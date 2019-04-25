Политика

Путин объяснил решение выдавать жителям Донбасса российские паспортаИзвестия 05:55

Президент России Владимир Путин заявил, что не собирался провоцировать украинские власти своим решением упростить порядок выдачи гражданства РФ жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР). Он отметил, что крайне удивлен резкой реакцией Киева.
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Путин назвал негативную реакцию на указ о паспортах для жителей ДНР и ЛНР странной

Коммерсантъ07:05

Путин удивился реакции Киева на выдачу паспортов жителям Донбасса

РБК06:31

Путин оценил реакцию Киева на решение по паспортам для ДНР и ЛНР

Газета.Ru05:42

«Чем русские хуже?» Путин рассказал, какие страны дают паспорта украинцам

Телеканал 360°06:01

Путин объяснил решение выдавать жителям Донбасса российские паспорта

Известия05:55

Путин объяснил решение выдавать российские паспорта жителям Донбасса

РИА Новости05:43

Путин удивлен негативной реакцией на решение о паспортах для жителей ДНР

ТАСС06:28
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
Футбол

Мамаев: «Кокорин пытался предотвратить избиение Соловчука»

Бывший хавбек национальной сборной России Павел Мамаев, ныне находящийся на контракте в "Краснодаре", рассказал о конфликтной ситуации, которая произошла осенью прошлого года при участии водителя Виталия Соловчука.
Обновлено в 09:44
Общество

Ельцин Центр пригласил Родительский комитет обсудить проблемы ЛГБТ

Ельцин Центр пригласил главу Уральского родительского комитета Евгения Жабреева принять участие в дискуссии "Сексуальная ориентация и гендерная идентичность" после того, как руководитель организации потребовал отменить обсуждение, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 02:13
Футбол

Нобоа назвал трех самых сексуальных спортсменок

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа выбрал трех самых сексуальных спортсменок.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Обновлено в 11:03
Политика

В Петербурге по цене автомобиля продают старую визитку Путина

Жительница Петербурга Ольга О. выставила на сайте бесплатных объявлений «Юла» визитку Владимира Путина, относящуюся ко времени его работы в Ленинграде в начале 1990-х годов в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.
Обновлено в 09:56
Армия и оружие

Правозащитники обвинили коалицию США в гибели более 1600 жителей Сирии

В докладе сказано, что в ходе военной кампании коалиции в Ракке с июня по октябрь 2017 г. погибли и пострадали тысячи мирных сирийцев.
Обновлено в 10:10
Спорт

Олимпийский чемпион по шорт-треку Владимир Григорьев завершил карьеру

Обновлено в 10:25
Экономика

Рыночная капитализация Microsoft превысила $1 трлн

Microsoft стал третьей американской компанией, чья капитализация достигла $1 трлн.
Обновлено в 10:50
Экономика

Американская компания заплатит штраф из-за «Роснефти»

Фирма согласилась заплатить штраф в размере $75 тыс. за нарушение санкций против «Роснефти», введённых Белым домом из-за кризиса на Украине.
Обновлено в 10:59
Гаджеты

Samsung инвестировал $2,9 млн в разработку криптовалютных кошельков

Производитель аппаратных криптовалютных кошельков Ledger получил от крупнейшего южнокорейского производителя электроники Samsung 2,6 млн евро ($2,9 млн) на разработку криптовалютных кошельков.
Обновлено в 03:39
Театры

Реконструкция Камерной сцены Большого театра начнется не ранее 2021 года

Реконструкция Камерной сцены Государственного академического Большого театра (ГАБТ) начнется не ранее 2021 года, сообщил в четверг на пресс-конференции гендиректор ГАБТ Владимир Урин.
Обновлено в 10:57
Общество

Сколько свободного времени необходимо человеку для счастья?

В статье приводился анализ данных около 35 000 американцев и было обнаружено, что удовлетворенность жизнью работающих людей достигает своего пика, когда у них было в распоряжении около 2,5 часов свободного времени в день.
Обновлено в 02:00
Футбол

Футболист «Анжи» рассказал о положении дел в клубе

Полузащитник «Анжи» Игорь Удалый рассказал, когда в последний раз получал зарплату, и предположил, что клуб прекратит своё существование по завершении сезона.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие

Подводная лодка ЧФ «Старый Оскол» отправилась на ремонт

В настоящий момент корабль проходит Босфор и Дарданеллы. Подводные лодки проекта 06363 появились на Черноморском флоте в 2015 году.
Обновлено в 02:32
Политика

США запретили въезд председателю правительства Чечни

США запретили въезд на свою территорию председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву и его супруге Сапият Шабазовой, мотивируя это "нарушением прав человека" со стороны Хучиева.
Обновлено в 10:29
Происшествия

В Марий Эл пьяный мужчина выпал из полицейского автомобиля на ходу

Правоохранители заметили пропажу вскоре после того, как он вывалился В Волжске 24 апреля днем пьяный мужчина выпал из полицейского УАЗика.
Обновлено в 03:30
Общество

Собянин открыл городской велопрокат в Москве

Обновлено в 08:48
Происшествия

МВД России пресекло деятельность нелегальных продавцов черной икры

Полицейские и сотрудники ФСБ пресекли деятельность ОПГ, которая незаконно добыла 120 кг черной икры.
Обновлено в 07:51
Общество

Минтранс решил снизить квоту на прием иностранных пилотов

"При установленной годовой квоте на прием на работу иностранных граждан для замещения должностей командира гражданского воздушного судна в 200 человек указанные должности замещают около 30 иностранных граждан", — говорится в материалах к документу.
Обновлено в 10:38
Общество

Первый «пингвиний парад» прошел в Московском зоопарке

Первый в истории «пингвиний парад» прошел в четверг, 25 апреля, в Московском зоопарке, когда отмечается Всемирный день пингвинов, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 08:50
Культура

В Москве снова попытались сорвать мероприятие «Мемориала»

Проведению мероприятия общества "Мемориал" в четверг пытались помешать национал-патриотические активисты, но правоохранительные органы забрали их от места проведения - театра "У Никитских ворот".
Обновлено в 06:17
Экономика

НЛМК не уйдет от пошлин

Министерство торговли США отказалось исключить слябы НЛМК из-под действия пошлины в 25% на ввозимую в страну сталь.
Обновлено в 11:21
Общество

Беглов обсудил с блокадницей судьбу Музея обороны Ленинграда

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил планы города по расширению существующего Музея блокады Ленинграда в Соляном переулке и отказ от строительства нового комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» на Смольной набережной.
Обновлено в 09:15
Экономика

Доля убыточных организаций в России выросла до 34,4%

Доля убыточных организаций в России в январе-феврале 2019 года выросла на 0,7% в годовом выражении и составила 34,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 10:03
Армия и оружие

Женщины-миротворцы нужны все чаще, заявил генерал Картаполов

Женщины-военнослужащие играют значительную роль в современных миротворческих операциях.
Обновлено в 09:41
Политика

Россия выразила протест Австрии из-за осквернения советского памятника

Посольство России в Вене заявляет австрийским властям решительный протест в связи с очередным осквернением на площади Шварценбергплатц памятника советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма, заявил в четверг посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Обновлено в 04:30
Здоровье

Почти 150 случаев завозной малярии зарегистрировали в России за год

«В 2018 году в Российской Федерации зарегистрировано 148 случаев завозной малярии (0,1 на 100 тысяч населения) в 44 субъектах РФ», — констатировали представители ведомства.
Обновлено в 02:25
Теннис

Павлюченкова проиграла Контавейт во втором круге турнира в Штутгарте

Обновлено в 10:19
Политика

В МИД ответили послу США, пригрозившему России авианосцами

Официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала высказывание посла США Джона Хантсмана об авианосцах и посоветовала ему учить историю.
Обновлено в 09:54
Здоровье

Медведев поручил премировать врачей за диагностику рака

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил с 2020 г. обеспечить финансовое стимулирование врачей за выявление во время диспансеризации онкологических заболеваний, говорится в материалах на сайте правительства.
Обновлено в 09:55
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