Политика
Путин объявил 2020-й Годом памяти и славыИзвестия 11:20
Документ опубликован в понедельник, 8 июля, на официальном портале правовой информации. Год памяти и славы пройдет в 2020-м. Цель его проведения — сохранение исторической памяти и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов постановляю: провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы», — говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовых актов.RT на русском10:39
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