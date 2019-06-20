Экономика
Путин объяснил падение доходов россиянВедомости вчера в 05:45
Президент России Владимир Путин во время прямой линии объяснил падение доходов россиян. По его словам, на протяжении нескольких лет действительно наблюдается падение уровня реальных доходов граждан. «Несколько лет назад мы столкнулись с некоторыми шоками», – отметил президент.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено вчера в 23:57, Вашингтон
Происшествия
У Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
Обновлено вчера в 11:55
Армия и оружие
15 летательных аппаратов за неделю разведали обстановку у границ РФ
За семь дней у российских границ были замечены 15 летательных аппаратов, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:27
Политика
В Минобороны назвали игру Metal Gear разработкой спецслужб США
«В интернете широко реализуются проекты американских спецслужб, такие как "Графика", Metal Gear, "Эхо Рунета", нацеленные на прямое манипулирование общественным сознанием и, прежде всего, молодежи», — заявил замминистра.
Обновлено вчера в 13:20
Политика
Студенты лишили экс-заместителя главы Администрации президента Януковича должности в киевском университете
Напомним, Портнов занимал должность профессора кафедры конституционного права юридического факультета.
Обновлено вчера в 15:47
Авто
Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России
Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия
Суд отправил под арест владельца «Русского молока» Бойко-Великого
В чем обвиняют Бойко-Великого Следствие считает Бойко-Великого причастным к хищению более 180 млн руб. и $929 тыс. из банка "Кредит-Экспресс", в котором предпринимателю и его семье принадлежал пакет в 10%.
Обновлено вчера в 12:59
Политика
Грузинская оппозиция начала штурм здания парламента в Тбилиси
Оппозиционные партии призвали своих сторонников прийти на митинг под здание парламента в Тбилиси, чтобы выразить протест в связи с участием российской парламентской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи Православия.
Обновлено вчера в 14:19
Кино
Киану Ривз может стать новым супергероем Marvel
Обновлено вчера в 19:14
Политика
Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал о поступке, за который ему стыдно.
Обновлено вчера в 11:39
Шоу-бизнес
Родню Зыкиной натравят на главную наследницу её бриллиантов
Обновлено вчера в 09:23
Финансы
Курс доллара к рублю упал до минимума с августа 2018 года
Курс доллара впервые с августа прошлого года упал ниже 63 рублей. Впрочем, не только слова президента поддержали национальную валюту.
Обновлено вчера в 11:03
Общество
Эксперты рассказали, о чем супруги спорят в отпуске чаще всего
Крупная консалтинговая компания опросила 1070 человек и выяснила, что чаще всего конфликты между супругами в отпуске происходят из-за работы.
Обновлено вчера в 23:02
Здоровье
Назван самый смертельный вид рака в России
Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Политика
Депутат Рады допустил, что Крым был «продан»
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».
Обновлено вчера в 21:54
Политика
В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Команда Зеленского работает над подготовкой встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:22
Общество
День летнего солнцестояния придется на 21 июня
Обновлено вчера в 07:10
Политика
Электросети стран Балтии отключат от энергосистем России
Страны Балтии и ЕС отключатся от энергосистемы России к 2025 году.
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено вчера в 16:36
Гаджеты
Philips выпустила первую коммерческую Li-Fi линейку
Компания Signify, ранее известная как Philips Lighting и выпускающая «умные» лампочки под маркой Hue, анонсировала новую модель Truelifi.
Обновлено вчера в 10:19
Авто
Семейный внедорожник начнет производить УАЗ
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
Политика
Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский постановил отменить 200 указов своих предшественников.
Обновлено вчера в 10:46
Футбол
«ПСЖ» откроет в России детскую футбольную академию
Французский "Пари Сен-Жермен" собирается открыть свою первую академию в России, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 20:21
Политика
На деревню Путину. Прямая линия зашла в тупик вместе со страной
Прямая линия образца 2019 года выявила глубокий кризис не только традиционного формата общения руководителя государства с народом, но всей модели управления, выстроенной за последние десятилетия.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия
В Москве однополую пару подозревают в сексуальном насилии над сыном
Поступивший в столичную больницу 12-летний мальчик сообщил, что много лет проживает в однополой семье.
Обновлено вчера в 05:31
Здоровье
Минздрав Москвы рассказал о способах предотвращения теплового удара
В ведомстве сообщили, что с начала июня врачи совершили более 30 выездов по различным направлениям с жалобами на тепловой удар.
Обновлено вчера в 10:35
Космос
Россия начинает новую программу космических исследований
Проект "Спектр-РГ" зародился еще в Советском Союзе в конце 1987 года, когда Академия наук СССР выпустила решение о научной программе космических телескопов серии "Спектр".
Обновлено вчера в 22:46
Спорт
Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов
Обновлено вчера в 13:42
Политика
Филарет восстановил Киевский патриархат
Обновлено вчера в 10:15
Общество
Учителя пожаловались к «Прямой линии» Путина на нищенские зарплаты
Из слов педагогов явствует, что майские указы о росте их зарплат, про выполнение которых так любят отчитываться чиновники, на самом деле не выполняются.
Обновлено 19 июня в 09:50
Происшествия
В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками
По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:51