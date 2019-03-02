Спорт
Путин объявил Универсиаду в Красноярске открытойТАСС 09:54
Президент России Владимир Путин объявил открытой зимнюю Универсиаду в Красноярске.
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Своих гостей мы всегда встречаем по-русски радушно, с традиционным российским гостеприимством, с открытым сердцем, и искренне благодарны вам: спортсменам, тренерским штабам, федерациям - за общую приверженность идеалам спорта, за готовность следовать его лучшим традициям.
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Политика
Соратника убитого главы ДНР Захарченко задержали в России
Бывший министр был близким соратником погибшего при взрыве в кафе Донецка главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 16:49
Политика
В Раде назвали способ возвращения Донбасса Украине
Депутат Верховной рады, кандидат в президенты Украины Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина» предположил, что Москва может оказать содействие Киеву в вопросе возвращения самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 19:47
Футбол
Каррера заявил, что ничего не имеет против Глушакова и готов пожать ему руку при встрече
Ничего не имею против Глушакова.
Обновлено в 18:10
Происшествия
Суд арестовал бойца Александра Емельяненко на 10 суток
Суд в Кисловодске арестовал на 10 суток бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко по административному делу о неповиновении сотруднику полиции, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 11:57
Экономика
Названы периоды трудового стажа, позволяющие увеличить пенсию
Согласно последним изменениям в пенсионном законодательстве, в 2020 году гражданин РФ, чтобы выйти на пенсию по возрасту, должен будет иметь минимум 11 лет трудового стажа.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
В «Пулково» самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Самолет, следовавший по маршруту Ташкент — Санкт-Петербург, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту "Пулково".
Обновлено в 17:45
Происшествия
В Иркутской области нашли мертвой адвоката, чей подзащитный обвинил полицейских в избиении
В Иркутской области нашли мертвой адвоката Галину Музыку, сообщил «Медиазоне» член региональной Общественной наблюдательной комиссии Павел Глущенко.
Обновлено в 13:22
Политика
Немецкие СМИ рассказали о новой «угрозе» от «Северного потока — 2»
Прекращение транзита газа через Украину после ввода в строй "Северного потока — 2" может навредить отношениям России и европейских стран, пишет газета Handelsblatt.
Обновлено в 19:21
Политика
«Бухарестская девятка» заявила о геополитической роли Крымского моста
По итогам саммита была принята декларация, в которой говорится об угрозе со стороны России и геополитическом значении Крымского моста, сообщает румынское агентство Actmedia.
Обновлено в 03:55
Кино
Серебряков отреагировал на обвинения в русофобии
Актер Алексей Серебряков ответил на появившиеся после «антироссийских высказываний» обвинения в русофобии.
Обновлено в 19:26
Футбол
«Барселона» победила «Реал» в чемпионате Испании по футболу
Обновлено в 17:36
Происшествия
Во Владивостоке сгорел ресторан
Обновлено в 20:16
Политика
Гуайдо подтвердил возвращение в Венесуэлу
Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо заявил, что намерен вернуться в Венесуэлу после встречи с президентом Эквадора Ленином Морено, передает Reuters.
Обновлено в 19:54
Общество
Автомобилистов предупредили о снегопаде в Москве
Обновлено в 19:41
Космос
Илон Маск показал запуск Crew Dragon и видео внутри корабля
Глава SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter видео запуска в беспилотном режиме космического корабля Crew Dragon, а также кадры из его кабины.
Обновлено в 12:05
Космос
Место заправки ракет «Союз» оснастят видеокамерами
"Все необходимые места оборудуют", - сказали РИА Новости в госкорпорации "Роскосмос", отвечая на вопрос, будет ли оборудовано видеокамерами место заправки окислителем и горючим третьей ступени ракет "Союз".
Обновлено в 19:08
Общество
В Санкт-Петебурге началась зимняя гроза
Обновлено в 16:30
Шоу-бизнес
Вдова Децла рассказала об объявленной ей войне
Вдова Кирилла Толмацкого (Децл) Юлия рассказала, что его родители объявили ей войну за наследие музыканта.
Обновлено в 19:43
Политика
Министр обороны Венесуэлы посмеялся над санкциями США
Глава минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес иронично ответил на планирующиеся санкции США против властей страны.
Обновлено в 19:31
Политика
Алферов перед смертью написал письмо Путину
За несколько дней до смерти 88-летний Алферов написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 06:33
Политика
Гройсман: Украина может добывать больше собственного газа
Председатель украинского правительства Владимир Гройсман убежден, что страна способна добывать больше собственного газа и потреблять его эффективнее.
Обновлено в 17:49
Политика
Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 13:34
Политика
Списанные в США катера для Украины не могут до нее доплыть
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости Два американских катера, которые США передали Украине в сентябре, пока не могут до нее доплыть и поступят в распоряжение Военно-морских сил ВСУ в 2019 году.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Браудер заявил о предъявлении еще одного обвинения в убийстве
Следственный комитет России предъявил основателю фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру обвинения в убийстве российского бизнесмена Александра Перепиличного.
Обновлено в 14:21
Политика
В Греции по запросу Украины задержан россиянин
Россиянин Евгений Калинин задержан в четверг в афинском аэропорту по запросу Украины, сообщил «РИА Новости» адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено в 11:25