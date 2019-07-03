с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования. Указ опубликован на сайте Кремля.

Финансы Индекс МосБиржи вновь обновил максимум Индексы в США во вторник замедлили рост и прибавили всего 0,2-0,3%, при этом S&P 500 обновил максимум, превысив 2973 пункта (Dow Jones и Nasdaq находятся в пределах 1% от своих исторических максимумов).

Происшествия СМИ нашли пропавшего в КНДР австралийского студента в Китае СМИ нашли пропавшего в Северной Корее студента из Австралии Алека Сигли в Китае.

Политика Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года Российский лидер Владимир Путин назвал преждевременным вопрос корреспондента итальянской газеты Corriere della Sera о том, планирует ли он остаться в политике после 2024 года.

Общество Россиянкам разрешат мужские профессии Документ, выводящий мужские работы из-под запрета, вступит в силу в 2021 году.

Происшествия Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.

Происшествия В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.

Происшествия Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.

Происшествия В Италии при извержении вулкана погиб турист Турист погиб при извержении вулкана на итальянском острове Стромболи около Сицилии.

Кино Русалочку сыграет темнокожая актриса Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.

Футбол Сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки В финале перуанцы сыграют со сборной Бразилией, которая накануне обыграла команду Аргентины со счетом 2:0.

Политика Единороссам перед выборами рекомендовали не врать и не лебезить Стратегической целью партии названа задача формирования нового образа кандидата и депутата «Единой России» в контексте предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму.

Экономика Налог на прибыль хотят изменить резидентам ТОСЭР и СПВ Система налоговых льгот, применяемая для резидентов ТОСЭР и СПВ может измениться, считает Александр Козлов.

Политика Зеленский отметил внедрение Канадой «мощных санкций» против России В мае бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе встречи с главой МИД Канады Кристиной Фриланд призвал «поддержать ужесточение санкций против России».

Шоу-бизнес Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.

Армия и оружие В Черное море вошел французский корабль-разведчик Разведывательный корабль Dupuy de Lôme ВМС Франции вошел в акваторию Черного моря.

Шоу-бизнес «Он мной гордится»: Макеева рассказала о своем супруге Актриса Анастасия Макеева рассказала о взаимоотношениях со своим мужем бизнесменом Александром Саковичем.

Политика Националисты напали на российских туристов в Грузии В Сети появилось видео, как в Грузии несколько человек нападают на автомобиль с российскими туристами.

Наука Молоко оказалось способно препятствовать развитию диабета и рака Оказалось, что в умеренных количествах молоко с низкой жирностью уменьшило риск развития метаболического синдрома и диабета второго типа.

Политика Трамп посоветовал Ирану быть «поосторожнее с угрозами» Американский лидер Дональд Трамп призвал Иран быть поосторожнее с угрозами о повышении лимита низкообогащенного урана.

Политика США объяснили появление ржавых танков 2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что в праздновании Дня независимости США 4 июля примут участие танки и другая бронетехника.

Шоу-бизнес Ольга Бузова вышла победителем из схватки с розовым фламинго Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала в своем инстаграме фотосвидетельство победы над розовым фламинго.

Политика Шойгу заявил о спасении части экипажа подводного аппарата Минобороны Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что часть экипажа глубоководного аппарата, работавшего в Баренцевом море, удалось спасти, сообщает «РИА Новости».