Путин объяснил падение доходов россиянВедомости 05:45

Президент России Владимир Путин во время прямой линии объяснил падение доходов россиян. По его словам, на протяжении нескольких лет действительно наблюдается падение уровня реальных доходов граждан. «Несколько лет назад мы столкнулись с некоторыми шоками», – отметил президент.

Шоу-бизнес Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.

Гаджеты Samsung Galaxy Note 10 получит объектив с переменной диафрагмой По данным инсайдера Ice Universe, основная камера Samsung Galaxy Note 10 будет иметь три переменных значения диафрагмы: F/1,5, F/1,8 и F/2,4. Отметим, что апертура Galaxy Note 10 будет регулироваться механически, как у зеркальных камер, тогда как у большинства смартфонов регулировка значения диафрагмы производится лишь программным путем.

Футбол Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол и Иван Обляков вернулись из расположения своих национальных сборных и присоединились к команде на сборе в Ватутинках.

Экономика ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.

Политика Путин ответил жителю Магадана о разгуле коррупции В ходе прямой линии магаданец Вячеслав Корчанов задал вопрос президенту о происхождении миллиардов, конфискованных у коррупционеров, и куда идут эти деньги после изъятия.

Футбол «Депортиво» обыграл «Мальорку» в первом матче за выход в Примеру Футболисты «Депортиво» переиграли «Мальорку» в первом матче финала плей-офф Сегунды за право выступать в следующем сезоне в высшем дивизионе страны – Примере.

Экономика Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.

Политика ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.

Происшествия Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.

Экономика Минстрой опроверг сообщение о планах по пересчету цен на отопление Информация об изменении норматива отопления, который якобы будет пересчитан в зависимости от этажности, не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Минстроя России в четверг.

Армия и оружие Выполнить форму: чем примечательна выставка «Ле-Бурже-2019» В Париже близится к завершению 53-й авиасалон «Ле-Бурже», и события уже закончившихся бизнес-дней мероприятия позволяют говорить о наличии признаков серьезных предстоящих перемен в мировой авиационной промышленности, структура которой к 2030 году может оказаться совсем иной, чем мы наблюдаем сейчас, перед 2020-м.

Политика Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.

Армия и оружие Технологии в сфере искусственного интеллекта покажут на форуме «Армия-2019» Различные технологии в сфере нейросетей и искусственного интеллекта покажут военные связисты на форуме «Армия-2019».

Кино Киану Ривз может стать новым супергероем Marvel Глава Marvel Studios Кевин Файги заявил, что актер Киану Ривз может стать новым супергероем киновселенной.

Политика США рассматривают все варианты санкций против Турции из-за С-400 США рассматривают «многочисленные варианты действий» в отношении Турции из-за покупки у России зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил журналистам помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

Происшествия Руперт Мердок перенес пневмонию Медиамагнат Руперт Мердок восстанавливается после перенесенной около трех недель назад пневмонии, сообщает CNN Business.

Происшествия Застройщик ЖК под Москвой уличен в махинациях на 4,5 млрд рублей Гендиректор строительной компании "Экспертстрой", строившей в Подмосковье жилой комплекс "Новокосино - 2", подозревается в злоупотреблении полномочиями, ущерб от которого превысил 4,5 млрд рублей.

Шоу-бизнес Оскар Кучера объяснил, почему его супруга будет рожать в Майами Многие обвиняют звезду и его супругу в том, что они предатели родины, потому что решили рожать ребенка в Майами, а не в родной России.

Наука Прорыв будет там, где больше дозволено: зачем Китаю сомнительные эксперименты с геномом человека В 2018 году Хэ объявил, что внес мутацию в геном двух девочек-близняшек на эмбриональной стадии, якобы защитив их от ВИЧ.

Кино Актер Том Фелтон рассказал о влечении Гарри Поттера к Драко Малфою Британский актер Том Фелтон, известный по роли злодея Драко Малфоя в серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, рассказал о том, какие чувства его персонаж испытывал к главному герою.

Экономика Псковский губернатор и глава «Газпрома» договорились о сотрудничестве Газификация Псковской области продолжается В администрации Псковской области в четверг 20 июля встретились губернатор Михаил Ведерников и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

Шоу-бизнес 50-летнюю Дженнифер Энистон засняли в бикини на пляже Особенно понравилось фанатам сериала, какой моложавой и подтянутой выглядит в своем бикини 50-летняя Энистон.