Политика
Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуациейИзвестия 12:08
Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования. Указ опубликован на сайте Кремля.
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Президент России подписал указ о ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
Областная газета (г. Иркутск)21:23
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