Мы вынуждены были тратить нефтедоллары на соцобязательства, на планы вооруженных сил, у нас ненефтегазовый дефицит вырос до 13%. Это много. Сейчас он 6,6%, через год будет 6% и так надолго. Это важный показатель устойчивости экономики. Рост НДС связан с необходимостью удержать этот показатель.

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