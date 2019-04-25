Политика
Путин объяснил решение выдавать российские паспорта жителям ДонбассаРИА Новости 05:43
Владимир Путин назвал странной негативную реакцию Киева на облегчение выдачи российских паспортов жителям Донбасса. По его словам, многие страны практикуют такую схему.
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Авто
Nissan GT-R получил антикрыло размером с ковш бульдозера
Обновлено в 02:23
Политика
Жителям ДНР и ЛНР начнут платить российские пенсии
В ПФР отметили, что право на пенсии получат только те граждане ДНР и ЛНР, которые переедут на постоянное жительство в Россию.
Обновлено в 09:41
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено в 07:54
Происшествия
Суд направил на лечение участника митинга против пенсионной реформы
Тверской суд Москвы направил на принудительное лечение 25-летнего участника протестной акции 9 сентября 2018 года Виктора Федосеева.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Попавшую в серьезное ДТП певицу МакSим перевели из реанимации
Серьезно пострадавшую в ДТП российскую поп-певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату - ее состояние стабильно.
Обновлено в 06:41
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли
Команда Александра Овечкина в решающем матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме уступила "Каролине" - 3:4.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве
Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 10:40
Футбол
Клопп раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за поражение от «Сити»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Манчестер Сити».
Обновлено в 10:39
Экономика
Пенсии работающим инвалидам могут проиндексировать
По состоянию на 1 января 2019 размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности I группы составляет 5334,19 рубля в месяц.
Обновлено в 10:29
Религия
Чистый четверг отмечают православные верующие
Обновлено в 02:30
Авто
Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9%
В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:24
Спорт
Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов
Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 05:12
Политика
Оппозиция «заблокировала» закон об украинском языке
Экс-кандидат в президенты Украины и замглавы парламентской фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул заявил, что заблокировал подписание закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено в 07:39
Наука
Найдены камни, которые превращают свет в электричество
Специалисты из Китая, Канады и США на камнях, находящихся в жарком и сухом климате удалось зафиксировать фотосинтез.
Обновлено вчера в 16:05
Футбол
Сегодня тульский «Арсенал» сыграет с московским «Спартаком»
Отправление начнется в 22.15 с остановки «Стадион». Начало матча «Арсенал» - «Спартак» в 20.30.
Обновлено в 02:47
Энергетика
Белоруссия оценила потери из-за поставок некачественной нефти из РФ
Поставки некачественной нефти из России лишили Белоруссию возможности получить прибыль в размере около $100 млн.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
«Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского
Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.
Обновлено в 07:07
Общество
Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги
Обновлено в 10:36
Автоспорт
Валттери Боттас: Мы не чувствуем себя непобедимыми
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
В Японии заявили о возможном взломе истребителей F-35A и F-22
Японское новостное агентство Nikkei сообщило о возможной уязвимости программного обеспечения, используемого на истребителях пятого поколения F-35A Lightning II и F-22 Raptor.
Обновлено в 05:13
Общество
В России продлили срок перехода на цифровое телевидение
Срок перехода на цифровое телевидение решено продлить до 14 октября, заявил глава Минкомсвязи Константин Носков.
Обновлено в 06:35
Общество
В Москве на Пасху резко похолодает
Аномальное тепло в Москве закончится к выходным. На Пасху в столичном регионе резко похолодает.
Обновлено в 04:13
Футбол
Суд над Кокориным и Мамаевым, 23 апреля 2019, онлайн-трансляция, фото
Перечисляются достижения футболиста Кокорина (первый гол в 17 лет, столько-то игр за сборную и т.д.).
Обновлено 23 апреля в 07:00
Политика
США запретили въезд председателю правительства Чечни
Запрет опубликован в связи со статьей бюджета госдепа на 2019 год, которая требует предпринимать подобные шаги против иностранных чиновников, нарушающих, по мнению США, права человека.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
Задержан мужчина, убивший подростка на улице в Новокузнецке
Сотрудники СКР и МВД смогли менее чем за сутки установить подозреваемого в убийстве 17-летнего подростка в городе Новокузнецке.
Обновлено в 10:14
Политика
Глава ДНР поручил упростить пересечение границы с РФ
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин после подписания российским президентом Владимиром Путиным указа об упрощении получения паспортов РФ жителям Донбасса поручил упростить пересечение границы с Россией.
Обновлено в 07:40
Авто
Новый Honda BR-V за 1 миллион рублей представлен официально
На стартовавшем сегодня международном автосалоне в Джакарте компания Honda официально представила обновлённую модификацию недорогого кроссовера Honda BR-V.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Екатеринбурженке грозит 20 лет за упаковку антидепрессантов из Польши
Как сообщает Znak.com, таможня аэропорта «Кольцова» в Екатеринбурге возбудила уголовное дело о контрабанде наркотиков против 24-летней девушки, которой несколько лет назад диагностировали шизотипическое расстройство.
Обновлено в 05:23