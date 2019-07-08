Политика

Путин объявил 2020-й Годом памяти и славыИзвестия 11:20

Документ опубликован в понедельник, 8 июля, на официальном портале правовой информации. Год памяти и славы пройдет в 2020-м. Цель его проведения — сохранение исторической памяти и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось
«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов постановляю: провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы», — говорится
 в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовых актов.
RT на русском10:39

Подробнее о событии

Путин объявил 2020-й годом памяти и славы в честь 75-летия Победы

Коммерсантъ11:33

Путин объявил о проведении Года памяти и славы в 2020 году

RT на русском10:39

Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы

News.ru10:53

Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы

ТАСС10:50

Путин подписал указ о проведении Года памяти и славы в 2020-м

РБК11:32

В России 2020 год станет Годом памяти и славы

РИА Новости10:39

Путин подписал указ о проведении Года памяти и славы

Московский Комсомолец10:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 13:50, Вашингтон
Общество

Агент Медведевой высказался об оскорблениях ведущего из Грузии в адрес Путина

Ведущий начал один из своих эфиров с оскорблений в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, ныне уже покойных.
Обновлено в 12:14
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Обновлено в 07:58
Происшествия

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

Обновлено в 10:44
Культура

Сергей Шнуров станет ведущим возрожденного шоу «Форт Боярд»

Сергей Шнуров станет ведущим шоу «Форт Боярд», новый сезон покажет телеканал СТС. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
Обновлено в 09:35
Политика

В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии

Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.
Обновлено в 06:30
Политика

Украина засекретила итоги заседания СНБО из-за идеи провести телемост с Россией

Телемост между Россией и Украиной планировали провести 12 июля в 18:00 в эфире телеканалов "Россия 1" и NewsOne.
Обновлено в 13:38
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Семью избитой в Ингушетии девочки намерены лишить родительских прав

Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что органы опеки будут требовать лишения родителей избитой семилетней девочки прав на её воспитание.
Обновлено в 12:15
Происшествия

Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы

«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 09:38
Политика

«Мразь и подонок»: Кадыров об оскорбившем Путина журналисте «Рустави-2»

Обновлено в 13:18
Происшествия

Признавший вину участник «Нового величия» отказался от своих показаний

Осужденный на 2,5 года колонии участник экстремистской молодежной организации "Новое величие" Павел Ребровский, признавший вину и заключивший сделку со следствием, отказался в суде от своих показаний.
Обновлено в 10:55
Экономика

Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Экономика

В Росстате объяснили досрочную публикацию данных по инфляции

В Росстате прокомментировали преждевременную публикацию данных по инфляции в России в июне ранее установленного срока.
Обновлено в 11:01
Наука

Отказ от алкоголя способствует укреплению психического здоровья

Специалисты Гонконгского университета провели масштабное исследование, в ходе которого выявили, что отказ от алкоголя может улучшить психическое здоровье человека, сделав его более устойчивым к стрессовым и трудным жизненным ситуациям.В рамках исследования учёные сначала проанализировали данные, собранные во время исследования Family Court.
Обновлено в 13:36
Шоу-бизнес

Эдита Пьеха рассказала, что раньше дочь считала ее суррогатной матерью

Обновлено в 08:07
Политика

Экклстоун: хочу, чтобы Путин правил Европой

Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун признался в своей симпатии к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 10:50
Здоровье

Положение о паллиативной помощи утвердили два министерства

Более детально правила оказания паллиативной помощи прописаны во вступающем в силу приказе Минздрава и Минтруда.
Обновлено в 00:30
Космос

Уфологи на снимках марсохода Curiosity нашли «марсианскую птицу»

Сторонник теорий заговора изучил снимки NASA, сделанные их марсоходом Curiosity, и нашел на одном из них странный объект.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес

Лолита Милявская призналась, что муж Дмитрий Иванов ее «послал»

Лолита Милявская вышла замуж за тренера по йоге в 2010 году, чему не помешала даже 11-летняя разница в возрасте.
Обновлено в 11:40
Кино

Алексей Учитель начал съемки фильма о гибели Виктора Цоя

Российский режиссер Алексей Учитель начал съемки фильма "Цой" о смерти известного советского музыканта.
Обновлено в 12:55
Общество

В Смоленске археологи обнаружили возможные останки соратника Наполеона

Во время раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду Смоленска археологи обнаружили останки, которые могут принадлежать одному из ближайших соратников Наполеона генералу Гюдену.
Обновлено в 11:29
Общество

В России названы регионы с самыми высокими доходами населения

По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено вчера в 22:18
Экономика

В России задумали отменить запрет на алкогольные энергетики

С 1 января 2018 года в России запрещено производство и продажа слабоалкогольных напитков с тонизирующими веществами.
Обновлено в 00:54
Футбол

Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»

Обновлено в 12:58
Энергетика

Кризис грязной нефти в России оставляет шрамы на Транснефти

Компания столкнулась с необходимостью выплаты компенсаций и проведения реформ Самые масштабные за несколько десятилетий перебои в поставках нефти из России, которые практически не навредили европейскому рынку, в отличие от российского оператора трубопровода.
Обновлено в 12:14
Транспорт

В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня

Обновлено в 11:49
Общество

Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян

Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.
Обновлено в 13:24
Экономика

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Кино

Умер исполнитель песни «Вечный огонь» в фильме «Офицеры»

Обновлено в 10:03
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества

Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное