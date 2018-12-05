Дело не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать. Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании. Пётр Алексеевич искусно создаёт кризисные ситуации и пользуется этим. Я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду.