Энергетика
Путин объяснил, почему опасно сильно ограничивать рост цен на топливоКоммерсантъ вчера в 16:53
Президент РФ Владимир Путин считает, что нельзя сильно ограничивать рост цен на моторное топливо, так как это может привести к остановке развития нефтепереработки в стране. Об этом он заявил во время посещения Магнитогорского металлургического комбината, отвечая на вопрос о росте цен на топливо.
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Происшествия
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Обновлено вчера в 16:11
Армия и оружие
Танковый бой Т-72 и Abrams в Польше сняли на видео
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Отстраненный на два месяца от работы за мат в прямом эфире журналист «Рустави 2» Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться на работу.
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Обновлено вчера в 13:07
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Путин устроил разнос иркутским чиновникам
Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области идёт неудовлетворительно. Владимир Путин заявил об этом на совещании в Братске.
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