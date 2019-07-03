Политика
Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуациейИзвестия 12:08
Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования. Указ опубликован на сайте Кремля.
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«Постановляю: считать наводнение на территории региона чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования»,— говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.Коммерсантъ13:31
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