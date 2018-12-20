Политика

Путин сравнил ситуацию с ценами на бензин в России и Франции
Суть событий
07:14

Владимир Путин в ходе пресс-конференции сравнил ситуацию с ценами на бензин в России и Франции, где с середины ноября не прекращаются акции протеста из-за повышения стоимости топлива. Российский лидер указал на то, что ситуация во Франции стала результатом политики правительства этой страны.
Суть событий07:14
Владимир Путин
Там сознательно пошли на повышение, а здесь правительство борется с этим повышением. Конечно, когда цены повышаются, никому не нравится, но то, что правительство принимает такие решения, мне кажется, это вещь очевидная. Хуже или лучше, но это происходит.
— Владимир ПутинИзвестия 06:54

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