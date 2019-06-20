Экономика

Путин прокомментировал падение доходов жителей РоссииДеловое.ТВ 06:57

Президент отметил, что доходы россиян падали на протяжении нескольких лет, но сейчас ситуация улучшилась. В рамках прямой линии Президент России Владимир Путин прокомментировал снижение доходов жителей России. Он отметил, что данная проблема существует на протяжении нескольких лет.
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Путин признал, что россиянам стало тяжелее жить

URA.Ru06:04

Путин объяснил падение доходов россиян

Ведомости05:45

Путин констатировал ухудшение уровня жизни россиян

Известия05:40

Путин ответил на вопрос, когда жить станет легче

Газета.Ru05:41

Путин заявил о постепенном восстановлении доходов россиян

RT на русском05:29

Путин ответил на вопрос, почему жить стало тяжелее

РЕН ТВ05:27

Путин согласился с тезисом, что россиянам «жить стало тяжелее»

Life.ru05:38
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Общество

СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки

Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.
Обновлено в 05:50
Технологии

Произошёл сбой в работе Facebook Messenger

Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 18:27
Хоккей

Кучеров стал самым ценным игроком сезона НХЛ

Обновлено вчера в 22:43
Наука

Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска

Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Энергетика

В «Дружбе» обнаружили новое загрязнение нефти

Обновлено в 06:46
Здоровье

«Прямая линия» врачей не убедила

Кстати, удивительным образом, но про пенсионную реформу, которая вызвала широкое недовольство россиян, Путин во время "Прямой линии" не сказал ни разу.
Обновлено в 13:58
Происшествия

Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина

В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено в 15:42
Политика

Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма

Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено в 17:44
Политика

Покинувший парламент Грузии депутат отреагировал на события в Тбилиси

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал "Газете.Ru" ситуацию в Тбилиси, где начались протесты.
Обновлено в 16:37
Здоровье

Максимум комфорта и полный контроль. Будущие мамы ‐ о естественных родах в Раменском перинатальном центре

Раменский центр специализируется именно на осложнениях во время беременности и родов.
Обновлено в 13:50
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока

В январе прошлого года стало известно о госпитализации Мердока после того, как он получил травму во время плавания на яхте сына.
Обновлено в 19:36
Общество

Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства

Продюсер Бари Алибасов может оставить своего сына Бари-младшего без наследства.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес

Седокова выложила в Сеть видео поездки в бикини на квадроцикле

Певица Анна Седокова опубликовала в социальных сетях видео поездки в кепке и бикини на квадроцикле.
Обновлено в 13:53
Экономика

«Росатом» начал строительные работы на площадке АЭС «Пакш-2» в Венгрии

«Росатом» начал строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии.
Обновлено в 17:26
Политика

ЕС может не признать выданные жителям Донбасса российские паспорта

В июне в Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 20:07
Наука

Болезни зубов и десен связаны с повышенным риском рака печени

Болезни зубов и десен могут повышать риск развития не только рака печени, но и раковых заболеваний поджелудочной железы, а также всего желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря.
Обновлено вчера в 06:11
Авто

Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России

Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено в 06:03
Космос

С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Ariane 5

Обновлено в 18:21
Армия и оружие

Откровения американского танка мысли: сетевого залпа Россия не перенесёт

Доклад американской «фабрики мысли» Rend corporation «Перенапряжение России: конкуренция с выгодных сторон» замечателен не только своим откровенным названием.
Обновлено в 19:03
Политика

Пожарного, который пожаловался Путину на низкие зарплаты, похвалили

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин ответил на вопрос о низких зарплатах медиков, учителей и пожарных.
Обновлено в 19:01
Происшествия

Ритуальный цех охвачен огнем под Екатеринбургом

По данным РЕН ТВ, пожар распространился по зданию, в котором находится магазин ритуальных услуг и цех, в котором производят памятники.
Обновлено в 17:20
Финансы

Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРС

Время для размещения близко к идеальному, учитывая вчерашние итоги заседания ФРС США (регулятор видит все больше аргументов в пользу смягчения политики) и крайне позитивную реакцию глобального долгового рынка, резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков, перечисляет главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

Пентагон опубликовал карту полета сбитого Ираном беспилотника США

Пентагон предоставил карту полета беспилотного разведывательного летательного аппарата ВМС США RQ-4 в Ормузском проливе, сбитого накануне в воздушном пространстве иранскими военными.
Обновлено в 20:11
Транспорт

«Ростелеком» раскритиковал идею передать одной компании установку дорожных камер

Назначение единственного исполнителя по установке и эксплуатации камер для фиксации нарушений правил дорожного движения поставит под вопрос существование целого рынка.
Обновлено в 18:40
Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в попытке поменять мировой порядок

Глисон обвинила Москву в использовании хаоса для распространение влияния за пределы ближнего зарубежья.
Обновлено в 20:02
Наука

Первые многоклеточные организмы на Земле питались сообща

В новой работе ученые из США и Великобритании решили на примере одного представителя вендобионтов выяснить, как могли питаться эти организмы — осмотически, всей поверхностью тела, или поглощая питательную суспензию из воды.
Обновлено в 05:53
Авто

Гиперкар Pininfarina Battista получил новый дизайн

Электрический гиперкар Pininfarina Battista получил измененную переднюю часть кузова после аэродинамических тестов и готовится к трековым испытаниям.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции

По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Политика

Маттео Сальвини выдвинули на Нобелевскую премию мира

Кандидатура вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини выдвинута на получение Нобелевской премии мира, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:17
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
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Прямая линия с Путиным 2019Больше новостей по теме
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