машинах скорой помощи

«Рост числа умерших в автомобиле скорой медицинской помощи связан с тем, что врачи стали быстрее доезжать до пациентов», — объясняют причину представители Минздрава RT.
Обновлено вчера в 23:29
Армия и оружие

В Черное море вошел французский корабль-разведчик

Разведывательный корабль Dupuy de Lôme ВМС Франции вошел в акваторию Черного моря.
Обновлено вчера в 23:09
Общество

В России захотели наказывать за продажу гаджетов без российского ПО

В конце июня Минкомсвязи подготовило проект поправок в закон, по которому производители смартфонов будут обязаны поставлять в Россию гаджеты с предустановленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Суд не разрешил Трампу строить стену на границе с Мексикой

Апелляционный суд девятого округа США в Сан-Франциско постановил оставить в силе решения, вынесенные ранее и препятствующие выделению средств из бюджета Пентагона на постройку стены на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 23:49
Шоу-бизнес

Фолловеры подозревают, что Маша Распутина снова сделала пластику носа

Внимательно рассмотрев снимок, фолловеры сошлись во мнении, что, скорее всего, недавно Маша изменила форму носа.
Обновлено вчера в 13:37
Политика

ПАСЕ вернула своих представителей с Украины

Отмечается, что делегация ПАСЕ успела встретиться с лидерами и членами ряда партий, участвующих в выборах, представителями гражданского общества и СМИ, группой наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ и дипломатами, проживающими в Киеве.
Обновлено вчера в 13:36
Экономика

Законопроект о полной компенсации советских вкладов внесли в Госдуму

Госдума РФ рассмотрит проект о полной компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке.
Обновлено вчера в 19:59
Шоу-бизнес

Беременная Ирина Пегова потеряла ребенка от звезды «Брата-2»

Актер Дмитрий Орлов впервые рассказал о том, что его супруга актриса Ирина Пегова потеряла их общего ребенка.
Обновлено вчера в 11:41
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Компания Opel показала обновлённую Opel Astra

В обновленной Opel Astra устанавливаются ДВС, доработанные американским концерном, а вот от французов в модели пока ничего нет.
Обновлено вчера в 15:04
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