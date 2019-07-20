Президент РФ Владимир Путин считает, что нельзя сильно ограничивать рост цен на моторное топливо, так как это может привести к остановке развития нефтепереработки в стране. Об этом он заявил во время посещения Магнитогорского металлургического комбината, отвечая на вопрос о росте цен на топливо.

Путин объяснил, почему опасно сильно ограничивать рост цен на топливо

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