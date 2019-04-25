Политика

Путин объяснил решение выдавать российские паспорта жителям ДонбассаРИА Новости 05:43

Владимир Путин назвал странной негативную реакцию Киева на облегчение выдачи российских паспортов жителям Донбасса. По его словам, многие страны практикуют такую схему.
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Путин назвал негативную реакцию на указ о паспортах для жителей ДНР и ЛНР странной

Коммерсантъ07:05

Путин удивился реакции Киева на выдачу паспортов жителям Донбасса

РБК06:31

Путин оценил реакцию Киева на решение по паспортам для ДНР и ЛНР

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«Чем русские хуже?» Путин рассказал, какие страны дают паспорта украинцам

Телеканал 360°06:01

Путин объяснил решение выдавать жителям Донбасса российские паспорта

Известия05:55

Путин объяснил решение выдавать российские паспорта жителям Донбасса

РИА Новости05:43

Путин удивлен негативной реакцией на решение о паспортах для жителей ДНР

ТАСС06:28
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 11:02, Ашберн
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Жителям ДНР и ЛНР начнут платить российские пенсии

В ПФР отметили, что право на пенсии получат только те граждане ДНР и ЛНР, которые переедут на постоянное жительство в Россию.
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Суд направил на лечение участника митинга против пенсионной реформы

Тверской суд Москвы направил на принудительное лечение 25-летнего участника протестной акции 9 сентября 2018 года Виктора Федосеева.
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Попавшую в серьезное ДТП певицу МакSим перевели из реанимации

Серьезно пострадавшую в ДТП российскую поп-певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату - ее состояние стабильно.
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Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Манчестер Сити».
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Экономика

Пенсии работающим инвалидам могут проиндексировать

По состоянию на 1 января 2019 размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности I группы составляет 5334,19 рубля в месяц.
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Транспорт

В Краснодарском крае участок трассы М-4 «Дон» станет платным

Обновлено в 10:27
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Чистый четверг отмечают православные верующие

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Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9%

В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.
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Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.
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Оппозиция «заблокировала» закон об украинском языке

Экс-кандидат в президенты Украины и замглавы парламентской фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул заявил, что заблокировал подписание закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено в 07:39
Наука

Найдены камни, которые превращают свет в электричество

Специалисты из Китая, Канады и США на камнях, находящихся в жарком и сухом климате удалось зафиксировать фотосинтез.
Обновлено вчера в 16:05
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Сегодня тульский «Арсенал» сыграет с московским «Спартаком»

Отправление начнется в 22.15 с остановки «Стадион». Начало матча «Арсенал» - «Спартак» в 20.30.
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Белоруссия оценила потери из-за поставок некачественной нефти из РФ

Поставки некачественной нефти из России лишили Белоруссию возможности получить прибыль в размере около $100 млн.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие

«Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского

Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.
Обновлено в 07:07
Общество

Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги

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Валттери Боттас: Мы не чувствуем себя непобедимыми

Обновлено в 10:20
Армия и оружие

В Японии заявили о возможном взломе истребителей F-35A и F-22

Японское новостное агентство Nikkei сообщило о возможной уязвимости программного обеспечения, используемого на истребителях пятого поколения F-35A Lightning II и F-22 Raptor.
Обновлено в 05:13
Общество

В России продлили срок перехода на цифровое телевидение

Срок перехода на цифровое телевидение решено продлить до 14 октября, заявил глава Минкомсвязи Константин Носков.
Обновлено в 06:35
Общество

В Москве на Пасху резко похолодает

Аномальное тепло в Москве закончится к выходным. На Пасху в столичном регионе резко похолодает.
Обновлено в 04:13
Футбол

Суд над Кокориным и Мамаевым, 23 апреля 2019, онлайн-трансляция, фото

Перечисляются достижения футболиста Кокорина (первый гол в 17 лет, столько-то игр за сборную и т.д.).
Обновлено 23 апреля в 07:00
Политика

США запретили въезд председателю правительства Чечни

Запрет опубликован в связи со статьей бюджета госдепа на 2019 год, которая требует предпринимать подобные шаги против иностранных чиновников, нарушающих, по мнению США, права человека.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли написала завещание

Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
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Задержан мужчина, убивший подростка на улице в Новокузнецке

Сотрудники СКР и МВД смогли менее чем за сутки установить подозреваемого в убийстве 17-летнего подростка в городе Новокузнецке.
Обновлено в 10:14
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин после подписания российским президентом Владимиром Путиным указа об упрощении получения паспортов РФ жителям Донбасса поручил упростить пересечение границы с Россией.
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Новый Honda BR-V за 1 миллион рублей представлен официально

На стартовавшем сегодня международном автосалоне в Джакарте компания Honda официально представила обновлённую модификацию недорогого кроссовера Honda BR-V.
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Екатеринбурженке грозит 20 лет за упаковку антидепрессантов из Польши

Как сообщает Znak.com, таможня аэропорта «Кольцова» в Екатеринбурге возбудила уголовное дело о контрабанде наркотиков против 24-летней девушки, которой несколько лет назад диагностировали шизотипическое расстройство.
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