Политика

Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуациейИзвестия вчера в 12:08

Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования. Указ опубликован на сайте Кремля.
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с чего всё началось
«Постановляю: считать наводнение на территории региона чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования»,— говорится в указе
, опубликованном на сайте Кремля.
Коммерсантъвчера в 13:31

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Президент России подписал указ о ликвидации последствий наводнения в Иркутской области

Областная газета (г. Иркутск)вчера в 21:23

Путин объявил наводнение в Приангарье ЧС федерального масштаба

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Путин объявил наводнение в Иркутской области ЧС федерального масштаба

Интерфаксвчера в 12:11

Наводнению в Приангарье присвоили статус чрезвычайной ситуации федерального характера

IrkutskMediaвчера в 13:35

Путин объявил наводнение в Иркутской области ЧС федерального характера

Коммерсантъвчера в 13:31

Путин объявил паводок в Иркутской области чрезвычайной ситуацией

РБКвчера в 12:42

Зона действий: иркутский паводок объявлен ЧС федерального характера

Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 01:27, Вашингтон
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено вчера в 17:59
Финансы

Индекс МосБиржи вновь обновил максимум

Индексы в США во вторник замедлили рост и прибавили всего 0,2-0,3%, при этом S&P 500 обновил максимум, превысив 2973 пункта (Dow Jones и Nasdaq находятся в пределах 1% от своих исторических максимумов).
Обновлено вчера в 04:39
Политика

«Нафтогаз» предупредил о возможных перебоях в транзите газа из России

Обновлено вчера в 23:37
Происшествия

Лодка с пятью пассажирами перевернулась на Волге под Саратовом

Обновлено вчера в 15:37
Происшествия

СМИ нашли пропавшего в КНДР австралийского студента в Китае

СМИ нашли пропавшего в Северной Корее студента из Австралии Алека Сигли в Китае.
Обновлено в 00:54
Политика

Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года

Российский лидер Владимир Путин назвал преждевременным вопрос корреспондента итальянской газеты Corriere della Sera о том, планирует ли он остаться в политике после 2024 года.
Обновлено в 00:24
Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено вчера в 03:55
Общество

Россиянкам разрешат мужские профессии

Документ, выводящий мужские работы из-под запрета, вступит в силу в 2021 году.
Обновлено в 00:47
Происшествия

Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей

Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров

Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Происшествия

Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Происшествия

В Италии при извержении вулкана погиб турист

Турист погиб при извержении вулкана на итальянском острове Стромболи около Сицилии.
Обновлено вчера в 17:51
Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей

Обновлено вчера в 08:16
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Футбол

Сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки

В финале перуанцы сыграют со сборной Бразилией, которая накануне обыграла команду Аргентины со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 22:26
Политика

Единороссам перед выборами рекомендовали не врать и не лебезить

Стратегической целью партии названа задача формирования нового образа кандидата и депутата «Единой России» в контексте предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика

Налог на прибыль хотят изменить резидентам ТОСЭР и СПВ

Система налоговых льгот, применяемая для резидентов ТОСЭР и СПВ может измениться, считает Александр Козлов.
Обновлено в 01:02
Политика

Зеленский отметил внедрение Канадой «мощных санкций» против России

В мае бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе встречи с главой МИД Канады Кристиной Фриланд призвал «поддержать ужесточение санкций против России».
Обновлено вчера в 14:26
Футбол

«Валенсия» представила два новых комплекта формы

«Валенсия» представила два новых комплекта формы на сезон-2019/20.
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Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено 02 июля в 03:52
Армия и оружие

В Черное море вошел французский корабль-разведчик

Разведывательный корабль Dupuy de Lôme ВМС Франции вошел в акваторию Черного моря.
Обновлено вчера в 23:09
Шоу-бизнес

«Он мной гордится»: Макеева рассказала о своем супруге

Актриса Анастасия Макеева рассказала о взаимоотношениях со своим мужем бизнесменом Александром Саковичем.
Обновлено в 00:52
Политика

Националисты напали на российских туристов в Грузии

В Сети появилось видео, как в Грузии несколько человек нападают на автомобиль с российскими туристами.
Обновлено 02 июля в 15:33
Наука

Молоко оказалось способно препятствовать развитию диабета и рака

Оказалось, что в умеренных количествах молоко с низкой жирностью уменьшило риск развития метаболического синдрома и диабета второго типа.
Обновлено в 01:18
Политика

Трамп посоветовал Ирану быть «поосторожнее с угрозами»

Американский лидер Дональд Трамп призвал Иран быть поосторожнее с угрозами о повышении лимита низкообогащенного урана.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

США объяснили появление ржавых танков

2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что в праздновании Дня независимости США 4 июля примут участие танки и другая бронетехника.
Обновлено в 00:47
Шоу-бизнес

Ольга Бузова вышла победителем из схватки с розовым фламинго

Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала в своем инстаграме фотосвидетельство победы над розовым фламинго.
Обновлено вчера в 04:39
Политика

Шойгу заявил о спасении части экипажа подводного аппарата Минобороны

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что часть экипажа глубоководного аппарата, работавшего в Баренцевом море, удалось спасти, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 06:27
Общество

Дожди, +17 градусов и порывистый ветер пообещали москвичам 4 июля

Синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать жителям Москвы и области в четверг, 4 июля.
Обновлено в 00:21
Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
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