Политика

Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуациейИзвестия 12:08

Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования. Указ опубликован на сайте Кремля.
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Президент России подписал указ о ликвидации последствий наводнения в Иркутской области

Областная газета (г. Иркутск)21:23

Пострадавшие от наводнения предприниматели Тулуна попросили помощи у Путина

ИрСити21:18

Путин объявил наводнение в Иркутской области ЧС федерального масштаба

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Наводнению в Приангарье присвоили статус чрезвычайной ситуации федерального характера

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Дождь12:31

Зона действий: иркутский паводок объявлен ЧС федерального характера

Известия17:01
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В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России в июле

Во второй половине июля в Россию вернется комфортная теплая погода, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Маслякова хотят лишить прав на КВН

ООО "Группа 7" подала в суд по интеллектуальным правам иск против признания товарного знака КВН общеизвестным за телевизионным творческим объединением "АМИК", генеральным директором которого является Александр Масляков.
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В Нью-Джерси 12 человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады

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Путин объяснил, в чем ключевое отличие России от США

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в отличие от США и некоторых их союзников Россия не вмешивается в дела других государств.
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По информации издания «Чемпионат» со ссылкой на источники в УЕФА, главный тренер «Краснодара» не смог поступить на тренерские курсы UEFA Pro.
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Из торгового центра «Кристалл» в Тюмени эвакуировали всех посетителей из-за стрельбы. Об этом сообщает управление МВД по области.
Обновлено в 11:27
Интернет

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Специалисты рассказали, как похудеть без спорта и жестких диет

Эксперты решили рассказать, как это сделать. Как отмечают специалисты, в борьбе с лишним весом поможет правильное дыхание.
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Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»

Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено в 19:03
Политика

ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.
Обновлено в 17:14
Общество

Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиян

Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей.
Обновлено в 18:44
Недвижимость

Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года

Займы на приобретение, строительство или ремонт жилья планируется выдавать под 2 процента годовых на срок до 20 лет.
Обновлено в 03:51
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено в 17:59
Политика

Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео

Обновлено вчера в 16:10
Происшествия

Пожар на складе Jim Beam в США уничтожил 45 тыс. бочек бурбона

В результате пожара на складе Jim Beam в Кентукки уничтожено около 45 тыс. бочек с бурбоном (вид виски, производимый в Штатах), сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление материнской компании Beam Suntory.
Обновлено в 15:18
Здоровье

Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава

Обновлено в 11:07
Общество

Скульптуры Кокорина и Мамаева пополнили подводный музей в Анапе

Обновлено в 10:04
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Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии

Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии 27-летняя серпуховчанка два года назад пострадала от рук собственного мужа: в порыве ярости мужчина отрубил девушке кисти рук.
Обновлено вчера в 08:33
Происшествия

В Красноярском крае эвакуировали село из-за паводка

Почти 60 жителей села Покатеево в Красноярском крае эвакуированы из-за повышения уровня воды в реке Бирюса.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие

«Калашников» завершил испытания беспилотника-камикадзе «ZALA Ланцет»

По словам главного конструктора компании ZALA AERO (входит в концерн госкорпорации «Ростех») Александра Захарова, специалисты проверили работу беспилотных высокоточных ударных комплексов «KYB-БЛА» и «ZALA Ланцет».
Обновлено в 09:44
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено в 13:43
Происшествия

14 моряков-подводников погибли в результате пожара

14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения, — сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.
Обновлено вчера в 11:31
Здоровье

Медики рассказали об опасности плавания в бассейне

Американские ученые предупредили об опасности плавания в бассейне.
Обновлено в 14:07
Экономика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия

В Кургане при взрыве мобильного телефона погиб ребенок

В дежурно-диспетчерской службе города сообщили ТАСС, что взорвался стоявший на подзарядке мобильный телефон, который ребенок принес в общежитие с улицы.
Обновлено в 06:53
Политика

Совет Европы потребовал от РФ еще €55 млн

Точная сумма долга РФ перед ПАСЕ в документах еще не прописана, по данным СМИ, она может составить €88 млн.
Обновлено вчера в 17:56
Здоровье

Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия

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Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого по делу о массовой драке в Красногорске, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
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Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
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Экономика

«Северсталь» выкупит у «Силовых машин» долю в СП с немецкой Linde

«Северсталь» выкупит у «Силовых машин» долю в совместном предприятии с немецкой Linde Group по производству спиральновитых теплообменников (СВТО) для сжижения природного газа.
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