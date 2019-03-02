Путин объявил Универсиаду в Красноярске открытойТАСС 09:54

Своих гостей мы всегда встречаем по-русски радушно, с традиционным российским гостеприимством, с открытым сердцем, и искренне благодарны вам: спортсменам, тренерским штабам, федерациям - за общую приверженность идеалам спорта, за готовность следовать его лучшим традициям.

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