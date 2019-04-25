Политика

Путин объяснил решение выдавать жителям Донбасса российские паспортаИзвестия 05:55

Президент России Владимир Путин заявил, что не собирался провоцировать украинские власти своим решением упростить порядок выдачи гражданства РФ жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР). Он отметил, что крайне удивлен резкой реакцией Киева.
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Путин — об упрощении процедуры получения гражданства РФ для жителей Донбасса

RT на русском10:24

Путин назвал негативную реакцию на указ о паспортах для жителей ДНР и ЛНР странной

Коммерсантъ07:05

Путин объяснил решение выдавать российские паспорта жителям Донбасса

РИА Новости05:43

Путин удивлен негативной реакцией на решение о паспортах для жителей ДНР

ТАСС06:28

«Чем русские хуже?» Путин рассказал, какие страны дают паспорта украинцам

Телеканал 360°06:01

Путин удивился реакции Киева на выдачу паспортов жителям Донбасса

РБК06:31

Путин оценил реакцию Киева на решение по паспортам для ДНР и ЛНР

Газета.Ru05:42
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 13:37, Ашберн
Происшествия

В Москве возле Рижского вокзала загорелось двухэтажное здание

Обновлено в 12:58
Политика

Путин поручил продумать формат для возможного визита Эрдогана в Крым

Президент России Владимир Путин поручил министерству иностранных дел «рассмотреть формат возможного визита» в Крым президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «для участия в открытии соборной мечети в Симферополе».
Обновлено в 12:44
Экономика

Компании из США назначили штраф за нарушение санкций против «Роснефти»

Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) назначило американской компании из Нью-Джерси Haverly Systems, производящей программное обеспечение, штраф в $75,4 тыс. за нарушение санкционного режима против «Роснефти».
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Авто

Porsche выпустит Panamera в модификации купе и кабриолет

Купе и кабриолет с двумя дверями позиционируются как более практичные вариации линейки 911.
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Политика

Козак призвал не политизировать ситуацию с загрязнённой нефтью

Российский вице-премьер Дмитрий Козак призвал не политизировать ситуацию с поставкой Белоруссии некачественной нефти из России.
Обновлено в 10:44
Авто

Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»

Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 01:18
Путешествия

На майские праздники казанцы заполонят Грузию и Турцию

Раскупили все туры в Грузию и активно бронируют Турцию казанцы на майские праздники.
Обновлено в 08:05
Общество

Онлайн-ритейл в 2019 г.: клиент превыше всего

Исследовательская компания Forrester опубликовала доклад об актуальном состоянии и перспективах онлайновой розничной торговли, подготовленный в сотрудничестве с американской Национальной федерацией ритейла (National Retail Federation, NRF).
Обновлено в 07:00
Кино

Фильм «Мстители: Финал» побил рекорд по предпродаже билетов в России

Заключительная часть «Мстителей» установила новый рекорд, на этот раз фильм показал самый высокий результат по предпродажам билетов.
Обновлено в 06:59
Экономика

Рыночная капитализация Microsoft превысила $1 трлн

Microsoft стал третьей американской компанией, чья капитализация достигла $1 трлн.
Обновлено в 10:50
Наука

Теорию Шелдона из «Теории большого взрыва» доказали математики

В 73 эпизоде шоу «Теория большого взрыва» физик-теоретик Шелдон Купер заявил, что самое прекрасное число в мире — 73.
Обновлено в 08:32
Культура

Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола

Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено в 11:56
Игры

Вышел трейлер кроссовера Fortnite и Мстителей

Обновлено в 07:45
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 11:03
Культура

Найдено ранее неизвестное продолжение романа «Заводной апельсин»

В архивах английского писателя Энтони Берджесса найдено ранее неизвестное продолжение романа "Заводной апельсин" (A Clockwork Orange).
Обновлено в 09:44
Политика

США запретили въезд в страну главе правительства Чечни

Власти США запретили въезжать в страну председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву, об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.
Обновлено в 11:27
Наука

Сигналы мозга преобразовали в человеческую речь две нейросети

Обновлено в 05:43
Экономика

Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каско

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 07:21
Космос

Ступень Atlas 5 взорвалась на орбите

Обновлено в 09:59
Экономика

День финансовых отчетностей. Индексы откроют сессию вразнобой

Отчетности двух компаний из индекса Dow Jones определят не только ход сегодняшней сессии, но и дадут ориентир на перспективы роста американской промышленности в 2019 году.
Обновлено вчера в 09:26
Общество

«Ельцин Центр» эвакуировали после сообщения о минировании

Посетителей «Ельцин Центра» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании, передаёт URA.RU.
Обновлено в 13:32
Происшествия

Задержан нарушивший воздушное пространство Молдавии самолёт

Самолёт греческой авиакомпании BlueBird Airways незаконно вошёл в воздушное пространство Молдавии и приземлился в аэропорту Кишинева без разрешения органов гражданской авиации.
Обновлено в 12:14
Политика

Канада пригрозила Facebook судом за нарушение закона о конфиденциальности

Власти Канады пригрозили Facebook судебным иском за нарушения местных законов о конфиденциальности и недостаток мер по защите частной информации пользователей, свидетельствует опубликованное в четверг заявление управления по конфиденциальности Канады.
Обновлено в 12:11
Футбол

«В кафе платит тот, кого выберет официант. Попадает все время Селихов». Ещенко — о «Спартаке»

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко пришел в гости к Марии Беловой в "Подкат-шоу" на Sport24 и рассказал: О травме крестов — Все в порядке.
Обновлено в 11:30
Экономика

Жители сел Татарстана смогут снимать наличные в кассах магазинов

Банк "Ак Барс" и магазины-партнеры не взимают с держателей карт комиссию за снятие наличных.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие

Ростех начнет экспорт уникальной системы распознавания лиц FindFace для армии

Российские компании «Рособоронэкспорт» и NtechLab, входящие в состав Госкорпорации Ростех, в рамках VIII Московской конференции по международной безопасности MCIS 2019 представили уникальную систему распознавания лиц FindFace для вооруженных сил.
Обновлено в 13:25
Политика

Верховная рада приняла закон об использовании украинского языка

В документе уточняется, что порядок применения крымскотатарского и других языков коренных народов и национальных меньшинств будет определяться специальным законом, который депутаты внесут через полгода.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес

Участник «Битвы экстрасенсов» устроил скандал на борту самолета

Участник «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» Никита Турчин опубликовал в соцсетях видео, на котором он устроил скандал в одном из самолетов в столичном аэропорту Внуково.
Обновлено в 06:35
Футбол

Дзюба предстал в образе супергероя из «Мстителей»

Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес

У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс

Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.
Обновлено вчера в 19:17
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