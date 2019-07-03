Политика

Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуациейИзвестия 12:08

Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования. Указ опубликован на сайте Кремля.
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с чего всё началось
«Постановляю: считать наводнение на территории региона чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования»,— говорится в указе
, опубликованном на сайте Кремля.
Коммерсантъ13:31

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Наводнению в Приангарье присвоили статус чрезвычайной ситуации федерального характера

IrkutskMedia13:35

Зона действий: иркутский паводок объявлен ЧС федерального характера

Известия17:01

Борьба с наводнением в Иркутской области выходит на федеральный уровень

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ИрСити17:27

Путин объявил наводнение в Иркутской области ЧС федерального характера

Коммерсантъ13:31

Путин объявил паводок в Иркутской области чрезвычайной ситуацией

РБК12:42

Путин объявил наводнение в Иркутской области ЧС федерального масштаба

Интерфакс12:11
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Происшествия

Названы имена нескольких погибших подводников

Обновлено в 06:20
Происшествия

В Тюмени произошла стрельба в ТЦ

Обновлено в 06:41
Футбол

Месси высказался об уходе из сборной Аргентины

В 2016 году после поражения Аргентины в финале турнира от чилийцев Месси объявил о завершения карьеры в национальной команде, однако через семь недель передумал и вернулся в состав сборной.
Обновлено в 06:42
Футбол

«Атлетико» приобрел Жоау Феликса из «Бенфики» за 126 млн евро

Полузащитник Жоау Феликс перешел из лиссабонской "Бенфики" в мадридский "Атлетико" за 126 миллионов евро, сообщается на сайте португальского футбольного клуба.
Обновлено в 14:33
Гаджеты

Китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО в смартфоны туристов

Эксперты по кибербезопасности определили, что китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов.
Обновлено в 06:51
Происшествия

В Москве четыре человека пострадали из-за непогоды

В столице из-за непогоды пострадали четыре человека, включая одного ребенка.
Обновлено в 15:58
Футбол

Стала известна сумма трансфера игрока «Гамбурга» в «Зенит»

Обновлено 01 июля в 06:57
Армия и оружие

В США штурмовик сбросил учебные бомбы после столкновения с птицей

Штурмовой самолет ВВС США A-10C Thunderbolt II во время учений столкнулся с птицей, это вызвало сброс трех невзрывных боеприпасов BDU-33, сообщается на сайте военной базы США Moody.
Обновлено в 05:56
Футбол

Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест

О досрочном разрыве контрактов с Бродзели и Илуридзе сообщил сайт телекомпании "Рустави 2". Руководство "Славы" посчитало жест грузинских регбистов антироссийским и отчислило игроков.
Обновлено в 14:56
Футбол

Анхелиньо перешел из ПСВ в «Манчестер Сити»

Испанский защитник Анхелиньо перешел из голландского ПСВ в "Манчестер Сити", сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Обновлено в 14:35
Политика

ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.
Обновлено в 17:14
Происшествия

Boeing выделит $100 млн семьям погибших в авиакатастрофах с 737 MAX

Американский авиаконцерн Boeing выделит $100 млн на выплаты семьям погибших в двух катастрофах с самолетами модели 737 MAX.
Обновлено в 12:45
Авто

Renault представил новое поколение Captur

Компания Renault представила кроссовер Renault Captur второго поколения.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие

Обстрел ВСУ обесточил Коминтерново — СЦКК ДНР

В результате обстрела населённого пункта Коминтерново была повреждена линия электропередачи, питавшая посёлок, сообщили 3 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Обновлено в 03:58
Происшествия

Лодка с пятью пассажирами перевернулась на Волге под Саратовом

Обновлено в 15:37
Общество

На аукционе в Цюрихе картину продали по цене в 1000 раз выше изначальной

Обновлено в 14:44
Политика

Премьер Нидерландов тайно обсудил с Путиным MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсуждал с президентом России Владимиром Путиным крушение Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", сообщают голландские СМИ.
Обновлено в 05:26
Политика

Главу спецназа Грузии отстранили из-за антироссийских митингов

Главу департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгий Какичашвили временно отстранили от должности, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 15:28
Здоровье

Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России

Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие

В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик»

The Barents Observer уточняет, что АС-31 «Лошарик» может «транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне».
Обновлено в 17:32
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Происшествия

Праздничный салют в Белоруссии выбил окна и ранил людей

Обновлено в 17:21
Экономика

Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре

Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Общество

Берлин отрицает, что жена эмира Дубая сбежала с миллионами в Германию

Обновлено 01 июля в 10:34
Политика

Обещанные Трампом новые бронемашины оказались ржавыми и без стволов

В преддверии празднования Дня независимости в США в центр Вашингтона доставили первые бронемашины. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Гаджеты

13-дюймовый MacBook Pro без сенсорной панели сертифицировали в FCC

Ряд специалистов уверены, что именно эта модель будет представлена в сентябре вместе с новым поколением смартфонов.
Обновлено в 10:56
Авто

АвтоВАЗ полностью остановил производство

Обновлено вчера в 13:51
Авто

Новый Chevrolet Monza на базе Lacetti пользуется повышенным спросом

Chevrolet Monza создан на усовершенствованной платформе Chevrolet Lacetti образца 2013-го года.
Обновлено в 02:55
Здоровье

Медики рассказали об опасности плавания в бассейне

Американские ученые предупредили об опасности плавания в бассейне.
Обновлено в 14:07
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
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