Экономика
Путин прокомментировал падение доходов жителей РоссииДеловое.ТВ 06:57
Президент отметил, что доходы россиян падали на протяжении нескольких лет, но сейчас ситуация улучшилась. В рамках прямой линии Президент России Владимир Путин прокомментировал снижение доходов жителей России. Он отметил, что данная проблема существует на протяжении нескольких лет.
Читать в источнике
Оценить507
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 20:36, Вашингтон
Общество
СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки
Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.
Обновлено в 05:50
Технологии
Произошёл сбой в работе Facebook Messenger
Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 18:27
Хоккей
Кучеров стал самым ценным игроком сезона НХЛ
Обновлено вчера в 22:43
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Энергетика
В «Дружбе» обнаружили новое загрязнение нефти
Обновлено в 06:46
Здоровье
«Прямая линия» врачей не убедила
Кстати, удивительным образом, но про пенсионную реформу, которая вызвала широкое недовольство россиян, Путин во время "Прямой линии" не сказал ни разу.
Обновлено в 13:58
Происшествия
Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина
В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено в 15:42
Политика
Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма
Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено в 17:44
Политика
Покинувший парламент Грузии депутат отреагировал на события в Тбилиси
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал "Газете.Ru" ситуацию в Тбилиси, где начались протесты.
Обновлено в 16:37
Здоровье
Максимум комфорта и полный контроль. Будущие мамы ‐ о естественных родах в Раменском перинатальном центре
Раменский центр специализируется именно на осложнениях во время беременности и родов.
Обновлено в 13:50
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока
В январе прошлого года стало известно о госпитализации Мердока после того, как он получил травму во время плавания на яхте сына.
Обновлено в 19:36
Общество
Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства
Продюсер Бари Алибасов может оставить своего сына Бари-младшего без наследства.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Седокова выложила в Сеть видео поездки в бикини на квадроцикле
Певица Анна Седокова опубликовала в социальных сетях видео поездки в кепке и бикини на квадроцикле.
Обновлено в 13:53
Экономика
«Росатом» начал строительные работы на площадке АЭС «Пакш-2» в Венгрии
«Росатом» начал строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии.
Обновлено в 17:26
Политика
ЕС может не признать выданные жителям Донбасса российские паспорта
В июне в Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 20:07
Наука
Болезни зубов и десен связаны с повышенным риском рака печени
Болезни зубов и десен могут повышать риск развития не только рака печени, но и раковых заболеваний поджелудочной железы, а также всего желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря.
Обновлено вчера в 06:11
Авто
Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России
Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено в 06:03
Космос
С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Ariane 5
Обновлено в 18:21
Армия и оружие
Откровения американского танка мысли: сетевого залпа Россия не перенесёт
Доклад американской «фабрики мысли» Rend corporation «Перенапряжение России: конкуренция с выгодных сторон» замечателен не только своим откровенным названием.
Обновлено в 19:03
Политика
Пожарного, который пожаловался Путину на низкие зарплаты, похвалили
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин ответил на вопрос о низких зарплатах медиков, учителей и пожарных.
Обновлено в 19:01
Происшествия
Ритуальный цех охвачен огнем под Екатеринбургом
По данным РЕН ТВ, пожар распространился по зданию, в котором находится магазин ритуальных услуг и цех, в котором производят памятники.
Обновлено в 17:20
Финансы
Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРС
Время для размещения близко к идеальному, учитывая вчерашние итоги заседания ФРС США (регулятор видит все больше аргументов в пользу смягчения политики) и крайне позитивную реакцию глобального долгового рынка, резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков, перечисляет главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
Пентагон опубликовал карту полета сбитого Ираном беспилотника США
Пентагон предоставил карту полета беспилотного разведывательного летательного аппарата ВМС США RQ-4 в Ормузском проливе, сбитого накануне в воздушном пространстве иранскими военными.
Обновлено в 20:11
Транспорт
«Ростелеком» раскритиковал идею передать одной компании установку дорожных камер
Назначение единственного исполнителя по установке и эксплуатации камер для фиксации нарушений правил дорожного движения поставит под вопрос существование целого рынка.
Обновлено в 18:40
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в попытке поменять мировой порядок
Глисон обвинила Москву в использовании хаоса для распространение влияния за пределы ближнего зарубежья.
Обновлено в 20:02
Наука
Первые многоклеточные организмы на Земле питались сообща
В новой работе ученые из США и Великобритании решили на примере одного представителя вендобионтов выяснить, как могли питаться эти организмы — осмотически, всей поверхностью тела, или поглощая питательную суспензию из воды.
Обновлено в 05:53
Авто
Гиперкар Pininfarina Battista получил новый дизайн
Электрический гиперкар Pininfarina Battista получил измененную переднюю часть кузова после аэродинамических тестов и готовится к трековым испытаниям.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции
По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Политика
Маттео Сальвини выдвинули на Нобелевскую премию мира
Кандидатура вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини выдвинута на получение Нобелевской премии мира, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:17
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27