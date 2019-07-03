Политика
Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуациейИзвестия 12:08
Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования. Указ опубликован на сайте Кремля.
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«Постановляю: считать наводнение на территории региона чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования»,— говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.Коммерсантъ13:31
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Купание категорически запрещено. В прибрежных посёлках Братского района из-за паводка поднялась вода
Братская Студия Телевидения06:56
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Министерство сельского хозяйства России разработало проект, в котором предложило передать ему право на регулирование сбора грибов, ягод, орехов, а также лекарственных трав и березового сока.
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Алла Пугачева показала кольцо стоимостью 28 млн рублей
Поклонники заметили на руке артистки кольцо. Ювелиры оценили стоимость украшения в 28 млн рублей. Об этом сообщает издание StarHit.
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Шоу-бизнес
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Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено в 15:00
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Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Обновлено в 13:07
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К северу от Сицилии на острове Стромболи из-за проснувшегося вулкана погиб один турист и еще несколько человек пострадали, сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на пожарную службу города Мессина.
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Обновлено в 03:34
Авто
Поставщик объяснил остановку поставки деталей на «АвтоВАЗ»
Обновлено вчера в 16:35
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Лебедь убил собаку в Ирландии прямо на глазах у хозяина
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«Челси» не может объявить о переходе Лэмпарда из-за сбоев в соцсетях
Челси вынужден отложить объявление о назначении Фрэнка Лэмпарда из-за сбоев в работе популярных соцсетей Facebook и Instagram, утверждает Mirror.
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Политика
ПАСЕ напомнила Киеву о необходимости приглашать наблюдателей на выборы
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Обновлено в 17:54
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Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено вчера в 14:23
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