Энергетика

Путин объяснил, почему опасно сильно ограничивать рост цен на топливоКоммерсантъ вчера в 16:53

Президент РФ Владимир Путин считает, что нельзя сильно ограничивать рост цен на моторное топливо, так как это может привести к остановке развития нефтепереработки в стране. Об этом он заявил во время посещения Магнитогорского металлургического комбината, отвечая на вопрос о росте цен на топливо.
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