Политика
Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуациейИзвестия вчера в 12:08
Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования. Указ опубликован на сайте Кремля.
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с чего всё началось
«Постановляю: считать наводнение на территории региона чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования»,— говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.Коммерсантъвчера в 13:31
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