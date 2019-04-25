Политика

Путин объяснил решение выдавать российские паспорта жителям ДонбассаРИА Новости 05:43

Владимир Путин назвал странной негативную реакцию Киева на облегчение выдачи российских паспортов жителям Донбасса. По его словам, многие страны практикуют такую схему.
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Путин назвал негативную реакцию на указ о паспортах для жителей ДНР и ЛНР странной

Коммерсантъ07:05

Путин удивился негативной реакции на упрощённую выдачу паспортов жителям Донбасса

Говорит Москва05:50

Путин удивлен негативной реакцией на решение о паспортах для жителей ДНР

ТАСС06:28

«Чем русские хуже?» Путин рассказал, какие страны дают паспорта украинцам

Телеканал 360°06:01

Путин объяснил решение выдавать российские паспорта жителям Донбасса

РИА Новости05:43

Путин оценил реакцию Киева на решение по паспортам для ДНР и ЛНР

Газета.Ru05:42

Путин удивился реакции Киева на выдачу паспортов жителям Донбасса

РБК06:31
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 09:32, Ашберн
Энергетика

Белоруссия оценила потери из-за поставок некачественной нефти из РФ

Поставки некачественной нефти из России лишили Белоруссию возможности получить прибыль в размере около $100 млн.
Обновлено в 08:04
Футбол

Мамаев заявил, что готов понести любое наказание

Обновлено в 08:59
Экономика

Выручка «Яндекса» выросла в первом квартале на 45%

Чистая прибыль Yandex выросла на 92% по сравнению с первым кварталом 2018 года и составила 3,8 млрд руб.
Обновлено в 06:25
Энергетика

«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ

Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено вчера в 18:53
Политика

Из-за России Украина потребовала экстренное заседание Совбеза ООН

Украинская сторона обратилась в Совбез ООН с просьбой о проведении экстренного заседания из-за решения России упростить получение гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 01:10
Происшествия

При разборе заброшенной «Северной короны» произошел обвал

Днем 25 апреля на набережной реки Карповки при разборе заброшенной гостиницы «Северная Корона» произошел обвал конструкций.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

Со слов посла США в Москве Джона Хантсмана, развернутая в Средиземном море американская авианосная группировка в составе более 130 самолетов, 10 кораблей, авианосцев USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis (класса Nimitz), а также девяти тысяч моряков и морских пехотинцев, служит сигналом для Москвы.
Обновлено вчера в 01:29
Политика

Зеленский засомневался в законе об исключительности украинского языка

Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен после официального вступления в должность провести тщательный анализ закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на предмет соответствия конституции страны.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Полковник ФСБ задержан по делу о взятках

Глава отдела подразделения ФСБ России и полковник Кирилл Черкалин был задержан по подозрению в особо крупных взятках.
Обновлено в 09:16
Авто

Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero

Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47
Общество

Жители Петербурга запустили флешмоб #мынебудемчай

Обновлено в 06:40
Политика

Порошенко признался, что не знал украинского языка

Порошенко выразил благодарность русскоязычному населению Украины за понимание и признался, что не знал украинского языка до определенного времени.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес

У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс

Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.
Обновлено вчера в 19:17
Шоу-бизнес

Джонни Депп собрался жениться на 20-летней танцовщице из России

Возлюбленной актера оказалась русская танцовщица Полина Глен, она моложе голливудской знаменитости на 30 лет.
Обновлено в 01:56
Общество

Медведев поручил премировать врачей за выявление рака

В поручениях главы правительства Дмитрия Медведева, опубликованных 25 апреля на сайте кабинета министров, поставлена задача премировать медицинских работников за выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли написала завещание

Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Спорт

Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов

Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 05:12
Политика

Жители ДНР и ЛНР поддержали новый порядок получения гражданства России

24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 08:41
Религия

«Печать Церкви». Как варят миро и зачем умывают ноги в Чистый четверг

Обновлено в 06:41
Музыка

Black Star разобрались с будущим именем Егора Крида

Лейбл Black Star рассказал, какое имя возьмет поп-исполнитель Егор Крид после окончания контракта.
Обновлено в 07:49
Политика

Солонников рассказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным

Солонников расказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил после визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву, что страны Балтии должны координировать свою политику в отношении с Россией.
Обновлено 23 апреля в 11:14
Музыка

Соседов возмущен предложением почтить память Началовой

На пресс-конференции по вопросам мероприятия к директору обратились с предложение почтить память певицы в 2019 году.
Обновлено в 04:25
Политика

Владимир Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками

Во время торжественного приёма лидер Северной Кореи преподнёс президенту России меч. В ответ Путин вручил Ким Чен Ыну подстаканники и шашку.
Обновлено в 05:08
Политика

В России продлили переход на цифровое вещание

Глава Минкомсвязи Константин Носков рассказал, что срок перехода на цифровое вещание на территории России будет продлен.
Обновлено в 08:19
Общество

Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон

Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Политика

Захарова призвала венесуэльских политиков не поддаваться на провокации

Москва в преддверии предстоящих майских акций протестов в Венесуэле призывает всех здравомыслящих политиков в стране не поддаваться на провокации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие

«Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского

Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.
Обновлено в 07:07
Музыка

Иван Дорн и Vakula открыли предзаказ совместного мини-альбома и выпустили клип «Во сне»

Исполнители Иван Дорн и Vakula анонсировали возможность предзаказа совместного мини-альбома «Страсть во сне опомнись» и выпустили клип на трек «Во сне».
Обновлено в 06:24
Происшествия

Четыре тысячи человек эвакуировали из Арбитражного суда Москвы

Около четырех тысяч человек пришлось эвакуировать в четверг из Арбитражного суда Москвы после анонимного звонка об угрозе взрыва, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Дебошир выпал из патрульного УАЗа и ушел по делам

В городе Волжске (Республика Марий Эл) задержанный за дебош мужчина выпал из патрульного автомобиля по пути в отдел.
Обновлено в 08:20
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