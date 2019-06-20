Путин прокомментировал падение доходов жителей РоссииДеловое.ТВ 06:57

Президент отметил, что доходы россиян падали на протяжении нескольких лет, но сейчас ситуация улучшилась. В рамках прямой линии Президент России Владимир Путин прокомментировал снижение доходов жителей России. Он отметил, что данная проблема существует на протяжении нескольких лет.

Общество СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.

Технологии Произошёл сбой в работе Facebook Messenger Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.

Наука Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.

Здоровье «Прямая линия» врачей не убедила Кстати, удивительным образом, но про пенсионную реформу, которая вызвала широкое недовольство россиян, Путин во время "Прямой линии" не сказал ни разу.

Происшествия Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.

Политика Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.

Политика Покинувший парламент Грузии депутат отреагировал на события в Тбилиси Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал "Газете.Ru" ситуацию в Тбилиси, где начались протесты.

Происшествия СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока В январе прошлого года стало известно о госпитализации Мердока после того, как он получил травму во время плавания на яхте сына.

Шоу-бизнес Седокова выложила в Сеть видео поездки в бикини на квадроцикле Певица Анна Седокова опубликовала в социальных сетях видео поездки в кепке и бикини на квадроцикле.

Политика ЕС может не признать выданные жителям Донбасса российские паспорта В июне в Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса.

Наука Болезни зубов и десен связаны с повышенным риском рака печени Болезни зубов и десен могут повышать риск развития не только рака печени, но и раковых заболеваний поджелудочной железы, а также всего желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря.

Авто Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.

Армия и оружие Откровения американского танка мысли: сетевого залпа Россия не перенесёт Доклад американской «фабрики мысли» Rend corporation «Перенапряжение России: конкуренция с выгодных сторон» замечателен не только своим откровенным названием.

Политика Пожарного, который пожаловался Путину на низкие зарплаты, похвалили Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин ответил на вопрос о низких зарплатах медиков, учителей и пожарных.

Происшествия Ритуальный цех охвачен огнем под Екатеринбургом По данным РЕН ТВ, пожар распространился по зданию, в котором находится магазин ритуальных услуг и цех, в котором производят памятники.

Финансы Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРС Время для размещения близко к идеальному, учитывая вчерашние итоги заседания ФРС США (регулятор видит все больше аргументов в пользу смягчения политики) и крайне позитивную реакцию глобального долгового рынка, резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков, перечисляет главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.

Армия и оружие Пентагон опубликовал карту полета сбитого Ираном беспилотника США Пентагон предоставил карту полета беспилотного разведывательного летательного аппарата ВМС США RQ-4 в Ормузском проливе, сбитого накануне в воздушном пространстве иранскими военными.

Транспорт «Ростелеком» раскритиковал идею передать одной компании установку дорожных камер Назначение единственного исполнителя по установке и эксплуатации камер для фиксации нарушений правил дорожного движения поставит под вопрос существование целого рынка.

Армия и оружие Пентагон обвинил Россию в попытке поменять мировой порядок Глисон обвинила Москву в использовании хаоса для распространение влияния за пределы ближнего зарубежья.

Наука Первые многоклеточные организмы на Земле питались сообща В новой работе ученые из США и Великобритании решили на примере одного представителя вендобионтов выяснить, как могли питаться эти организмы — осмотически, всей поверхностью тела, или поглощая питательную суспензию из воды.

Авто Гиперкар Pininfarina Battista получил новый дизайн Электрический гиперкар Pininfarina Battista получил измененную переднюю часть кузова после аэродинамических тестов и готовится к трековым испытаниям.

Происшествия Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.

Политика Маттео Сальвини выдвинули на Нобелевскую премию мира Кандидатура вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини выдвинута на получение Нобелевской премии мира, сообщает ТАСС.