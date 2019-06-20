Путин объяснил, почему нельзя снизить зарплату чиновникамURA.Ru 07:13

Снижение зарплат чиновников отразится на благосостоянии россиян. Об этом в ходе «Прямой линии» заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о зарплатах работников органов власти.

Путин объяснил, почему нельзя снизить зарплату чиновникам

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