Путин объяснил падение доходов россиянВедомости 05:45

Президент России Владимир Путин во время прямой линии объяснил падение доходов россиян. По его словам, на протяжении нескольких лет действительно наблюдается падение уровня реальных доходов граждан. «Несколько лет назад мы столкнулись с некоторыми шоками», – отметил президент.

Шоу-бизнес Сын Алибасова ответил на заявление отца о лишении его наследства Бари Алибасов-младший прокомментировал недавние слова своего отца о том, что он хочет лишить его наследства.

Политика ЕС допустил непризнание выдаваемых жителям Донбасса паспортов РФ Евросоюз готов рассмотреть возможность непризнания российских паспортов, выдаваемых жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), говорится в заявлении, одобренном на саммите ЕС, который проходит в четверг, 20 июня, в Брюсселе.

Происшествия Застройщик ЖК под Москвой уличен в махинациях на 4,5 млрд рублей Гендиректор строительной компании "Экспертстрой", строившей в Подмосковье жилой комплекс "Новокосино - 2", подозревается в злоупотреблении полномочиями, ущерб от которого превысил 4,5 млрд рублей.

Общество Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы Президент РФ Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы и порекомендовал им при выборе вуза выбирать себе профессию и призвание по душе.

Здоровье Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.

Происшествия Воронежские власти помогут детям женщины, погибшей в резонансном ДТП Правительство Воронежской области окажет материальную помощь семье женщины, погибшей в ДТП в Хохольском районе 15 июня — тогда жертвами аварии стали восемь человек.

Экономика Лев Хасис вышел из капитала Сбербанка В уставной капитал Сбербанка Хасис вошел в 2014-м году.

Общество Роскомнадзор проиграл суд и должен предпринимателю 415 тысяч рублей Арбитражный суд Москвы постановил взыскать 415 тысяч рублей в пользу предпринимателя Арсена Мирзаяна.

Политика Лидеры ЕС продлили на полгода санкции против России «Санкции против России единогласно продлены еще на полгода из-за недостаточного выполнения Минских соглашений», — цитирует его 20 июня ТАСС.

Финансы Инвесторы из Британии и США скупили около 86% евробондов России Основными покупателями доразмещенных долларовых евробондов России стали инвесторы из Великобритании и США, сообщает российский Минфин.

Футбол «Спартак» предложил 15 млн евро за футболиста «Лейпцига» Бруму Московский "Спартак" сделал предложение немецкому "Лейпцигу" в размере 15 миллионов евро за трансфер полузащитника Брумы, заявил агент футболиста Катио Бальде.

Шоу-бизнес Сын Гуфа и Айзы Анохиной госпитализирован с сотрясением мозга Во время несчастного случая Сэм получил сотрясение головного мозга. Его экстренно доставили в одну из московских клиник.

Шоу-бизнес Ксения Собчак отказалась от алиментов Ксения отказалась от алиментов и сняла с бывшего мужа эту обязанность.

Общество Плату за отопление изменят в зависимости от этажности С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.

Армия и оружие Япония обвинила российские Ту-95 в нарушении границы В мае силы обороны Эстонии обвинили власти России в нарушении воздушной границы страны: самолет Ту-154 российского ВМФ вошел в эстонское воздушное пространство в районе острова Вайндло и пробыл в нем менее минуты.

Происшествия Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.

Здоровье Заболеваемость раком снизилась среди детей в Томской области на 20% По итогам 2017 года в целом по Сибирскому федеральному округу показатель заболеваемости составил 13,2 на 100 тыс. детей, что на 12,1% ниже, чем в Томской области.

Политика Активистам Шиеса не дадут обратиться к Путину на прямую линию Активистам, протестующим против создания мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области, помешают обратиться к президенту РФ Владимиру Путину на прямую линию, сообщает Znak.com.