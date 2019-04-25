Путин объяснил решение выдавать российские паспорта жителям ДонбассаРИА Новости 05:43

Владимир Путин назвал странной негативную реакцию Киева на облегчение выдачи российских паспортов жителям Донбасса. По его словам, многие страны практикуют такую схему.

Политика Путин назвал итоги выборов на Украине провалом политики Порошенко Президент РФ Владимир Путин, комментируя итоги выборов на Украине, заявил, что это полный провал политики президента Петра Порошенко, новые власти не могут этого не понимать.

Политика Первый саммит Путина и Ким Чен Ына завершился во Владивостоке Первый саммит президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ын завершился во Владивостоке.

Политика На Украине приняли закон об исключительности украинского языка Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно его практически во всех сферах жизни.

Экономика Mail.Ru Group сократила прибыль из-за доначисленных налогов Показатель EBITDA (доналоговая прибыль) сократился на 25,9%, до 4,15 млрд руб. В компании объяснили негативную динамику показателей тем, что после налоговой проверки в первом квартале были зарегистрированы дополнительные начисления НДС в размере около 260 млн руб. По словам источника РБК, близкого к компании, речь идет о доначислении налогов, не уплаченных контрагентами Mail.Ru Group.

Политика Путин объяснил упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса Путин, говоря об указе о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР, отметил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, однако ситуация с правами человека в Донбассе переходит все границы.

Авто Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9% В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.

Энергетика Чехия остановила импорт нефти по трубопроводу «Дружба» Чехия приняла решение о приостановке импорта российской нефти по трубопроводу "Дружба", передает агентство Reuters.

Музыка Сергей Соседов возмущен предложением почтить память Юлии Началовой Сергей Соседов возмущен предложением почтить память покойной Юлии Началовой на фестивале «Славянский базар».

Происшествия Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в ДТП Очередное заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в Пресненском районном суде Москвы 25 апреля началось с задержкой более чем в полчаса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Религия Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день Православные верующие, стремящиеся соблюдать требования своей религии, отказываются от многих продуктов на протяжении всего Великого поста, однако лишь два дня подразумевают полный отказ от пищи — Чистый понедельник, который в 2019 году пришелся на 11 марта, и Страстная пятница.

Происшествия Три человека погибли при пожаре в общежитии на сахалинской ГРЭС-2 Пожар произошел в здании общежития строителей ГРЭС-2 на Сахалине в селе Ильинском, сообщает агентство «Сахалин.инфо».

Политика Байден объявил о намерении участвовать в президентских выборах в США Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в 2020 году.

Авто Легендарный седан Toyota Mark X скоро снимут с производства Как стало известно, в конце 2019 года будет прекращено производство седана Toyota Mark X. При этом новое поколение этого легендарного автомобиля можно не ждать Японский концерн под занавес долгого пути седана Mark выпустит специальную серию в модификациях 250S Final Edition с задним приводом, а также 250S Four Final Edition с системой полного привода.

Общество Работникам старше 40 лет намерены дать выходной для диспансеризации Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Трудовой кодекс о праве работника с 40 лет при прохождении диспансеризации освобождаться от работы на один день один раз в год, сообщается на сайте кабмина.

Политика Порошенко подозревают в планах сорвать инаугурацию Зеленского Команда действующего украинского президента Петра Порошенко планирует сорвать инаугурацию Владимира Зеленского, победившего во втором туре президентских выборов на Украине, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на осведомленные источники.

Авто Тюнеры построили алюминиевый 507-сильный Hummer Американское ателье Mil-Spec Automotive представило новый рестомод на базе внедорожника Hummer H1.

Происшествия В Магаданской области в ДТП погибли три человека ДТП произошло в четверг, 25 апреля, между поселками Уптар и Сокол. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека.

Здоровье В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка В Минздраве отреагировали на теплую, практически летнюю погоду: главный внештатный диетолог ведомства Виктор Тутельян рассказал всем желающим, как правильно готовить шашлык.

Спорт Андрей Падин: «Уход из сборной стал для меня неожиданностью» Бывший тренер женской резервной сборной России по биатлону Андрей Падин прокомментировал свой уход с занимаемой должности.

Общество ВЦИОМ: 86% россиян считают себя счастливыми Многие жители страны считают себя счастливыми в том числе в связи с наличием семьи (33%), хорошей работы (17%), жилищных условий (9%).

Армия и оружие Названа причина отказа полиции Рио-де-Жанейро от автоматов Калашникова Сотрудники полиции в Рио-де-Жанейро из-за нехватки боеприпасов вынуждены отказаться от использования автоматов Калашникова модели АК-47.

Политика Захарова назвала самых возмущенных решением России по Донбассу Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию украинских властей на решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям отдельных территорий Донбасса, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.