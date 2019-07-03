с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования. Указ опубликован на сайте Кремля.

Политика Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.

Происшествия СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море Появились первые очевидцы аварии на глубоководной атомной станции (ГАС) в Баренцевом море, жертвами которой стали 14 офицеров ВМФ.

Происшествия В результате извержения вулкана в Италии погиб турист В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.

Политика Зеленский отметил внедрение Канадой «мощных санкций» против России В мае бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе встречи с главой МИД Канады Кристиной Фриланд призвал «поддержать ужесточение санкций против России».

Здоровье Болячки во рту девушки оказались симптомом смертельно опасной болезни В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь девушки с тонзиллитом.

Шоу-бизнес Аршавин официально развелся с женой Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.

Шоу-бизнес Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.

Политика У ПАСЕ есть ожидания от возвращения России, заявили в Совете Европы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не выдвигает России условия, однако есть определенные ожидания после восстановления полномочий страны в этой структуре, заявила замгенсека Совета Европы Габриэлла Баттаини-Драгони.

Происшествия В Турции задержали россиянок по подозрению в связях с ИГ На границе Турции задержали двух гражданок РФ, подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).

Футбол «Локомотив» подписал контракт с Крыховяком Рад, что подписал с клубом контракт. Впереди очередной интересный сезон, выступление в Лиге чемпионов.

Политика Рада аннулировала приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы "Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы выразила сожаление по поводу решения украинского парламента отозвать свое приглашение Ассамблее для наблюдения за досрочными парламентскими выборами 21 июля", - цитирует РИА "Новости" сообщение пресс-службы ПАСЕ.

Футбол «Манчестер Сити» подписал защитника Анхелиньо из ПСВ Защитник Анхелиньо перешел из ПСВ в «Манчестер Сити». Об этом английский клуб сообщил на своем официальном сайте.

Интернет В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.

Политика Третья мировая война: в Сеть попало «пророчество Вольфа Мессинга» Ряд средств массовой информации сообщает, что Вольф Мессинг предсказывал вспышку глобального конфликта во втором десятилетии XXI века, а также назвал главных врагов, которые будут противостоять России в Третьей мировой войне.

Общество В ГД внесли проект о штрафах за отсутствие российского ПО в смартфонах Штрафы до миллиона рублей за отсутствие в средствах связи российского программного обеспечения предусматривает проект поправок, который в среду, 3 июля, внесен в Госдуму.

Армия и оружие МВД Украины усилило патрули у Станицы Луганской Министерство внутренних дел Украины после разведения армейских сил и средств у Станицы Луганской усилило в этом районе полицейские патрули.

Интернет В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Общество У Маслякова отбирают КВН через суд, сообщили СМИ Масляков ответил истцам параллельным иском в арбитражный суд Москвы с требованием оштрафовать оппонентов на 3 млн руб. за использование товарного знака "КВН" в документальном фильме об истории юмористической программы.

Экология В Петербурге потоп. Затопило Парашютную улицу, поплыл и ЗСД Судя по приложенным фотографиям к записи в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург в Вконтакте, некоторые легковые автомобили затоплены больше, чем на половину.

Политика Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.