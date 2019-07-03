Политика

Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуациейИзвестия 12:08

Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования. Указ опубликован на сайте Кремля.
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с чего всё началось
«Постановляю: считать наводнение на территории региона чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования»,— говорится в указе
, опубликованном на сайте Кремля.
Коммерсантъ13:31

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Наводнению в Приангарье присвоили статус чрезвычайной ситуации федерального характера

IrkutskMedia13:35

Путин объявил наводнение в Иркутской области ЧС федерального характера

Коммерсантъ13:31

Путин объявил наводнение в Иркутской области ЧС федерального масштаба

Интерфакс12:11

Наводнение в Иркутской области объявлено чрезвычайной ситуацией федерального характера

Эхо Москвы13:00

Путин объявил паводок в Иркутской области чрезвычайной ситуацией

РБК12:42

Путин раскрыл планы по ликвидации наводнения в Иркутской области

Газета.Ru13:06

Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией

Известия12:08
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 14:49, Вашингтон
Происшествия

На острове Стромболи проснулся вулкан

Обновлено в 13:58
Космос

Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса

Обновлено вчера в 13:19
Общество

Берлин отрицает, что жена эмира Дубая сбежала с миллионами в Германию

Обновлено 01 июля в 10:34
Здоровье

Кубанские онкологи выявили у жителей края 2,4 тыс. заболеваний

Акция «Онкопоиск» прошла в Славянском, Абинском и Апшеронском районах. За четыре месяца врачи осмотрели более 39 тыс. человек.
Обновлено в 11:42
Политика

Минобороны опубликовало имена погибших подводников

Обновлено в 13:07
Армия и оружие

Черноморский флот взял на мушку вошедшие в Черное море корабли НАТО

Министерство обороны РФ распространило пресс-релиз, согласно которому вошедшие в Черное море корабли НАТО – эсминец ВМС Великобритании Duncan и фрегата ВМС Канады Toronto – взяты под контроль силами и средствам ЧФ.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Появились данные о еще одном погибшем моряке

По его данным, 37-летний мужчина был уроженцем города Почеп и во время службы жил с семьей в Петербурге.
Обновлено в 08:05
Авто

В России продажи Haval выросли на 300%

В целом с января по июнь 2019 года в России было продано 3492 автомобиля Haval – в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 05:08
Политика

Путин освободил от должности трех генералов

Президент России Владимир Путин освободил от этой должности генерал-майора полиции Сергея Неяскина.
Обновлено в 12:56
Общество

У Маслякова отбирают КВН через суд, сообщили СМИ

Масляков ответил истцам параллельным иском в арбитражный суд Москвы с требованием оштрафовать оппонентов на 3 млн руб. за использование товарного знака "КВН" в документальном фильме об истории юмористической программы.
Обновлено в 10:17
Футбол

ЦСКА проиграл «Ростову» в третьем матче турнира в Австрии

Обновлено в 14:13
Космос

Еще больше спутников Маска могло выйти из строя, сообщил астроном

Выход из строя одного или нескольких аппаратов, как опасались критики Маска, может привести к очень серьезным проблемам для МКС или других зондов на низкой орбите.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие

Российская авиация уничтожила подземную базу боевиков в Сирии

По информации новостного ресурса Al-Masdar News со ссылкой на военный источник, российские ВКС разбомбили подземную базу Фронта национального освобождения в районе города Мадая на юге провинции Идлиб.
Обновлено в 10:41
Общество

Жители Земли увидят полное солнечное затмение

2 июля произойдет полное затмение Солнца. Однако увидеть его смогут не все жители Земли.
Обновлено вчера в 04:28
Происшествия

В Кентукки горят 5 миллионов литров бурбона

Портал CityNews1130 сообщает, что в обоих хранилищах находилось 45 тысяч баррелей спиртного напитка — более 5 миллионов литров.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Boeing заплатит $100 млн семьям погибших в двух катастрофах 737 Max

Boeing выделит $100 млн для помощи семьям погибших в авиакатастрофах, произошедших с самолетами модели 737 Max в Индонезии и Эфиопии, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 13:45
Происшествия

Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли

Чудотворная икона Божией Матери найдена после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, она сильно пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Опубликованы имена погибших в Баренцевом море подводников

Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес

Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой

Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали мужем и женой – такую информацию распространили СМИ.
Обновлено в 09:08
Авто

АвтоВАЗ заявил о полной остановке производства

Обновлено вчера в 11:57
Общество

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено в 11:44
Футбол

«Атлетико» подтвердил переход Родри в «Манчестер Сити» за 70 млн евро

В заявлении сказано, что «горожане» активировали пункт о выкупе 23-летнего игрока за сумму отступных, которая составит 70 миллионов евро.
Обновлено в 11:54
Футбол

Кудряшов тренируется с «Торпедо»

Защитник Федор Кудряшов может продолжить карьеру в Олимп-ФНЛ. 32-летний футболист тренируется с «Торпедо» Сергея Игнашевича.
Обновлено в 07:46
Экономика

Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре

Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
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РЖД проверит появление автомобиля Пугачевой на перроне вокзала

РЖД проведет проверку действий сотрудников вокзальных служб после того, как автомобиль с певицей Аллой Пугачевой проехал по платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено 01 июля в 12:29
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Названа основная причина смертности женщин в России

Минздрав поделился статистическими данными о смертности женщин трудоспособного возраста в России.
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В Петербурге за 20 минут выпало рекордное количество осадков

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Происшествия

Эфиопская община Израиля устроила протесты по всей стране

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Новый Urus «вывез» Lamborghini на рекордные объемы продаж

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Голикова заявила о катастрофической убыли населения России

Россия катастрофически теряет население, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
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