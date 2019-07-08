Политика

Путин объявил 2020-й Годом памяти и славыИзвестия 11:20

Документ опубликован в понедельник, 8 июля, на официальном портале правовой информации. Год памяти и славы пройдет в 2020-м. Цель его проведения — сохранение исторической памяти и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов постановляю: провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы», — говорится
 в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовых актов.
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Политика

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