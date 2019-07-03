с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования. Указ опубликован на сайте Кремля.

Футбол Месси высказался об уходе из сборной Аргентины В 2016 году после поражения Аргентины в финале турнира от чилийцев Месси объявил о завершения карьеры в национальной команде, однако через семь недель передумал и вернулся в состав сборной.

Футбол «Атлетико» приобрел Жоау Феликса из «Бенфики» за 126 млн евро Полузащитник Жоау Феликс перешел из лиссабонской "Бенфики" в мадридский "Атлетико" за 126 миллионов евро, сообщается на сайте португальского футбольного клуба.

Гаджеты Китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО в смартфоны туристов Эксперты по кибербезопасности определили, что китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов.

Армия и оружие В США штурмовик сбросил учебные бомбы после столкновения с птицей Штурмовой самолет ВВС США A-10C Thunderbolt II во время учений столкнулся с птицей, это вызвало сброс трех невзрывных боеприпасов BDU-33, сообщается на сайте военной базы США Moody.

Футбол Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест О досрочном разрыве контрактов с Бродзели и Илуридзе сообщил сайт телекомпании "Рустави 2". Руководство "Славы" посчитало жест грузинских регбистов антироссийским и отчислило игроков.

Футбол Анхелиньо перешел из ПСВ в «Манчестер Сити» Испанский защитник Анхелиньо перешел из голландского ПСВ в "Манчестер Сити", сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Политика ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.

Происшествия Boeing выделит $100 млн семьям погибших в авиакатастрофах с 737 MAX Американский авиаконцерн Boeing выделит $100 млн на выплаты семьям погибших в двух катастрофах с самолетами модели 737 MAX.

Авто Renault представил новое поколение Captur Компания Renault представила кроссовер Renault Captur второго поколения.

Армия и оружие Обстрел ВСУ обесточил Коминтерново — СЦКК ДНР В результате обстрела населённого пункта Коминтерново была повреждена линия электропередачи, питавшая посёлок, сообщили 3 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Политика Премьер Нидерландов тайно обсудил с Путиным MH17 Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсуждал с президентом России Владимиром Путиным крушение Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", сообщают голландские СМИ.

Политика Главу спецназа Грузии отстранили из-за антироссийских митингов Главу департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгий Какичашвили временно отстранили от должности, сообщается на сайте ведомства.

Здоровье Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.

Армия и оружие В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик» The Barents Observer уточняет, что АС-31 «Лошарик» может «транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне».

Интернет В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.

Экономика Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.

Политика Обещанные Трампом новые бронемашины оказались ржавыми и без стволов В преддверии празднования Дня независимости в США в центр Вашингтона доставили первые бронемашины. Об этом сообщает РИА "Новости".

Гаджеты 13-дюймовый MacBook Pro без сенсорной панели сертифицировали в FCC Ряд специалистов уверены, что именно эта модель будет представлена в сентябре вместе с новым поколением смартфонов.

Авто Новый Chevrolet Monza на базе Lacetti пользуется повышенным спросом Chevrolet Monza создан на усовершенствованной платформе Chevrolet Lacetti образца 2013-го года.

Здоровье Медики рассказали об опасности плавания в бассейне Американские ученые предупредили об опасности плавания в бассейне.