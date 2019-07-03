с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования. Указ опубликован на сайте Кремля.

Здоровье Кубанские онкологи выявили у жителей края 2,4 тыс. заболеваний Акция «Онкопоиск» прошла в Славянском, Абинском и Апшеронском районах. За четыре месяца врачи осмотрели более 39 тыс. человек.

Армия и оружие Черноморский флот взял на мушку вошедшие в Черное море корабли НАТО Министерство обороны РФ распространило пресс-релиз, согласно которому вошедшие в Черное море корабли НАТО – эсминец ВМС Великобритании Duncan и фрегата ВМС Канады Toronto – взяты под контроль силами и средствам ЧФ.

Происшествия Появились данные о еще одном погибшем моряке По его данным, 37-летний мужчина был уроженцем города Почеп и во время службы жил с семьей в Петербурге.

Авто В России продажи Haval выросли на 300% В целом с января по июнь 2019 года в России было продано 3492 автомобиля Haval – в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Политика Путин освободил от должности трех генералов Президент России Владимир Путин освободил от этой должности генерал-майора полиции Сергея Неяскина.

Общество У Маслякова отбирают КВН через суд, сообщили СМИ Масляков ответил истцам параллельным иском в арбитражный суд Москвы с требованием оштрафовать оппонентов на 3 млн руб. за использование товарного знака "КВН" в документальном фильме об истории юмористической программы.

Космос Еще больше спутников Маска могло выйти из строя, сообщил астроном Выход из строя одного или нескольких аппаратов, как опасались критики Маска, может привести к очень серьезным проблемам для МКС или других зондов на низкой орбите.

Армия и оружие Российская авиация уничтожила подземную базу боевиков в Сирии По информации новостного ресурса Al-Masdar News со ссылкой на военный источник, российские ВКС разбомбили подземную базу Фронта национального освобождения в районе города Мадая на юге провинции Идлиб.

Общество Жители Земли увидят полное солнечное затмение 2 июля произойдет полное затмение Солнца. Однако увидеть его смогут не все жители Земли.

Происшествия В Кентукки горят 5 миллионов литров бурбона Портал CityNews1130 сообщает, что в обоих хранилищах находилось 45 тысяч баррелей спиртного напитка — более 5 миллионов литров.

Происшествия Boeing заплатит $100 млн семьям погибших в двух катастрофах 737 Max Boeing выделит $100 млн для помощи семьям погибших в авиакатастрофах, произошедших с самолетами модели 737 Max в Индонезии и Эфиопии, говорится в сообщении компании.

Происшествия Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли Чудотворная икона Божией Матери найдена после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, она сильно пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.

Шоу-бизнес Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали мужем и женой – такую информацию распространили СМИ.

Общество В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.

Футбол «Атлетико» подтвердил переход Родри в «Манчестер Сити» за 70 млн евро В заявлении сказано, что «горожане» активировали пункт о выкупе 23-летнего игрока за сумму отступных, которая составит 70 миллионов евро.

Футбол Кудряшов тренируется с «Торпедо» Защитник Федор Кудряшов может продолжить карьеру в Олимп-ФНЛ. 32-летний футболист тренируется с «Торпедо» Сергея Игнашевича.

Экономика Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.

Шоу-бизнес РЖД проверит появление автомобиля Пугачевой на перроне вокзала РЖД проведет проверку действий сотрудников вокзальных служб после того, как автомобиль с певицей Аллой Пугачевой проехал по платформе на Рижском вокзале в Москве.

Здоровье Названа основная причина смертности женщин в России Минздрав поделился статистическими данными о смертности женщин трудоспособного возраста в России.

Общество В Петербурге за 20 минут выпало рекордное количество осадков Обо всем сообщает Водоканал Санкт-Петербурга – всего за 20 минут выпало более 22 мм осадков.