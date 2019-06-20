Путин объяснил падение доходов россиянВедомости 05:45

Президент России Владимир Путин во время прямой линии объяснил падение доходов россиян. По его словам, на протяжении нескольких лет действительно наблюдается падение уровня реальных доходов граждан. «Несколько лет назад мы столкнулись с некоторыми шоками», – отметил президент.

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Футбол Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.

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Футбол Кудряшов покидает турецкий клуб «Истанбул Башакшехир» Отмечается, что турецкий клуб также покинули защитник Сердар Таски, выступавший за московский "Спартак", и форварды Риад Байич и Эммануэль Адебайор.

Общество Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.

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