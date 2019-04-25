Политика
Путин объяснил решение выдавать жителям Донбасса российские паспортаИзвестия 05:55
Президент России Владимир Путин заявил, что не собирался провоцировать украинские власти своим решением упростить порядок выдачи гражданства РФ жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР). Он отметил, что крайне удивлен резкой реакцией Киева.
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Политика
Путин поручил продумать формат для возможного визита Эрдогана в Крым
Президент России Владимир Путин поручил министерству иностранных дел «рассмотреть формат возможного визита» в Крым президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «для участия в открытии соборной мечети в Симферополе».
Обновлено в 12:44
Экономика
Компании из США назначили штраф за нарушение санкций против «Роснефти»
Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) назначило американской компании из Нью-Джерси Haverly Systems, производящей программное обеспечение, штраф в $75,4 тыс. за нарушение санкционного режима против «Роснефти».
Обновлено в 11:32
Авто
Porsche выпустит Panamera в модификации купе и кабриолет
Купе и кабриолет с двумя дверями позиционируются как более практичные вариации линейки 911.
Обновлено в 09:26
Политика
Козак призвал не политизировать ситуацию с загрязнённой нефтью
Российский вице-премьер Дмитрий Козак призвал не политизировать ситуацию с поставкой Белоруссии некачественной нефти из России.
Обновлено в 10:44
Авто
Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»
Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 01:18
Путешествия
На майские праздники казанцы заполонят Грузию и Турцию
Раскупили все туры в Грузию и активно бронируют Турцию казанцы на майские праздники.
Обновлено в 08:05
Общество
Онлайн-ритейл в 2019 г.: клиент превыше всего
Исследовательская компания Forrester опубликовала доклад об актуальном состоянии и перспективах онлайновой розничной торговли, подготовленный в сотрудничестве с американской Национальной федерацией ритейла (National Retail Federation, NRF).
Обновлено в 07:00
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил рекорд по предпродаже билетов в России
Заключительная часть «Мстителей» установила новый рекорд, на этот раз фильм показал самый высокий результат по предпродажам билетов.
Обновлено в 06:59
Экономика
Рыночная капитализация Microsoft превысила $1 трлн
Microsoft стал третьей американской компанией, чья капитализация достигла $1 трлн.
Обновлено в 10:50
Наука
Теорию Шелдона из «Теории большого взрыва» доказали математики
В 73 эпизоде шоу «Теория большого взрыва» физик-теоретик Шелдон Купер заявил, что самое прекрасное число в мире — 73.
Обновлено в 08:32
Культура
Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола
Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено в 11:56
Игры
Вышел трейлер кроссовера Fortnite и Мстителей
Обновлено в 07:45
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве
Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 11:03
Культура
Найдено ранее неизвестное продолжение романа «Заводной апельсин»
В архивах английского писателя Энтони Берджесса найдено ранее неизвестное продолжение романа "Заводной апельсин" (A Clockwork Orange).
Обновлено в 09:44
Политика
США запретили въезд в страну главе правительства Чечни
Власти США запретили въезжать в страну председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву, об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.
Обновлено в 11:27
Наука
Сигналы мозга преобразовали в человеческую речь две нейросети
Обновлено в 05:43
Экономика
Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каско
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 07:21
Космос
Ступень Atlas 5 взорвалась на орбите
Обновлено в 09:59
Экономика
День финансовых отчетностей. Индексы откроют сессию вразнобой
Отчетности двух компаний из индекса Dow Jones определят не только ход сегодняшней сессии, но и дадут ориентир на перспективы роста американской промышленности в 2019 году.
Обновлено вчера в 09:26
Общество
«Ельцин Центр» эвакуировали после сообщения о минировании
Посетителей «Ельцин Центра» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании, передаёт URA.RU.
Обновлено в 13:32
Происшествия
Задержан нарушивший воздушное пространство Молдавии самолёт
Самолёт греческой авиакомпании BlueBird Airways незаконно вошёл в воздушное пространство Молдавии и приземлился в аэропорту Кишинева без разрешения органов гражданской авиации.
Обновлено в 12:14
Политика
Канада пригрозила Facebook судом за нарушение закона о конфиденциальности
Власти Канады пригрозили Facebook судебным иском за нарушения местных законов о конфиденциальности и недостаток мер по защите частной информации пользователей, свидетельствует опубликованное в четверг заявление управления по конфиденциальности Канады.
Обновлено в 12:11
Футбол
«В кафе платит тот, кого выберет официант. Попадает все время Селихов». Ещенко — о «Спартаке»
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко пришел в гости к Марии Беловой в "Подкат-шоу" на Sport24 и рассказал: О травме крестов — Все в порядке.
Обновлено в 11:30
Экономика
Жители сел Татарстана смогут снимать наличные в кассах магазинов
Банк "Ак Барс" и магазины-партнеры не взимают с держателей карт комиссию за снятие наличных.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие
Ростех начнет экспорт уникальной системы распознавания лиц FindFace для армии
Российские компании «Рособоронэкспорт» и NtechLab, входящие в состав Госкорпорации Ростех, в рамках VIII Московской конференции по международной безопасности MCIS 2019 представили уникальную систему распознавания лиц FindFace для вооруженных сил.
Обновлено в 13:25
Политика
Верховная рада приняла закон об использовании украинского языка
В документе уточняется, что порядок применения крымскотатарского и других языков коренных народов и национальных меньшинств будет определяться специальным законом, который депутаты внесут через полгода.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Участник «Битвы экстрасенсов» устроил скандал на борту самолета
Участник «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» Никита Турчин опубликовал в соцсетях видео, на котором он устроил скандал в одном из самолетов в столичном аэропорту Внуково.
Обновлено в 06:35
Футбол
Дзюба предстал в образе супергероя из «Мстителей»
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс
Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.
Обновлено вчера в 19:17