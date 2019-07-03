с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования. Указ опубликован на сайте Кремля.

Политика Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.

Политика Единороссам перед выборами рекомендовали не врать и не лебезить Образ "нового единоросса" Стратегической целью партии названа задача формирования нового образа кандидата и депутата "Единой России" в контексте предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму.

Политика ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.

Происшествия Акционеры «Рольфа» исключили из совета директоров основателя компании Акционеры автодилера «Рольф» исключили из состава совета директоров компании ее основателя Сергея Петрова и экс-директора департамента анализа и развития бизнеса Анатолия Кайро.

Шоу-бизнес Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.

Футбол ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч турнира в Австрии Московский ЦСКА и "Ростов" объявили стартовые составы на матч товарищеского турнира в Австрии, сообщает Sport24.

Армия и оружие В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик» The Barents Observer уточняет, что АС-31 «Лошарик» может «транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне».

Авто Hyundai Sonata получит усовершенствованный двигатель Специалисты Hyundai Motor Group испытают технологию CVVD на Hyundai Sonata.

Происшествия В Минске во время салюта погибла женщина Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, уточняется количество пострадавших, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Общество Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод Министерство сельского хозяйства России разработало проект, в котором предложило передать ему право на регулирование сбора грибов, ягод, орехов, а также лекарственных трав и березового сока.

Шоу-бизнес Алла Пугачева показала кольцо стоимостью 28 млн рублей Поклонники заметили на руке артистки кольцо. Ювелиры оценили стоимость украшения в 28 млн рублей. Об этом сообщает издание StarHit.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».

Происшествия Взорвавшийся вулкан в Италии убил туриста К северу от Сицилии на острове Стромболи из-за проснувшегося вулкана погиб один турист и еще несколько человек пострадали, сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на пожарную службу города Мессина.

Наука В Египте найдены десятки странных мумий Археологи нашли мумии возрастом 2000 лет на территории некрополя в Саккаре. Уникальную находку обнаружили рядом с древней пирамидой Джосера.

Общество В Японии эвакуируют население Кагосимы из-за ливней Ранее сообщалось, что из-за угрозы наводнений ранее эвакуации подверглись жители других японских городов Кирисима (там были вывезены 125 тысяч человек) и Аира (около 77 тысяч человек).

Футбол «Челси» не может объявить о переходе Лэмпарда из-за сбоев в соцсетях Челси вынужден отложить объявление о назначении Фрэнка Лэмпарда из-за сбоев в работе популярных соцсетей Facebook и Instagram, утверждает Mirror.

Политика ПАСЕ напомнила Киеву о необходимости приглашать наблюдателей на выборы Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье заявила, что Украина находится под наблюдением ПАСЕ и обязана приглашать членов организации для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами.

Культура Гвердцители высказалась о конфликте Грузии с Россией По словам известной певицы Тамары Гвердцители, культура в любом случае продолжает жить, даже если между странами возникли недоразумения.

Общество У Маслякова могут отобрать КВН через суд Оказалось, что его семье были завещаны исключительные авторские права на КВН, и семья Муратова обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».

Политика В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно законодательству ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту российского газа до истечения текущего договора.