Экономика

Путин объяснил причины повышения НДС в России
РЕН ТВ
04:39

Путин напомнил, что для выполнения социальных обязательств наша страна должна была потратить много нефтегазовых долларов. Повышение НДС связано, по словам президента, с необходимостью удержать показатель ненефтегазового дефицита.
РЕН ТВ04:39
Владимир Путин
Мы вынуждены были тратить нефтедоллары на соцобязательства, на планы вооруженных сил, у нас ненефтегазовый дефицит вырос до 13%. Это много. Сейчас он 6,6%, через год будет 6% и так надолго. Это важный показатель устойчивости экономики. Рост НДС связан с необходимостью удержать этот показатель.
— Владимир ПутинОбщественное телевидение России 09:24

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