Политика
Путин объяснил, почему не отвечает на звонки Порошенко
Путин объяснил, почему не отвечает на звонки ПорошенкоИзвестия08:23
Президент России Владимир Путин объяснил, почему не реагирует на попытки украинского коллеги Петра Порошенко поговорить по телефону. По его словам, глава Украины ведет нехитрую политическую игру, чтобы представить себя успешным переговорщиком.
Известия08:23
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Дело не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать. Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании. Пётр Алексеевич искусно создаёт кризисные ситуации и пользуется этим. Я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду.
с чего всё началось
Владимир Путин заявил, что он не реагирует на попытки Петра Порошенко поговорить по телефону, так как не хочет участвовать в его "нехитрых комбинациях".РИА Новости06:42
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