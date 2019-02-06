Путин объяснил уничтожение продуктовLenta.ru вчера в 10:04

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с чего всё началось

Уничтожение продуктов в некоторых случаях имеет экономический смысл, заявил президент России Владимир Путин, которого цитирует «Интерфакс».

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