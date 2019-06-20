Путин объяснил падение доходов россиянВедомости вчера в 05:45

Президент России Владимир Путин во время прямой линии объяснил падение доходов россиян. По его словам, на протяжении нескольких лет действительно наблюдается падение уровня реальных доходов граждан. «Несколько лет назад мы столкнулись с некоторыми шоками», – отметил президент.

Политика В Минобороны назвали игру Metal Gear разработкой спецслужб США «В интернете широко реализуются проекты американских спецслужб, такие как "Графика", Metal Gear, "Эхо Рунета", нацеленные на прямое манипулирование общественным сознанием и, прежде всего, молодежи», — заявил замминистра.

Авто Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.

Происшествия Суд отправил под арест владельца «Русского молока» Бойко-Великого В чем обвиняют Бойко-Великого Следствие считает Бойко-Великого причастным к хищению более 180 млн руб. и $929 тыс. из банка "Кредит-Экспресс", в котором предпринимателю и его семье принадлежал пакет в 10%.

Политика Грузинская оппозиция начала штурм здания парламента в Тбилиси Оппозиционные партии призвали своих сторонников прийти на митинг под здание парламента в Тбилиси, чтобы выразить протест в связи с участием российской парламентской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи Православия.

Политика Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал о поступке, за который ему стыдно.

Финансы Курс доллара к рублю упал до минимума с августа 2018 года Курс доллара впервые с августа прошлого года упал ниже 63 рублей. Впрочем, не только слова президента поддержали национальную валюту.

Общество Эксперты рассказали, о чем супруги спорят в отпуске чаще всего Крупная консалтинговая компания опросила 1070 человек и выяснила, что чаще всего конфликты между супругами в отпуске происходят из-за работы.

Здоровье Назван самый смертельный вид рака в России Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.

Политика Депутат Рады допустил, что Крым был «продан» Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».

Политика В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным Команда Зеленского работает над подготовкой встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский в эфире телеканала "112 Украина".

Политика Электросети стран Балтии отключат от энергосистем России Страны Балтии и ЕС отключатся от энергосистемы России к 2025 году.

Гаджеты Philips выпустила первую коммерческую Li-Fi линейку Компания Signify, ранее известная как Philips Lighting и выпускающая «умные» лампочки под маркой Hue, анонсировала новую модель Truelifi.

Авто Семейный внедорожник начнет производить УАЗ Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.

Политика Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов Украины Президент Украины Владимир Зеленский постановил отменить 200 указов своих предшественников.

Футбол «ПСЖ» откроет в России детскую футбольную академию Французский "Пари Сен-Жермен" собирается открыть свою первую академию в России, сообщает Sport24.

Политика На деревню Путину. Прямая линия зашла в тупик вместе со страной Прямая линия образца 2019 года выявила глубокий кризис не только традиционного формата общения руководителя государства с народом, но всей модели управления, выстроенной за последние десятилетия.

Происшествия В Москве однополую пару подозревают в сексуальном насилии над сыном Поступивший в столичную больницу 12-летний мальчик сообщил, что много лет проживает в однополой семье.

Здоровье Минздрав Москвы рассказал о способах предотвращения теплового удара В ведомстве сообщили, что с начала июня врачи совершили более 30 выездов по различным направлениям с жалобами на тепловой удар.

Космос Россия начинает новую программу космических исследований Проект "Спектр-РГ" зародился еще в Советском Союзе в конце 1987 года, когда Академия наук СССР выпустила решение о научной программе космических телескопов серии "Спектр".

Общество Учителя пожаловались к «Прямой линии» Путина на нищенские зарплаты Из слов педагогов явствует, что майские указы о росте их зарплат, про выполнение которых так любят отчитываться чиновники, на самом деле не выполняются.